 Санкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраняться до восстановления целостности Украины, - Беца

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца.
"Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - написала она.
Так спикер МИД Украины отреагировала на заявление переизбранного на пост президента ПАСЕ Педро Аграмунта, по мнению которого стоило бы снять санкции с российской делегации в Ассамблее.
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Гамлет, або Феномен датського кацапiзму
Лесь Подеревянский
А чим вам щира народна українська мова недоголила ?
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Так что не надувайся.
Был тут уже один такой "герой"...
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9 ч ·
Державні мужі не напишуть пости про еміграцію. Вдягаючи вранці напрасовані вишиванки, вони планують у якому районі Лондона придбати квартиру, в Італіі чи в Іспаніі обрати маєток, перекидати у Монако обидві бентлі чи тільки червону? Новий офшор відкривати у Панамі чи на Сейшелах? Літак реєструвати на юр. особу у Відні чи там вже забагато висить майна? Не напишуть де у п'ятницю відзначав Гройсман день народження, куди на день народження їздив Порошенко? Війна? То прозвітуйте після повернення. Нормальна практика. Чи взагалі хтось знає скільки відпусток було у перших осіб держави за останні роки? Жодної? Панове
Куди після продажу УМХ перевів Ложкін (що зараз курує залучення інвестицій) "відмиті" гроші Курченка? Як у Італіі нишком "виріс" бізнес Авакова?
Не напишуть де ж вчиться син президента і донька прем'єр-міністра. Можуть сказати, що їх діти отримують кращу освіту щоб потім працювати на розбудову України. Але ж син голови президентської фракції у парламенті працює в Морган Стенлі у Лондоні, а не в Ощадбанку у Києві?
Державні мужі десятиліттями заробляли на тому що трощили інфраструктуру, будували бізнес, винищуючи конкурентні умови, пиляючи на метал заводи, відлякуючи інвесторів. Тепер, коли рівень життя в Україні не відповідає їхнім статкам, вони вимушені використовувати будь яку можливість день-два подихати прогресивним світом. У них вже все є для комфортної еміграції, для вимушеної також все налаштовано. Єдине що зупиняє -жадібність. Вони терплять життя у цій країні тому що в жодній іншій стільки не "зароблять", тому що без політичного впливу в цивілізованих країнах вони пасли б корів замість потрапляння до рейтингу Форбс.
Вони обов'язково поїдуть. Головне, щоб ви не поїхали раніше.
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Санкции против РФ должны сохраняться ДО ПОЛНОГО ЕЁ РАЗВАЛА !!! Иначе покоя на Земле НИКОГДА не будет, о чём доказывают 1917-2017 годы ЕЖЕДНЕВНОГО античеловеского террора !!!
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Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки автомобилей в Украину
Российский «АвтоВАЗ» прекратил поставки автомобилей в Украину. Об этом сообщает сайт CarDiagram со ссылкой на несколько источников на отечественном авторынке.
Как отмечается в сообщении, то, что поставок не было с осени прошлого года, подтверждают и в автосалонах «Лады».
Сегодня в наличии у дилеров осталось всего две модели - внедорожник «Нива» и универсал «Ларгус». Что же касается «Гранты» и «Калины», то их нет в продаже с 2016-го.
О том, что Lada Granta, один из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи, CarDiagram сообщала еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам «АвтоВАЗ» так и не возобновил.
CarDiagram также обзвонила несколько киевских автосалонов «Лады». Однако и работники дилерских центров не смогли внести ясность. Судя по всему, в Украине никто не знает, когда возобновятся поставки ВАЗов. И возобновятся ли вообще.
Один из источников издания утверждает, что «АвтоВАЗ» еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Представители российского автопроизводителя никак не могут определиться с ценовой политикой. Последнее время «Лада» проигрывала ценовую битву тому же ЗАЗу, о чем свидетельствует статистика продаж за 2016 год. А стоимость некоторых моделей и вовсе была на уровне европейских иномарок.
«АвтоВАЗ» был вынужден постоянно корректировать цены в Украине из-за дополнительных налогов. С 2016 года украинское правительство ввело специальную пошлину на российские автомобили. Для «АвтоВАЗа» специальная ставка импортной пошлины составила 14,57%.
К тому же с прошлого года между Украиной и Россией больше не действует зона свободной торговли. Поэтому российские машины облагаются 10-процентным налогом. То есть фактически импортер «Лады» в Украине с 2016 года должен заплатить в качестве налогов около четверти от стоимости автомобиля, - говорится в сообщении.
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