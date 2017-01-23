EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  707  11
Все про:кадры (410) Порошенко (10482) чиновник (1244) РГА (109)

 Порошенко назначил двух глав РГА в Ивано-Франковской и Житомирской областях

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжения о назначении 2 новых глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.

Николай Попович назначен главой Галицкой райгосадминистрации Ивано-Франковской области. Дмитрий Лазаренко назначен главой Олевской РГА Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил Перебийниса послом Украины в Чехии

Кроме того, глава государства принял отставку с поста руководителя Марковского района Луганской области Виктора Черника.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порошенко назначил.... Децентрализация внедряется полным ходом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как он все успевает и заграницей побывать и внутренние дела решать, прямо спайдермен какой-то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты кто - "угадай меня"- диванный додик, угадал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это будучи в Эстонии прызначыв От работяга! И когда он только такую пропасть книжек читать успевает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ще хама Барну треба забрати, який жодного дня не працював у практичній економіці, і брата його - відомого хама-яйцехвата...
 показать весь комментарий
Ответить
 
шоколадные шахматы после двух стаканов с любимым кумом -юзанятие для сильных мужчин
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил двух глав РГА в Ивано-Франковской и Житомирской областях
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым минские соглашения Нацполиция обстрел ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко Россия санкции СБУ смерть суд США терроризм Трамп убийство Шеремет Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти