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Все про:МИД (3793) ПАСЕ (976) Россия (64842) санкции (5813) Беца (97)

 Санкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраняться до восстановления целостности Украины, - Беца

Введенные в отношении делегации Государственной Думы Российской Федерации в ПАСЕ санкции должны сохраняться до восстановления территориальной целостности Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца.

Также читайте: "Россия снова отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ", - Арьев

"Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - написала она.

Так спикер МИД Украины отреагировала на заявление переизбранного на пост президента ПАСЕ Педро Аграмунта, по мнению которого стоило бы снять санкции с российской делегации в Ассамблее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не собирается выполнять резолюции ПАСЕ и уходить из Крыма и Донбасса, - Ирина Геращенко

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кацпам пока на все єто н-ть, для них нада шо-то более существенное вводить)))
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Як почнемо спілкуватися мовою і без матів.
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Берег моря. Чути розбещеннi крики морських птахiв, ревiння моржiв, а також iншi звуки, iздаваeмиe рiзною морською своло- тою. На берег моря виходить Гамлeт, принц Датський, одягнен- ний в зручну товстовку й такi самi парусиновi штани. Гамлeт красiво пiдперезаний вузьким шкiряним пояском. Вiн босий, бо- родатий i поцаватий. В руках у нього дебелий дрючок. Гамлeт: - Як остопиздило купатися менi. Чи може iскупатися? Купа- тись чи не купатись? Блядськi цi питання заябують......
Гамлет, або Феномен датського кацапiзму
Лесь Подеревянский
А чим вам щира народна українська мова недоголила ?
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Сказав би ти мені таке в реалі-і результат був би в тебе на обличчі. А не "налицо".
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И в "реале" сказал бы.
Так что не надувайся.
Был тут уже один такой "герой"...
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Крысосвинным шакалам не место в цивилизации!!!!
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В России для простого народа наступает медленный канцур. До санкций было дальше некуда опускаться а за последние два года безработица,нищета и безденежье набирает колоссальных масштабов.
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тут не санкції потрібні, а ядерний удар по мокшо-мордві
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После избрания Трампа президентом США, председателем Европарламента избран Антонио Таяни, соратник Сильвио Берлускони, который называет Путина «своим другом».Напомним, осенью 2016 года Украина запретила Таяни въезд в страну и возбудила против него уголовное дело за визит в Крым. А 17 января 2017 года Порошенко уже радостно приветствует Таяни на посту председателя ЕП и поздравляет его с вступлением в должность.Представляющий фракцию Европейской народной партии Антонио Таяни был избран председателем Европарламента, получив в ходе четвертого тура выборов 351 голос и сменив на этом посту Мартина Шульца.
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Все это кацапам не поможет и санкции останутся, пока они не уберутся с Донбасса и Крыма.
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Санкции против кацапов и радость от этого это просто самодурство и обман нашего народа.В то время пока украинцы плещут в ладони от введении кемто санкций наши делки на государственном уровне занимают освободившиеся от санкций ниши.США,Италия,Франция,Германия,Великобритания,Норвегия это прекрасно понимают и пойму их если они отменят все санкции против кацапии и виной этому будет только паскудный,нечесный бизнес Украины не народа а именно Украинских пинчуков,ахметовых,коломойских и других мразей.
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Утром-Фийон, вечером-это тело...Напиться, что ли...
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Mykhailo Tkach
9 ч ·

