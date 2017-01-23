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Все про:дороги (1547) Киев (15909) Нацполиция (5584)

 Полиция предупредила водителей о частичной блокировке движения на въездах в Киев 24 января

Водителей предупредили о том, что завтра, 24 января, вероятно частичное блокирование движения транспорта на въездах в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования с 7 часов утра 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция просит граждан неуклонно придерживаться законодательства, а водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Крупнейший российский производитель АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей в Украину. - ЯХУУУУУ
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После трех лет войны!!! И то наверное только потому что перестали покупать ихнее говно, так как намного выгоднее купить авто на иностранных номерах.
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Поставки Тазов в Украину это диверсия и покушение на жизнь участников дорожного движения
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За таке блокувальникам і по пиці можуть надавати.
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Ваня Довгань а твоего деда не Павликом Морозовым звали ? Так своих сдаешь !!!
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А чем страшны акции? Кому надо блокировать Конституционные Права?
Последнее время - куча совершенно непонятных действий Власти.
- "Покушение" на депутата
- провокационные платёжки за комуналку
- борьба с ВОЗМОЖНЫМИ протестами....
У меня, порой складывается впечатление внешнего управления. Причем неадекватного и тупого....
Пока вижу один ответ - раша.
Какая ещё может быть причина этих провакаций? У кого какие другие версии?
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Вокрух своей "ваты" и сепарни хватает от самого "низа" до самого "верха". Рассуждения такие:"Мне пох кто с кем воюет. Дай денег(пенсию) побольше. Мне пох откуда ты их возьмешь. Тут Сталина надо! Железная рука!Ой шо ж это делается мусора руки крутят!" Ну и так далее.
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Какая нах. Рашка? Протесты видимо из-за закона о праве граждан Украины ездить на Европейских автомобилях, которое правительство Гнойсмана так не хочет принять. Определитесь уже мы идем в Европу или с Васадзе в Азию и Рашку?
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А ты попробуй в Европе на рухляди без страховки и техосмотра проехать? Или попробуй без налогов купить авто? А попробуй не растаможеный автомобиль ввезти в любую страну Европы и ездить год, да еще посылать полицейских нахер, угрожая поджечь шины и блокировать дороги.
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Пидорок, тазы типа анусов и вазов начнем с етого, действительно в Европу не пустили бы никогда, ни по екологическим нормам ни в целях безопасности. И еще, пидорок, можешь своему Хуйлу и Васадзе сказать, что если бы французы или итальянцы получали зарплаты в 50-100 Евро а автомобили самые дешевые стоили 6000 евро то они бы на следующий день сожгли бы и мусоров и власть и тех дворняг что их защищают. Так что закрой хавальник и вали на Рашку если ты конечно уже не там.
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Ну шо пишете бред? Какая растоможки в ЕС ? Если покупаешь машину в Италии то в справке счете есть "с НДС " или "без НДС". НДС почти везде одинаков( 20-21 процент). Если купил без НДС, то при получении номеров ( в Словакии) платишь НДС . Регистрация стоит копейки. О техосмотре впервые услышала от вас , хотя сомневаюсь что вы были в ЕС.
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Дочитал до "НДС почти везде одинаков( 20-21 процент)".....
Дальше даже читать безсмысленно...
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Вы покупали машину в ЕС? А я покупала и знаю о чем пишу.
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Вы купили машину, получили купчую, оформили экспортную декларацию и вам вернули НДС на границе? Нет? Может то был не НДС?
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Ндс в машинах есть в словакии и в Италии . Разница в 1-2 процента. Если вы купили машину с НДС в Италии , то не платите его в словакии . Вы сейчас путаете фирмы с НДС и без НДС. Если фирма в Словаки плательщик НДС, то тогда вам вернут НДС с покупки на фирму. А если не плательщик- то не вернут.
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Техогляд є. І що з того. На СТО авторизованому за 30 хвилин роблять на рік. Податок на ТЗ також є щорічний. Якщо машина до 2000 кубів то копійки ( в Польщі) в інших країнах по різному.
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В Словакии проходили только регистрацию и все. Получили номера и ездим. Вопросов с техосмотром не возникает.
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И еще нюанс- если в ЕС ездить на машине с украинскими номерами постоянно- то слишком много теряешь на зеленой карте- наши страховщики по взбесились . На словацких номерах намного дешевое. Короче, все на правительственном уровне кричат" в ЕС, в ЕС". А работать бизнесу между странами не дают -только обдираловка.
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Т.е у вас есть конституционное право блокировать дороги, а у меня нет конституционного права по ним ездить, когда вы блокируете? А вдруг у меня завтра появится конституционное право поджечь блокирующий автомобиль и дать по роже блокировщику.
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Если завтра у тебя такое право появится, будешь жечь и по рожам бить, а пока либо пешком ходи, либо молча скрипи зубами, только смотри до десен их не сотри.
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Если вы пишите про конституционное право , то напишу вам то О ЧЕМ вы не в курсе. Вы тут выше жаловались, что украинцы хотят на нерастоможенным авто год ездить и по вашему это плохо. А вы знаете, что если не гражданин Украины ( живя в Украине 10 лет) купил в Польше фирму с машиной, ТО ОН может ездить в УКРАИНЕ ГОД? А если гражданин Украины купил в Польше фирму с машиной ( а если у него в Польше бизнес?) , то его пускают в Украину только на 60дней в год. НУ И ЧТО ВЫ ЕЩЕ ТУТ скадите ПРО КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА УКРАИНЦЕВ? Столкнулась лично . Так еще и на 60 дней закарпатская таможня не хотела ставить штамп .то есть нарушала и тут мои конституционные права.
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Ага! Попробуй поработай депутатом! Это тебе не в поле раком на буряках валяться ! Это тебе не в забое с отбойным молотком отдыхать и не греться у мартена!
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Русня и в США остаётся руснёй.О том как про*бать все возможности в США.
https://www.youtube.com/watch?v=aB40cQtFeGc
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https://www.youtube.com/watch?v=aB40cQtFeGc

Русня и в США остаётся руснёй.О том как про*бать все возможности в США.
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Пентагон опроверг заявление России о совместной операции в Сирии






Телеканал RT со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ 23 января сообщил о том, что военно-воздушные силы России и США провели совместную операцию в Сирии. Пентагон это опроверг.
В сообщении RT говорилось, что накануне ВКС России получили от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции координаты целей террористической организации "Исламское государство" в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо.
"После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары", - говорилось в сообщении RT.
Спустя несколько часов Пентагон опроверг эту информацию. "Министерство обороны США не координирует нанесение авиаударов с российскими военными в Сирии", - заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон. Он также отметил, что ему неизвестно о том, чтобы кто-то из членов коалиции сотрудничал с Россией в этой операции.
Вместе с тем новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спасейр на своей первой пресс-конференции сообщил журналистам, что Дональд Трамп будет сотрудничать со всеми, кто участвует в войне с "Исламским государством", возможно, даже с Россией.
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Дайте людям себе нормальные машины ввезти, хватит народ садить на тазы и китайский мусор ради ваших барышей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция предупредила водителей о частичной блокировке движения на въездах в Киев 24 января
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