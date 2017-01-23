EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  3664  29
Материалы по теме:
Все про:боевик (17787) задержание (4860) Нацполиция (5584) Донецкая область (3563) Славянск (2535)

 Бывший охранник-водитель "народного мэра" Славянска задержан в Донецкой области, - Нацполиция

Сотрудники криминальной полиции Донетчины в ходе оперативной разработки выявили бывшего охранника "народно мэра" Славянска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

С 15 июня 2014 года 49-летний житель Славянска. по собственному желанию примкнул к боевикам, рассчитывая поправить свои финансы. Именно в это время террористы поставили руководить городом нового "мэра" - после того, как старый был задержан, якобы за хищение "гуманитарной помощи".

Неизвестно, за какие заслуги мужчина был назначен личным охранником-водителем руководителя оккупационной "власти", который имел за плечами военное образование, полученное в РФ, и службу в органах госбезопасности. На этой должности водитель проработал до освобождения города от оккупантов, 5 июля 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Николаевской области приговорил задержанного в 2015 году боевика "ЛНР" к восьми годам тюрьмы, - СБУ

По словам задержанного, он и еще 2 охранников постоянно сопровождали "начальника". Одним из этих двух был 30-летний славянец, которого полицейские задержали в ноябре прошлого года. Отрабатывая его связи, оперативники установили, что, убегая из города после освобождения города Вооруженными Силами Украины, он оставил свой автомат "Калашникова" водителю. Так вышли на еще одно доверенное лицо "мэра".

Оружия по месту жительства водителя-охранника не оказалось. "Я его разобрал и выбросил в реку", - поясняет мужчина. Но нашлось кое-что еще - автомобиль беглого "мэра". Полицейские выяснили, что мужчина несколько раз ездил к своему бывшему "боссу" в оккупированный Донецк. В одну из поездок вернулся с автомобилем "Шкода", который принадлежал "народном мэру". По словам задержанного, транспорт он выкупил.

Также читайте: Гражданин Молдовы, воевавший за боевиков на Донбассе, задержан в Кишиневе

Все это время он находился в городе, перебивался тем, чем и до войны - случайными заработками. Сотрудники полиции собрали доказательства пособничества подозреваемого террористам, которые разрушали его собственный город. Среди материалов уголовного производства есть и видео, снятые пропагандистским каналом РФ.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Смотрите: "Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на крысме сегодня:

