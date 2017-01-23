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 Порошенко отметил государственными наградами 43 участников АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о награждении 43 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, а также двух военных врачей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены полковник Сергей Барановский и подполковник Сергей Нестеренко. Орденом Богдана Хмельницкого III степени - капитан Сергей Гриценко, майор Сергей Зубенко, майор Петр Котик, подполковник Максим Марченко, старшина Роман Пекарский, лейтенант Николай Сулима, майор Александр Ярославцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову. ФОТО

Орден "За мужество" III степени получили старший сержант Сергей Бодяк, солдат Андрей Галат, старший прапорщик Андрей Грималюк, сержант Игорь Губа, младший сержант Иван Дарануца, старший сержант Андрей Драганов, старшина Андрей Калита, младший сержант Александр Курганский, солдат Тарас Лукач, сержант Юрий Пиддубецький, прапорщик Руслан Пустовойт, младший сержант Виктор Ружинский, солдат Анатолий Рябошапко, старший лейтенант Владимир Соловей и старший сержант Станислав Швец.

В подразделениях Национальной гвардии Украины орденом "За мужество" III степени отмечены сержант Юрий Антонов, полковник Валерий Кольцов, солдат Александр Королев и младший сержант Валерий Маринець.

Смотрите также: Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины. ФОТОрепортаж

Орденом Даниила Галицкого Президент наградил полковника Юрия Колоса и майора Андрея Швеца.

Еще 13 военных и нацгвардийцив получили медали "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".
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кто шагает дружно в ряд?
это ботов зрад-отряд!
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зрада, зрада зрадушка
наш ты шеколадушка
ты офшорная скотина
липецкая животина
надо выйти на майдан
так завещал нам джамал сан
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награждать нужно не от имени рошена, а от Украини
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А еще лучче - профинансировал бы производство ин6дивидуальных печек для солдат на передовой:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&t=1s

Разработка - Украина
Производство - отлажено
Затраты - минимальные....
Польза - ЗДОРОВЬЕ военнослужащих.
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Це той Донік,який збирався стріляти в тих,"раскачивает лодку."
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не забули потім нагороджених відвезти назад ?
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а может они уже себя зазрадили...?\хотя это фантастика...\
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Ждут пока вентиляторы раскрутятся до нужных оборотов.
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Вон Витя Паплинский с Хмельницким здесь околачиваются. Их наверное дежурными оставили.
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ну Витя правда хорошую печку придумал - правда нужны отзывы от парней...
за постящего фейзбучника даже и не думаю...
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Нашёл, почитал то что осталось. Жаль меня небыло!
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Брать награды с рук президента финансирующего убийства украинцев противно и мерзко.Он уничтожает вместе с пейсатой опг и народ и страну и награда с этих рук выглядит как позор перед памятью патриотов погибающих за Украину.Но продажный цензор забанит или перекрутит последовательность в тексте в угоду врагам Украины которые сей час оккупировали страну и преступно узурпировали и захватили власть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко отметил государственными наградами 43 участников АТО
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