Державні мужі не напишуть пости про еміграцію. Вдягаючи вранці напрасовані вишиванки, вони планують у якому районі Лондона придбати квартиру, в Італіі чи в Іспаніі обрати маєток, перекидати у Монако обидві бентлі чи тільки червону? Новий офшор відкривати у Панамі чи на Сейшелах? Літак реєструвати на юр. особу у Відні чи там вже забагато висить майна? Не напишуть де у п'ятницю відзначав Гройсман день народження, куди на день народження їздив Порошенко? Війна? То прозвітуйте після повернення. Нормальна практика. Чи взагалі хтось знає скільки відпусток було у перших осіб держави за останні роки? Жодної? Панове
Куди після продажу УМХ перевів Ложкін (що зараз курує залучення інвестицій) "відмиті" гроші Курченка? Як у Італіі нишком "виріс" бізнес Авакова?
Не напишуть де ж вчиться син президента і донька прем'єр-міністра. Можуть сказати, що їх діти отримують кращу освіту щоб потім працювати на розбудову України. Але ж син голови президентської фракції у парламенті працює в Морган Стенлі у Лондоні, а не в Ощадбанку у Києві?
Державні мужі десятиліттями заробляли на тому що трощили інфраструктуру, будували бізнес, винищуючи конкурентні умови, пиляючи на метал заводи, відлякуючи інвесторів. Тепер, коли рівень життя в Україні не відповідає їхнім статкам, вони вимушені використовувати будь яку можливість день-два подихати прогресивним світом. У них вже все є для комфортної еміграції, для вимушеної також все налаштовано. Єдине що зупиняє -жадібність. Вони терплять життя у цій країні тому що в жодній іншій стільки не "зароблять", тому що без політичного впливу в цивілізованих країнах вони пасли б корів замість потрапляння до рейтингу Форбс.
Вони обов'язково поїдуть. Головне, щоб ви не поїхали раніше.
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Я думаю без новоизбранного украинского вице президента тут не обошлось
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озеро в Сенегале цвета клубничного коктейля, во как красиво - да, это правда, оно очень солёное там нету живности кроме водоросли которая придаёт такой цвет, там соль добывают вот ниггер в желто-голубом,знаю что оффтоп ну так и что
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КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН
Санкции против РФ должны сохраняться ДО ПОЛНОГО ЕЁ РАЗВАЛА !!! Иначе покоя на Земле НИКОГДА не будет, о чём доказывают 1917-2017 годы ЕЖЕДНЕВНОГО античеловеского террора !!!
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Экономические санкции Кабмина Сени в действии против мацковии.

Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки автомобилей в Украину

Российский «АвтоВАЗ» прекратил поставки автомобилей в Украину. Об этом сообщает сайт CarDiagram со ссылкой на несколько источников на отечественном авторынке.

Как отмечается в сообщении, то, что поставок не было с осени прошлого года, подтверждают и в автосалонах «Лады».
Сегодня в наличии у дилеров осталось всего две модели - внедорожник «Нива» и универсал «Ларгус». Что же касается «Гранты» и «Калины», то их нет в продаже с 2016-го.
О том, что Lada Granta, один из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи, CarDiagram сообщала еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам «АвтоВАЗ» так и не возобновил.
CarDiagram также обзвонила несколько киевских автосалонов «Лады». Однако и работники дилерских центров не смогли внести ясность. Судя по всему, в Украине никто не знает, когда возобновятся поставки ВАЗов. И возобновятся ли вообще.
Один из источников издания утверждает, что «АвтоВАЗ» еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Представители российского автопроизводителя никак не могут определиться с ценовой политикой. Последнее время «Лада» проигрывала ценовую битву тому же ЗАЗу, о чем свидетельствует статистика продаж за 2016 год. А стоимость некоторых моделей и вовсе была на уровне европейских иномарок.
«АвтоВАЗ» был вынужден постоянно корректировать цены в Украине из-за дополнительных налогов. С 2016 года украинское правительство ввело специальную пошлину на российские автомобили. Для «АвтоВАЗа» специальная ставка импортной пошлины составила 14,57%.
К тому же с прошлого года между Украиной и Россией больше не действует зона свободной торговли. Поэтому российские машины облагаются 10-процентным налогом. То есть фактически импортер «Лады» в Украине с 2016 года должен заплатить в качестве налогов около четверти от стоимости автомобиля, - говорится в сообщении.
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А 13 Автомобилей НИВА ВАЗ-2131 в Полтаве у ментов откуда?
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Рано чи пізно санкції знімуть. Для відсічі москалям не зроблено майже нічого. Вже москалі в Білорусь заводять війська. А Україна знов не робить нічого. Тому, що керманичам все одно. Їм не шкода українських дітей. Розумний керманич готується до несприятливих умов. Що зроблено в нас? Гроші переведені в офшори. Діти за кордоном. Паспорти інших держав в наявності. В момент, коли почнуться проблеми, всі "керманичі" просто поїдуть звідси геть. Бо мають куди. І срати їм на народ і на Україну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраняться до восстановления целостности Украины, - Беца
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