1. В Севастополе очень любят Украину. Небольшой привет свободной земле от наших патриотов! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/823253693890002946 (фото). Очень скучают за Украиной и в Ялте https://twitter.com/CrimeaUA1/status/823495127318626304 (фото). Также предлагаю прочитать интересное интервью и послушать аудиозапись с жительницей Севастополя, которая в 2014 году отказалась от аусвайса http://lb.ua/blog/dictaphone/356377_rossiyskih_flagov_sevastopole.html
2. Вчера в Гурзуфе на митинге против покращень в гавани собралось около 400 человек. Это так воодушевило пропагандиста Сергея Сардыко (ведь на митинг ЗА ПУТИНА в Ялте позавчера пришло всего 20 человек), что он тут же назвал гурзуфский митинг - "митингом в поддержку путина" https://twitter.com/KrimRt/status/823443109560352768 (скрин). Сардыко даже попросил собравшихся ватников подтвердить, что они поддерживают путина. Ватники от безвыходности подтвердили, подняв руки (на первой минуте видео). Сардыко попросил людей говорить о нынешней жизни в Гурзуфе, на что послышался голос за кадром: "О чём говорите НА КУХНЯХ" (на видео 1:35). Следующая выступающая начала громко призывать жителей сбросить с себя МАСКУ СТРАХА (на видео 2:05). Ещё один оратор обратился к присутствующим с такими словами: "Скажу вам откровенно - новостей у меня нет. Мы свидетели того, что нас не только не хотят слышать, но уже и не хотят видеть (на видео 3:00)". Эту же мысль продолжил следующий глашатай, сказав, что "ВЛАСТЬ" ИХ НЕ СЛЫШИТ, т.к. больна глухотой (на видео 4:10). Также ватники заявили, что в их жизни после последнего митинга-протеста, который прошёл летом, изменилось многое, но всё В ХУДШУЮ СТОРОНУ, и перечислили уничтоженные оккупантами памятники архитектуры только за полгода и только в Гурзуфе (на видео 5:00). Следующий выступающий заявил о репрессиях со стороны ФСБ, после чего сказал: "Не позволим мы себя контролировать. Не для этого мы, что называется, в россию ПОПАЛИ". Люди, начали говорить, мол, действительно, что ПОПАЛИ. Оратор обреченно продолжил: "Ну все понимают, что ПОПАЛИ. Ну ладно уже, раз попали, так попали, чего уже". После этого в толпе можно услышать голоса ватников, которые говорят, что от россии у них ОДНИ РАЗОЧАРОВАНИЯ (на видео с 9:50 до 10:32). Напомню, что третий год россия уничтожает Гурзуф, как и весь Крым, выкидывает людей из домов, отбирает пляжи, кладбища, парки. Как-то не вяжется у меня это с поддержкой путина, но у них никакого диссонанса нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/823477366949347328 (скрин, фото и видео).
3. Ялта. Ватница жалуется на медицину: "Скажите, что за фигня произошла с приходом россии в сфере медицины? Я рада, что мы в россии, в этом много плюсов. Но с медициной творится черти что. РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО. Безумные непонятные очереди в поликлиниках, фиг попадешь к врачу. Ну и коротко о том, какая у нас бесплатная медицина. Мне потребовалось УЗИ. Врач говорит: на УЗИ желательно было бы сходить, но мы тебе позвоним, когда будет место. Говорят, что месяц можно ждать своей очереди на бесплатное УЗИ. Ладно я, мне денег не жаль и у меня они есть, но, блин, даже в платных клиниках за деньги очередь на УЗИ, а это о чем-то говорит! А есть же люди, у которых нет лишних пары тысяч, им что теперь месяцами сидеть и надеяться, что за месяц они не сдохнут от болячки, которую без УЗИ не диагностировать? Я уже молчу про очереди на более серьезные обследования типа МРТ и т.д. Вот вам и «бесплатная» медицина. Это так по всему Крыму или только Ялте повезло? Анонимно, а то моя подруга разместила у вас пост не анонимно, так ее потом запугивали, чтобы удалила". Ватница получает такие ответы: "У меня знакомая в Ростове УЗИ щитовидки ждала ПОЛГОДА. А МРТ люди год ждут", "Автор пишет, с приходом в россию много плюсов… Стесняюсь спросить… А где они????", "Наверное, так не только в Ялте, не только в Крыму, а по всей россии", "Огласите, пожалуйста, список плюсов", "Крик души и автор права. Какая нахрен оптимизация? Как человек близкий к этой сфере, рассажу про оптимизацию - люди работают только из-за призвания и пенсии. И все мечтают об увольнении, потому что работать невыносимо! Офигенно оптимизировали", "Самое интересное, что раньше бесплатного УЗИ хватало всем. Не было очередей огромных", "Это так по всей россии (написали из Питера)", "А медиков вообще выживают, создают такие условия труда и зарплату уменьшают чуть ли не каждый месяц, ставки сокращают, а объем работы добавляют" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/823284918180573185 (скрин).
4. Крым остался без очередного недобанка - "Тальменка-Банк" нас покинул. Количество российских банков, которые появились в Крыму после аннексии, к концу 2016 года сократилось вдвое - с 31 до 14. Это хорошо, что ОНИ уходят потихоньку http://podpricelom.com.ua/read/economy/krym-pokydaet-ocherednoj-rossyjskyj-bank.html
5. Канатная дорога на Ай-Петри закрылась якобы на "профилактические" работы. Напомню, что автомобильные дороги, ведущие на плато, также перекрыты до 1 апреля. Таким образом, туристический объект оказался недоступным. Как там идея с горнолыжным курортом? Ах да, идею отменили http://ru.krymr.com/a/news/28251062.html (фото).
6. От Ореанды до Симеиза и дальше вся туристическая инфраструктура "на профилактике". Жопа полнейшая. Кого ни встречу - воют. Почти все санатории Большой Ялты закрыты. Сотрудники в бесплатных отпусках. Думали, что "при расии" зимой будет хоть минималка. А хрен вам! А как воют сувенирщики, как воют, ммммммммм. Раньше за сезон зарабатывали на машину + тур в Испанию на месяц. Сейчас работают на хлеб, кефир и ЖКХ. Все знакомые, работающие в отельном, ресторанном бизнесе, водилы, порт, маклеры и т.д., воют в один голос: такой жопы никогда не было!
7. Феодосия. Добавлю в список "профилактики" торговлю промышленными товарами, одеждой, обувью и т.д. Неделями выручка в минус. Хорошо автомагазинам, т.к. количество машин в Крыму увеличилось и все не лучшего качества. Ну и аптеки жируют.
8. Не прёт Зубкову в гавани. В парке "Тайган" зверь убил сотрудника. Возбуждено уголовное дело. Сам Зубков сейчас в Китае. У погибшего остались жена и маленькая дочь, которые проживают в Чернигове http://primechaniya.ru/home/news/january2017/kto_i_kak_pogib_v_parke_tajgan/
9. Крымчане, берегите себя!!! Борис Моисеев откроет в Ялте школу танцев, чтобы, как пишут пропагандисты, "научить крымчан концептуально двигаться". Хорошо, что в "гейропу" с Украиной не пошли! Хоть нормально двигаться научимся! https://newdaynews.ru/crimea/591889.html
10. В компании кто-то поднял вопрос о качестве нового дорожного покрытия. Долго слух ласкали эпитеты в адрес "властей", рабочих и россии в целом.
11. Посмотрите, как происходит ямочный ремонт дорог в Симферополе. От этого видео содрогнётся даже НАТО https://www.youtube.com/watch?v=0KfXOim1tJo (видео). Тем временем в Керчи ямы засыпают строительным мусором и землёй. Российские стандарты внедряются на полуострове с ужасающими темпами https://www.youtube.com/watch?v=ZRHfw62PqEs (видео).
12. По "рассея-24" больше часа эфирного времени тёрли про Трампа, экономику США и как они там живут. Может, я канал перепутал? Может, это "Америка-24"?
13. Разговаривал со знакомым. Говорит: "Жизнь такая пошла, что постоянно хочется уехать".
14. Не мог пройти мимо этой новости: Жириновский предложил переселять пенсионеров на Крайний Север. Его аргументация: "Какая пенсионеру разница, где он находится". А ведь россия и крымских пенсионеров своими считает https://twitter.com/CrimeaUA1/status/823510605395066880 (скрин и ссылка).
15. Все-таки, что бы не говорили, но разводка крымчан россией - это самая крутая мегаразводка, которую я знаю.
P.S. Большинство крымчан в 2014 году, к сожалению, не встали на сторону Украины, но они не встали и на сторону россии. Они просто заняли выжидательную позицию - сработал совковый менталитет "от меня ничего не зависит". Вот именно эта часть крымчан довольно активно прозревает и понимает, что представляет из себя россия. Поэтому чтобы подчеркнуть важность того, что мы услышали на митинге в Гурзуфе, я закончу выпуск словами ватников: разочарование, страх, разговоры на кухнях, мы попали. Процесс идёт… Получаем прививку от "русского мира".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там "народный мэр" был - конченный хрон.
Неужели у него был охранник-водитель?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это ж... Текут, барыжные бани. Видишь там лужа возле лестницы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это охранник-водила сравика, что ли?


