 Порошенко отметил государственными наградами 43 участников АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены полковник Сергей Барановский и подполковник Сергей Нестеренко. Орденом Богдана Хмельницкого III степени - капитан Сергей Гриценко, майор Сергей Зубенко, майор Петр Котик, подполковник Максим Марченко, старшина Роман Пекарский, лейтенант Николай Сулима, майор Александр Ярославцев.
Орден "За мужество" III степени получили старший сержант Сергей Бодяк, солдат Андрей Галат, старший прапорщик Андрей Грималюк, сержант Игорь Губа, младший сержант Иван Дарануца, старший сержант Андрей Драганов, старшина Андрей Калита, младший сержант Александр Курганский, солдат Тарас Лукач, сержант Юрий Пиддубецький, прапорщик Руслан Пустовойт, младший сержант Виктор Ружинский, солдат Анатолий Рябошапко, старший лейтенант Владимир Соловей и старший сержант Станислав Швец.
В подразделениях Национальной гвардии Украины орденом "За мужество" III степени отмечены сержант Юрий Антонов, полковник Валерий Кольцов, солдат Александр Королев и младший сержант Валерий Маринець.
Орденом Даниила Галицкого Президент наградил полковника Юрия Колоса и майора Андрея Швеца.
Еще 13 военных и нацгвардийцив получили медали "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".
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это ботов зрад-отряд!
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наш ты шеколадушка
ты офшорная скотина
липецкая животина
надо выйти на майдан
так завещал нам джамал сан
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https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&t=1s
Разработка - Украина
Производство - отлажено
Затраты - минимальные....
Польза - ЗДОРОВЬЕ военнослужащих.
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за постящего фейзбучника даже и не думаю...
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