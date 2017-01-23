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Все про:Эстония (458) электронное управление (55) Зубко (195) децентрализация (288)

 Украина и Эстония подпишут меморандум по реализации проекта EGOV4UKRAINE на 5,7 млн евро, - Зубко

Между Эстонией и Украиной будет подписан меморандум по реализации проекта "Поддержка электронного управления для децентрализации в Украине" (EGOV4UKRAINE).

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам встречи с директором по развитию Академии электронного управления Эстонии Ханнесом Астоком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.

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"Проектом EGOV4UKRAINE мы усиливаем украинско-европейскую программу по внедрению децентрализации U-LEAD, которая стартовала в Украине в сентябре 2016 года. EGOV4UKRAINE направлен на улучшение процесса предоставления административных услуг в местных сообществах через инструменты е-правительства. Это разработка и внедрение универсальной и эффективной ИТ архитектуры, информационных систем и технических решений для ЦПАУ. Главное, возможностями проекта смогут в первую очередь воспользоваться председателя ОТГ. Меморандум будет подписываться между Госагентством по вопросам электронного управления Украины и Академией е-управления Эстонии", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: С момента независимости Украины никогда на местах не было столько денег, сколько регионы получили сейчас

При этом Зубко подчеркнул, что общая стоимость проекта EGOV4UKRAINE составляет 5,7 млн евро.
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я и друзив розумив
и ворогам давав по писку.
бо хрещений батько мий то Капоне то Капоне!
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а меня больше от Иво Бобула прёт
кроме шуток)
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у кто сказал что Украине нужна децентрализация?
Пуйло?
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Какая децентрализация, если на местах везде сидят все те же, ваши дружки, рыго - ублюдки.
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Зараз народ безробітний централізовано. Потім він буде безробітний децентралізовано.

Коли вже будуть новини про інвестиції, про створення робочих місць.
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Гидрант, как паниковский, только бегает по всему миру с просьбой: "Дай миллиончик"!
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закончила не какой-нибудь педвуз или нархоз, а Киевский политехнический институт, приборостроительный факультет (приборы оптики и точной механики). попробуй поступи и проучись 6 лет!
а потом уже закончила экономический, инвестиции, в 90 -годы с ребенком на руках, а после института еще и 2-го родила!
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В твій дитсадок вже інет провели? Які разючі зміни в Україні...
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Свежайший анехдот от Путлера о рюсских проститутках для Трампа...
Делать нам больше нечего, как следить за Омериканскими миллионерами устраивающими у нас конкурсы красоты...
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А я точно мав знати, що то за "ЦПАУ" та "ОТГ"? Тлумачення не можна було навести?
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Як водиться в таких проектах, курувати програму мабуть будуть естонці, а українська сторона зароблятиме на відрядженнях в Естонію.
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Барак Обамыч перед дембелем пообещал РАБссии усроить инвестицию на 5 миллиардов баксов.денех-нет- в Эстонии,это ж вам не США..
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Недорогой проект развала страны.
Одно счастье что деньги на проект вульгарно спздят.
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в электронном управление Эстония впереди всеи планеты, да и вся система управления госструктур хорошая, но до такого многим надо дорасти - когда вес буджэт учреждэния отдаётса руководителю организацыии и распределяет зарплаты по своему усмотрению, так же и составляет штат - не нужные посты не заполняетса тушками, которые считаетса, что работает.
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что ж вы хотите, маленькая страна - 1,3 млн. чел, а в Латвии 2 млн.! можно быстро навести порядок, все прозрачно и на виду, Европа под боком, все помогали - и Финляндия со Швецией, и то, реформы шли 10 лет!
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ДАУНбасс уже децентрализован ЛОХанская Рыспублика тоже.
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тем временем.
ЛНРвское паскудство ввело запрет на ввоз челноками мяса. Прямо на мосту в Станице потрошат сумки стариков: колбасы, окорочка, сало и т.п. вынимают и сбрасывают с моста.
Русский мир. Бессмысленный и... бессмысленный!
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это точно крутяк, москали как услышат про е, такмсразу со страху и разбегутся...
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Зная наших ты ничего там не оформишь пока на каждом шаге не сделаешь "Добровільне пожертвування"
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Редкий случай когда цензор про дело пишет, действительно есть что в Эстонии позаимствовать в этой сфере. Только перенимайте общие системные решения, а конкретный софт пишите сами, иначе будет тормозить и слегка туповатый интерфейс.
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5,7 лямов... Кажется это компенсация нардепам. Сигареты ж подорожали... Хотя, я не прав. На ТАКОЕ- не хватит им.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Эстония подпишут меморандум по реализации проекта EGOV4UKRAINE на 5,7 млн евро, - Зубко
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