 Украина и Эстония подпишут меморандум по реализации проекта EGOV4UKRAINE на 5,7 млн евро, - Зубко

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам встречи с директором по развитию Академии электронного управления Эстонии Ханнесом Астоком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.
"Проектом EGOV4UKRAINE мы усиливаем украинско-европейскую программу по внедрению децентрализации U-LEAD, которая стартовала в Украине в сентябре 2016 года. EGOV4UKRAINE направлен на улучшение процесса предоставления административных услуг в местных сообществах через инструменты е-правительства. Это разработка и внедрение универсальной и эффективной ИТ архитектуры, информационных систем и технических решений для ЦПАУ. Главное, возможностями проекта смогут в первую очередь воспользоваться председателя ОТГ. Меморандум будет подписываться между Госагентством по вопросам электронного управления Украины и Академией е-управления Эстонии", - отметил он.
При этом Зубко подчеркнул, что общая стоимость проекта EGOV4UKRAINE составляет 5,7 млн евро.
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и ворогам давав по писку.
бо хрещений батько мий то Капоне то Капоне!
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а меня больше от Иво Бобула прёт
кроме шуток)
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Пуйло?
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Коли вже будуть новини про інвестиції, про створення робочих місць.
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а потом уже закончила экономический, инвестиции, в 90 -годы с ребенком на руках, а после института еще и 2-го родила!
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Делать нам больше нечего, как следить за Омериканскими миллионерами устраивающими у нас конкурсы красоты...
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Одно счастье что деньги на проект вульгарно спздят.
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ЛНРвское паскудство ввело запрет на ввоз челноками мяса. Прямо на мосту в Станице потрошат сумки стариков: колбасы, окорочка, сало и т.п. вынимают и сбрасывают с моста.
Русский мир. Бессмысленный и... бессмысленный!
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