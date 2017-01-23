 Полиция предупредила водителей о частичной блокировке движения на въездах в Киев 24 января

"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования с 7 часов утра 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - говорится в сообщении.Также отмечается, что полиция просит граждан неуклонно придерживаться законодательства, а водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.