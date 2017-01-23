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Все про:Россия (64842) заключенные (321) Лутковская (296)

 Россия согласилась передать Украине 16 заключенных из оккупированного Крыма

Российский Минюст анонсировал передачу Украине 16 заключенных, которые отбывают наказание в крымских тюрьмах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года", - отметили в министерстве.

Также читайте: Российский омбудсмен обещает переправить крымских заключенных в Украину, - Лутковская

Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО.

Украинский омбудсмен Виктория Лутковская заявляла, что ей не известно точное количество украинских заключенных, которые сидят в тюрьмах Крыма.

Также читайте: Лутковская посетит граждан Украины, содержащихся в колониях в Симферополе, в 2017 году, - омбудсмен РФ Москалькова
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Хоть они воры и убийцы, они граждане Украины. А главная обязанность президента Украины, это защита своих граждан!
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Эти граждане завербованы ФСБ по самые гланды,а возможно уже прошли курс молодого девирсанта,кацапские орки просто так ничего твари не делают.
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Та нам спочатку хош цього одного ...про якого стадіонами пісні співають !!.
..
.
...
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Раше все сливки, а нам помои?
Нафиг они нужны, корми их теперь.
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"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года", - отметили в министерстве.

Все уголовники , что ли?
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Вероятно хронически больные и пользы от них никому.
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Это те, кто, в отличие от двух задержанных за покушение на Антошку, отказался работать на рашу?
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Как по пленным , так проблема , а как по уркам , так и дала , ну, согласие канешна!
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Ого, сколько фоток Путина. Прям фанаты) а вот мой парень, мусульманин, говорит грех у украинцев - идолопоклонство Путину...в принципе согласна. Слишком его тут чтут...как святыню.
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один я нихрена не пойму?! на кой наша страна так печется о зеках из оккупированных территорий?! кроме того, ещё и приподносят это как позитивный результат?! у нас с Зеками напряг? я знаю одно здание на грушевского, там клиентуры половина постояльцев
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А если у зека вся семья в Украине, и сам он родом из Житомира ?
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Я о том,что семья у зека есть, и свидания никто не отменял для человека,в Украине им будет спокойней.
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Это не Украина печется об уголовниках -это россия в связи с недостачей мест в Крыму для новых заключенных попросила забрать их к себе если считает их гражданами Украины и только всего -не будет же Украина отказываться от своих если они даже и уголовники -то есть россия сделала предложение от которого по политическим мотивам нельзя отказаться и поэтому Украина и согласилась .
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Скоро вони передадуть і зеків донбасу ,що б творили тут безлад ,вже і так злочиність виросла в рази .
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Что касается луган-дона то не кто не собирается их отдавать -они все пойдут на пушечное мясо для оккупантов рашовских бо здесь идут боевые действия а в Крыму нет и поэтому уголовники крымской власти не нужны-им политических надо где то сажать уйму.
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Это те, кто смог забашлять за свой перевод, остальные, у кого нет денег останутся сидельцами в Крыму.
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Вони - наші громадяни і мають право відбувати строк вдома, а не на рашці.

P.S. Я пам'ятаю, в 2014, коли все лише починалося, зеки якоїсь колонії зверталися до влади з тим, що хочуть іти захищати Україну. В новинах сюжет був.
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ПС ..Здається у минулому році увязнені з Лугандону самі прийшли на звільнену территорію .щоб добути покарання тут !!
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Они и так были вдома бо Крым хотя и оккупированный но украинский.
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Два варианта: или опущенные, наглухо. Или, напротив- авторитеты. но, скорее всего- первое.
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ахаха, иностранных добровольцев сажают и депортируют, зато своих зеков забирают и что бы на них бюджетное бабло тратить
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В ответ можно пустить в Крым 16 отдыхающих
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..З..ВР ...БПП.(блок панамських поцреотів)
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А потом они будут на Геращенко покушаться!
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Ох..ительная работа! А как же мы рады!Вернули достойных граждан,наверно,татар,осужденных?
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Значит Украина еще пополнится 16-тю Савченками, а следующим траншем от кацапии будет новое правительство Украины во главе из Януковичем и Азаровым.Для их возвращения почти три года готовят места в правительстве наши депутаты в ВР Украины и на местах
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