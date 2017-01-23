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Все про:долг (998) Молдова (680) Фриз (46) Додон (32)

 Слова Додона, что Молдова должна заплатить за газовые долги Приднестровья - это отработка схемы для оккупированного Донбасса, - нардеп Фриз

Народный депутат Украины Ирина Фриз (Блок Порошенко) считает, что после деоккупации Донбасса, Россия потребует оплатить долги террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Фриз отметила: "Новоизбранный Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что страна должна взять на себя уплату долгов за российский природный газ, который был поставлен в непризнанное Приднестровье на сумму 6 млрд.долл".

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"Такое странное предложение могло быть сформировано только в Кремле. Для Кишинева эта сумма почти на 700 млн. превышает уровень международных резервов, который был зафиксирован в декабре 2016 года - 5,37 млрд.долл.

Следовательно российская инициатива молдавского президента обойдется каждому работающему гражданину Молдовы 5000 долларов. Это сумма средней заработной платы в республике за 20 месяцев и она в 4,6 раз больше внешний долг этого государства" - отметила она.

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Фриз продолжила: "Заявление Додона заинтересовала меня из-за того, что курс реинтеграции ПМР в Молдову, который Москва продвигает через Додона - отработка схемы для оккупированного Донбасса. Следовательно, по логике Кремля, Кишинев должен оплатить долги тех, кто выступал против Молдовы все эти годы, стремился якобы независимости и присоединения к России. Не удивлюсь, если руководители российско-террористических ЛНВ-ДНР также предложат правительству Украины оплатить их долги, включая гумконвоями".

"Но если Кремль рассчитывает, что граждане Молдовы пойдут на уплату долгов непризнанной республики, то в Кремле могут даже не надеяться, что такая схема сработает в Украине", - резюмировала она.

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