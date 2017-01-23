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Все про:ПАСЕ (976) Россия (64842) Береза Борислав (97) Аграмунт Педро (22)

 Большинство парламентариев ПАСЕ против возвращения делегации РФ до полного выполнения требований по Крыму и Донбассу, - Борислав Береза

Большинство парламентариев в Парламентской ассамблее Совета Европы против возвращения делегации РФ до полного выполнения требований по Крыму и Донбассу.

Об этом заявил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ, Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Заявление Аграмунта (Педро, президент ПАСЕ, - Ред.) было сделано, во-первых, русским каналом, во-вторых, он настроен, действительно, пророссийски, он хочет их вернуть по каким-то своим интересам, он хочет войти в историю ПАСЕ как человек, который вернул Россию. Но его желание, это его личное желание. Большинство парламентариев в ПАСЕ заявили, что до тех пор, пока не будут выполнены все требования по Крыму и Донбассу, ни о каком возвращении не может быть речи. А диалог может быть за пределами ПАСЕ", - сказал Береза.

Вместе с тем нардеп отметил положительную новость об избрании вице-президентом ПАСЕ народного депутата Украины от НФ Георгия Логвинского.

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"Избрание еще одного человека от Украины вице-президентом - это, как минимум, уважение к государству и поднятие статуса державы. Во-вторых, это дополнительный голос в высшем органе ПАСЕ, соответственно, мы можем получать дополнительные голоса и дополнительные бонусы при голосовании, при дебатах и во многих решениях", - отметил Береза.

Напомним, что сегодня Педро Аграмунта переизбрали на второй строк президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ранее Аграмунт настаивал на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

Отметим, что в Страсбурге 23 января начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано обсуждение функционирования демократических институций в Украине.
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Давай, Береза, пусть это сами депутаты заявят. Что-то не верится твоим словам - как же они переизбрали тогда своего пророссийского ПредсеДятела?
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Одно другому не мешает и пока Россия не выведет свои войска с Донбасса в ПАСЕ ее не пустят. Замом кстати избран украинец.
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Рано им ещё про Европу думать. Лет эдак через 20-50...
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ну на этот раз нули имеет значения, так что минимум одну в конце не помешает добавить
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Совет Европы интересуют демократические институции в Украине. А кто ни будь им объяснил что институции на неподконтрольной территории не институции Украины. А то говорят семейное насилие над женщинами в зоне АТО портит показатели. Может быть им кто то объяснит что это инициативы Мизулиной.
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Напомним, что сегодня Педро Аграмунта переизбрали на второй строк президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ранее Аграмунт настаивал на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России. - а кацапы уже настроилис ПАСЕ наш, а оказываетса кукишь им.
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странно, но по сути, она не наврала на этот раз.
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Это кому рано про Европу думать "им" ?
В той Европе откуда поступают советы скоро начнут ведьм на площадях жечь на пару с россией , где возвращаются к исконным традициям.
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Нууу а че.... В туалете мона их поселить....УНитазы приковать...
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Береза, це те саме що бірьозка, ну та, що в мордовії росте?
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А коли повернуть Крим і Донбас то нехай повертають і туалетний папір та лампочки що винесли з будівлі ПАРЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство парламентариев ПАСЕ против возвращения делегации РФ до полного выполнения требований по Крыму и Донбассу, - Борислав Береза
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