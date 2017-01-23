Полиция предупредила водителей о частичной блокировке движения на въездах в Киев 24 января
Водителей предупредили о том, что завтра, 24 января, вероятно частичное блокирование движения транспорта на въездах в Киев.
"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования с 7 часов утра 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что полиция просит граждан неуклонно придерживаться законодательства, а водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ситуация на дорогах Донецкой и Ивано-Франковской областей критическая. ИНФОГРАФИКА
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Последнее время - куча совершенно непонятных действий Власти.
- "Покушение" на депутата
- провокационные платёжки за комуналку
- борьба с ВОЗМОЖНЫМИ протестами....
У меня, порой складывается впечатление внешнего управления. Причем неадекватного и тупого....
Пока вижу один ответ - раша.
Какая ещё может быть причина этих провакаций? У кого какие другие версии?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дальше даже читать безсмысленно...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aB40cQtFeGc
Ответить
Русня и в США остаётся руснёй.О том как про*бать все возможности в США.
Ответить
Телеканал RT со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ 23 января сообщил о том, что военно-воздушные силы России и США провели совместную операцию в Сирии. Пентагон это опроверг.
В сообщении RT говорилось, что накануне ВКС России получили от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции координаты целей террористической организации "Исламское государство" в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо.
"После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары", - говорилось в сообщении RT.
Спустя несколько часов Пентагон опроверг эту информацию. "Министерство обороны США не координирует нанесение авиаударов с российскими военными в Сирии", - заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон. Он также отметил, что ему неизвестно о том, чтобы кто-то из членов коалиции сотрудничал с Россией в этой операции.
Вместе с тем новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спасейр на своей первой пресс-конференции сообщил журналистам, что Дональд Трамп будет сотрудничать со всеми, кто участвует в войне с "Исламским государством", возможно, даже с Россией.
Ответить
Ответить