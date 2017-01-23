 Большинство парламентариев ПАСЕ против возвращения делегации РФ до полного выполнения требований по Крыму и Донбассу, - Борислав Береза

Об этом заявил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ, Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Заявление Аграмунта (Педро, президент ПАСЕ, - Ред.) было сделано, во-первых, русским каналом, во-вторых, он настроен, действительно, пророссийски, он хочет их вернуть по каким-то своим интересам, он хочет войти в историю ПАСЕ как человек, который вернул Россию. Но его желание, это его личное желание. Большинство парламентариев в ПАСЕ заявили, что до тех пор, пока не будут выполнены все требования по Крыму и Донбассу, ни о каком возвращении не может быть речи. А диалог может быть за пределами ПАСЕ", - сказал Береза.
Вместе с тем нардеп отметил положительную новость об избрании вице-президентом ПАСЕ народного депутата Украины от НФ Георгия Логвинского.
"Избрание еще одного человека от Украины вице-президентом - это, как минимум, уважение к государству и поднятие статуса державы. Во-вторых, это дополнительный голос в высшем органе ПАСЕ, соответственно, мы можем получать дополнительные голоса и дополнительные бонусы при голосовании, при дебатах и во многих решениях", - отметил Береза.
Напомним, что сегодня Педро Аграмунта переизбрали на второй строк президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ранее Аграмунт настаивал на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.
Отметим, что в Страсбурге 23 января начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано обсуждение функционирования демократических институций в Украине.
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В той Европе откуда поступают советы скоро начнут ведьм на площадях жечь на пару с россией , где возвращаются к исконным традициям.
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