Кстати, а где сам сравик делся никто не слышал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На паРаше, украденные у лохов-рузгеймировцев из Славянска деньги тратит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пехотинцем был в Донецке, может его уже вороны склевали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну де звісно - на паРаші. Десь в Ютюбі бачив відео як він розгулює по Масквє з Філіпсом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за ошибки надо платить, в Балтйиских странах тоже завезли из пшеков какие то глобусы, конечно ватники покупали с большои охотой, но как узнали об этом остольные - сразу сняли с продажи, плюс штрафы итд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слышь, чушок, а после того, как тебе тенгиз кетовани сделал, сидеть можешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эка лихо ты на свою маманю. Мешает тебе говнить на цензоре? Ты её носаками в стойло гони - вам госдура разрешила ведь домашнее насилие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
закричала свинья когда ей всадили по самые помидоры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саня! вгомонись! Ти ж з кацарилим козлом зав"язався? Тьху!
Ти ж біла людина! УКРАЇНЕЦЬ!!!!!!!!!! По шо тобі козлятіна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а потроллить? Он же за пиньдюлиной сюда зашёл - не иначе.

ПыСы. Хотя Вы правы. Ну его нах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и сам так... остановил бы кто вовремя
ну.... доброй ночи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурак водила! Надо было как Малышев--министр медыцыны ЛНР ,припереться и по наглому через суд требовать востановления на должности!
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот его надо на нашу программу - "Тебя ждут на зоне петушара!". и это будет очень правильно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
меня удивляют вот такие идиоты которые почему то считают это все какой то игрой, поносил автомат, посодействовал так сказать повстанцам и все, наигрался, поднял руки, сказал сдаюсь и пошёл домой ужинать
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший охранник-водитель "народного мэра" Славянска задержан в Донецкой области, - Нацполиция
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым минские соглашения Молдова Нацполиция обстрел ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко Россия санкции СБУ суд США терроризм Трамп убийство Шеремет Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти