Россия может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм, - Безсмертный о покушении на Геращенко.

Об этом заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Если судить по той процедуры, которая существует и исходить из того, что СБУ - это серьезный орган, который не имеет права просто так бросать в воздух слова, то сейчас надо ожидать подтверждения того, что было сказано. Это значит и материалы, и передача дела в суд и так далее... Я не вижу большой разницы между государственным терроризмом, который осуществляла РФ по отношению к Сирии, Украине, Молдавии, и индивидуальным терроризмом. Российская сторона может использовать любой. Вопрос еще, насколько это российский след. Это прояснится в ходе того, когда будет проведено следствие", - сказал он.
"Я давно знаю Василия Грицака, как человека. К нему можно иметь претензии относительно организационных способностей, но оперативник он очень хороший. И это не тот человек и не тот генерал, который может позволить себе выйти и "трепаться" без повода", - добавил Безсмертный.
Он подчеркнул, что РФ после относительного спокойствия в Сирии прибегла к другому способу дестабилизации ситуации, в частности в Украине.
"Дело здесь не в Геращенко, в Безсмертном, а в инструментах, которые используются. Я уже говорил, что как только закончится сирийская проблема, мы будем иметь примеры индивидуальных вещей. И это кто-то сделал, чтобы показать российский след, это уже не имеет никакого значения. Опасность жизни и угроза обострения конфликта висит над миром. Если мы не опомнимся и не начнем работать и в глобальном и в внутренне-украинском вопросе вокруг безопасности гражданина, то нас будут "пользовать", - подытожил он.
Как сообщалось, СБУ раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ. Впоследствии "Цензор.НЕТ" сообщил, что речь идет об А.Геращенко.
Позднее данную информацию подтвердил сам А.Геращенко, заявив, что подозреваемых в покушении на него арестовали, открыто уголовное производство по ст.112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).
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он безсмертный
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Племя людоедов, которое общается на чистейшем русском языке обнаружено Международной научно-исследовательской экспедицией «Африканское кольцо». Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, заведующий кафедрой африканистики СПбГУ Александр Желтов
По словам собеседника агентства, племя обнаружено в Восточной Африке, недалеко от границы с Танзанией. «Эти люди довольно опасны, так как всех людей воспринимают как еду, - рассказал А. Желтов. - Во время контакта экспедиции с ними, мы держали наготове оружие для самозащиты. Впрочем, вождь племени понимал, что конфликт с нами ему не выгоден. Племя ничем не вооружено, кроме палок и камней, а у нас были охотничьи ружья - почти у каждого члена экспедиции». Безоружным путешествовать по дикой Африке очень опасно, - пояснил собеседник агентства. «Самым большим сюрпризом для нас оказалось, что родной язык племени - русский, - рассказал А. Желтов. - Причем, с нами в экспедиции была академик, зав. кафедрой Института русского языка Вера Ильинична Борисоглебская, так она утверждает, что племя говорит на чистейшем, красивом русском языке дворян XIX века, на котором говорили Пушкин и Толстой».
Когда племя людоедов предлагало гостям попробовать их фирменное блюдо «Зажаренное на костре мясо врага», они спрашивали «Не угодно ли будет покушать, любезные гости?». А когда участники экспедиции отказывались, людоеды сокрушались: «Ах, как нам жаль, право».
«Мы пробыли в гостях у племени русских людоедов полдня, - рассказал А. Желтов. - Но мы так и не выяснили, почему они говорят по-русски». Этот вопрос еще предстоит выяснить ученым. «Испокон века наше племя говорит на этом могучем, прекрасном и великом языке», - передает А. Желтов слова вождя племени. По словам собеседника агентства, численность племени идет на убыль. Это уникальное племя людоедов, говорящих по-русски, ведет свою Летопись. Согласно сделанным там записям, пять лет назад их было около тысячи, в прошлом году чуть менее двухсот, а сейчас осталось только 72 человека.
«Они едят друг друга», - пояснил собеседник агентства...хошь верь а хошь прими за сказку
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Тут это...Короче с газом не получилось, поэтому отключать будут интернет.
Рекомендую накупить Интернета заранее, по 2-3 мешка на каждого члена семьи. Запасайтесь также результатами поиска Гугла и скачайте на диск блог "Самый сок" - без него возможна ломка.
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В феврале украинцам обещают временно отключить интернет
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Геращенко та Авакян не говорять Українською мовою. Що їм заважає, -"рускіє челюсті"? Ні. звичайна зневага, до всього Українського як такого. https://twitter.com/ziktv/status/823433049534767104 …
Парадокси від Геращенка: Закон про захист української мови призведе до панування Росії http://zik.ua/news/2017/01/23/paradoksy_vid_gerashchenka_zakon_pro_zahyst_ukrainskoi_movy_pryzvede_do_1029799 …
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И кто-то этим идиотам еще верит ? Продолжается все тот - же цирк что был с киллером и тепловизором, ,с Наганом специально покрытым ядовитой ржавчиной чтоб Шокин сдох от заражения крови почти сразу...Эти убогие сказки про разоблачения террористов с кустарно переделанным оружием и парой гранат - похожи на бред шизофреника . Для таких операций надо использовать как минимум " Винторезы ",МОН -50 с дистанционным подрывом, фугасы с пластидом.....
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ИНТЕРЕСНО, А КТО ЖЕ ТОГДА, ТИПА: ПОКУШАЛСЯ НА ШОКИНА?
ЕСЛИ ЭТО ЗАКАЗУХА ТОГДА ПОЧЕМУ РАССЛЕДОВАНИЕМ НЕ ЗАНИМАЛИСЬ СБУ И ПОЛИЦИЯ?
А ВМЕСТО ЭТОГО БЫСТРЕНЬКО ЭТО ДЕЛО ЗАМЯЛИ?
ВООБЩЕ ЭТА ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ ВСЯ СУРЬЕЗНАЯ ДАЛЬШЕ НЕКУДА А ПОТОМУ И СБУ ТАКАЯ ЖЕ ПОД ВЛАСТЬ ЗАТОЧЕНА.
ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ И ПОЧЕРК ПОВТОРЯЕТСЯ ТАК ШО ТУТ НИКАКИХ СЕКРЕТОВ НЕТ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.
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