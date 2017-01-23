 Порошенко назначил двух глав РГА в Ивано-Франковской и Житомирской областях

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.
Николай Попович назначен главой Галицкой райгосадминистрации Ивано-Франковской области. Дмитрий Лазаренко назначен главой Олевской РГА Житомирской области.
Кроме того, глава государства принял отставку с поста руководителя Марковского района Луганской области Виктора Черника.
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