 Украинское машиностроение нуждается в серьезной поддержке, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Нам необходимо создавать добавленную стоимость и рабочие места в Украине. Исходя из того, что государство имеет огромные потребности в технике, я думаю, что наше машиностроение должно не стоять в стороне этого процесса. Мы должны оказать серьезную поддержку машиностроению. Я не собираюсь лоббировать конкретного производителя, я хочу лоббировать локализацию. Все то, что мы сегодня закупаем как государство для развития нашей страны, должны закупать максимально то, что производится в Украине, и продукцию, которая обеспечивает украинцев рабочими местами", - сказал Гройсман.
Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения высокой локализации на закупку всей продукции, необходимой для Украины. Также должны быть обеспечены надлежащее качество, конкурентная цена, гарантийное обслуживание, стабильность поставок и другой сервис, заметил Гройсман.
"Я не собираюсь лоббировать конкретного производителя в Украине, я собираюсь лоббировать украинского производителя. Это для меня принципиально важно. Если мы вымываем валюту из Украины, подрываем стабильность национальной валюты, начинаем кормить экономики других стран - это не мой путь", - подчеркнул Премьер-министр.
По его словам, надо изменить модель, когда Украина закупает продукцию за рубежом, а сама остается сырьевым придатком.
Гройсман заметил, что в стране, в частности, есть потребность в коммунальной, военной технике, локомотивах и вагонах для "Укрзализницы". Он подчеркнул, что на закупку техники Укравтодором для уборки магистральных дорог в 2017 году выделено 250 млн, 600 млн грн предусмотрено на закупку пожарно-спасательной техники для ГСЧС. Также 500 млн грн запланированы для приобретения сельскохозяйственной техники.
При этом он заметил, что в рамках финансовой децентрализации в местных бюджетах есть ресурсы для закупки необходимой техники.
Премьер-министр также напомнил, что правительство создало Национальный комитет по промышленному развитию. "Для нас важно, чтобы мы сделали такой пул, которым мы можем загружать наши предприятия. Для меня важна локализация", - подчеркнул он.
По результатам обсуждения Премьер-министр поставил задачу разработать технологическую карту потребностей государственных структур в закупке техники, мощностей производителей и с определением экономических выгод в части экономии Государственного бюджета и создания новых рабочих мест.
"Инвестируя в нашу технику, возвращаем в бюджет и реинвестируем в качество жизни людей. Моя позиция - государственная. Мне нужно, чтобы люди имели работу, получали заработную плату, а экономика развивалась", - подчеркнул Гройсман.
В совещании приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, руководство Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", представители Национального комитета по промышленному развитию, Министерства экономического развития и торговли, представители компаний по производству техники.
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