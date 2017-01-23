 Россия согласилась передать Украине 16 заключенных из оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.
"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года", - отметили в министерстве.
Также читайте: Российский омбудсмен обещает переправить крымских заключенных в Украину, - Лутковская
Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО.
Украинский омбудсмен Виктория Лутковская заявляла, что ей не известно точное количество украинских заключенных, которые сидят в тюрьмах Крыма.
Также читайте: Лутковская посетит граждан Украины, содержащихся в колониях в Симферополе, в 2017 году, - омбудсмен РФ Москалькова
1823 50
Такого основания как АТО для приостановки выплаты пенсии нет, - Лутковская(290)
Лутковская просит этапировать украинского политзаключенного Клыха поближе к нашей границе(1)
Лутковская посетит граждан Украины, содержащихся в колониях в Симферополе, в 2017 году, - омбудсмен РФ Москалькова(3)
Оккупанты отказали Чийгозу в приватной беседе с украинским омбудсменом(2)
Соучастница преступлений Януковича до сих пор занимает должность омбудсмена(0)
Лутковская встретилась с крымским политическим узником Чийгозом(9)
Оккупанты разрешили Лутковской встретиться с тремя политзаключенными в Крыму. ФОТОрепортаж(6)
..
....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..
.
...
Ответить
Ответить
Ответить
Нафиг они нужны, корми их теперь.
Ответить
Все уголовники , что ли?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
P.S. Я пам'ятаю, в 2014, коли все лише починалося, зеки якоїсь колонії зверталися до влади з тим, що хочуть іти захищати Україну. В новинах сюжет був.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить