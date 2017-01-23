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 Россия может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм, - Безсмертный о покушении на Геращенко

Россия в своей деструктивной деятельности в мире может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм, чем можно считать недавнее покушение на нардепа Антона Геращенко.

Об этом заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Геращенко о покушении: "То, что произошло в моем случае, - это уникальное стечение обстоятельств"

"Если судить по той процедуры, которая существует и исходить из того, что СБУ - это серьезный орган, который не имеет права просто так бросать в воздух слова, то сейчас надо ожидать подтверждения того, что было сказано. Это значит и материалы, и передача дела в суд и так далее... Я не вижу большой разницы между государственным терроризмом, который осуществляла РФ по отношению к Сирии, Украине, Молдавии, и индивидуальным терроризмом. Российская сторона может использовать любой. Вопрос еще, насколько это российский след. Это прояснится в ходе того, когда будет проведено следствие", - сказал он.

"Я давно знаю Василия Грицака, как человека. К нему можно иметь претензии относительно организационных способностей, но оперативник он очень хороший. И это не тот человек и не тот генерал, который может позволить себе выйти и "трепаться" без повода", - добавил Безсмертный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы перешли к организации террористической деятельности на территории Украины, - Турчинов

Он подчеркнул, что РФ после относительного спокойствия в Сирии прибегла к другому способу дестабилизации ситуации, в частности в Украине.

"Дело здесь не в Геращенко, в Безсмертном, а в инструментах, которые используются. Я уже говорил, что как только закончится сирийская проблема, мы будем иметь примеры индивидуальных вещей. И это кто-то сделал, чтобы показать российский след, это уже не имеет никакого значения. Опасность жизни и угроза обострения конфликта висит над миром. Если мы не опомнимся и не начнем работать и в глобальном и в внутренне-украинском вопросе вокруг безопасности гражданина, то нас будут "пользовать", - подытожил он.

Смотрите также: Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО

Как сообщалось, СБУ раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ. Впоследствии "Цензор.НЕТ" сообщил, что речь идет об А.Геращенко.

Позднее данную информацию подтвердил сам А.Геращенко, заявив, что подозреваемых в покушении на него арестовали, открыто уголовное производство по ст.112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).
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Напевно вже є медалі"За ліквідацію Шеремета","За підрив Геращенка".Медалі чеканять заздалегідь.Пузатого не вбили,а медалі все одно є
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Развели антимонию из-за шестерки брюзжащей слюной, явный вброс дезы, вот зачем только?
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У меня- тот же самый вопрос. И, честно признаюсь- злость. Считаю- вполне мотивированная. Они уже берега потеряли. У меня ощущение- что эти вбросы сверху- какой-то дикий тест, на адекватность всех нас. Поверят??? Отлично. Завтра мы этому быдлу ещё зарядим.... покруче.
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тем более что если б хотели вальнуть ,то вальнули бы без проблем и этих придурков которых показывали.
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так как зачем ... полномочий побольше попросят , будут кидать за решётку по любому подозрению , они же видят , что удержать власть , уже кроме как терором нельзя ни как
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Слабый эффект в ЕС произведет якобы покушение и Трамп не услышит. Вот если бы завалили антошу - тогда совсем другое дело.
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Да, это деза чистой воды. Если бы была задача замочить этого придурка - это было бы выполнено на пять баллов. Тоже мне деятель "национального масштаба" нашелся - обычная шестерка Авакова. Вонь раздули чтобы отвлечь внимание от Пашинского - тоже еврея и тоже холуя.
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с какой целью нужно было убивать геращенко?да еще и какими то урками.
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Найдено африканское племя людоедов говорящее на чистейшем русском языке!


Племя людоедов, которое общается на чистейшем русском языке обнаружено Международной научно-исследовательской экспедицией «Африканское кольцо». Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, заведующий кафедрой африканистики СПбГУ Александр Желтов

По словам собеседника агентства, племя обнаружено в Восточной Африке, недалеко от границы с Танзанией. «Эти люди довольно опасны, так как всех людей воспринимают как еду, - рассказал А. Желтов. - Во время контакта экспедиции с ними, мы держали наготове оружие для самозащиты. Впрочем, вождь племени понимал, что конфликт с нами ему не выгоден. Племя ничем не вооружено, кроме палок и камней, а у нас были охотничьи ружья - почти у каждого члена экспедиции». Безоружным путешествовать по дикой Африке очень опасно, - пояснил собеседник агентства. «Самым большим сюрпризом для нас оказалось, что родной язык племени - русский, - рассказал А. Желтов. - Причем, с нами в экспедиции была академик, зав. кафедрой Института русского языка Вера Ильинична Борисоглебская, так она утверждает, что племя говорит на чистейшем, красивом русском языке дворян XIX века, на котором говорили Пушкин и Толстой».
Когда племя людоедов предлагало гостям попробовать их фирменное блюдо «Зажаренное на костре мясо врага», они спрашивали «Не угодно ли будет покушать, любезные гости?». А когда участники экспедиции отказывались, людоеды сокрушались: «Ах, как нам жаль, право».
«Мы пробыли в гостях у племени русских людоедов полдня, - рассказал А. Желтов. - Но мы так и не выяснили, почему они говорят по-русски». Этот вопрос еще предстоит выяснить ученым. «Испокон века наше племя говорит на этом могучем, прекрасном и великом языке», - передает А. Желтов слова вождя племени. По словам собеседника агентства, численность племени идет на убыль. Это уникальное племя людоедов, говорящих по-русски, ведет свою Летопись. Согласно сделанным там записям, пять лет назад их было около тысячи, в прошлом году чуть менее двухсот, а сейчас осталось только 72 человека.
«Они едят друг друга», - пояснил собеседник агентства...хошь верь а хошь прими за сказку
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Хохлы схавают любой бред
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Написал чепушило из хуйлостана, где рассказывают о вЯликом импортозамещении.
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Когда все победы только на словах,начинаются дешевые шоу.Очень дешевые,потому,что от жадности,на дорогие жалко денег.
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Ніхто не вбачає одеський слід,можливо губер вирішив помститись за батька на миротворці
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Кому надо этот геращенко? Правительство Украины лежит под США, а Геращенко ваще поросенок, даж для этого не годится. Самое унизительное время в истории Украины, за баранов держат, за людей не считают никого.
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ibigdan 23 января, 11:00
Тут это...Короче с газом не получилось, поэтому отключать будут интернет.



Рекомендую накупить Интернета заранее, по 2-3 мешка на каждого члена семьи. Запасайтесь также результатами поиска Гугла и скачайте на диск блог "Самый сок" - без него возможна ломка.
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И че вечно все спикулируют на теме мусульман. Да и у нас и в РФ их много. По мне, это не плохо и вполне нормально.
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Gelsomino ‏@Vsrakutartaluy 11 ч.11 часов назад
Геращенко та Авакян не говорять Українською мовою. Що їм заважає, -"рускіє челюсті"? Ні. звичайна зневага, до всього Українського як такого. https://twitter.com/ziktv/status/823433049534767104 …



Парадокси від Геращенка: Закон про захист української мови призведе до панування Росії http://zik.ua/news/2017/01/23/paradoksy_vid_gerashchenka_zakon_pro_zahyst_ukrainskoi_movy_pryzvede_do_1029799 …


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Россия может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм, - Безсмертный о покушении на Геращенко.
И кто-то этим идиотам еще верит ? Продолжается все тот - же цирк что был с киллером и тепловизором, ,с Наганом специально покрытым ядовитой ржавчиной чтоб Шокин сдох от заражения крови почти сразу...Эти убогие сказки про разоблачения террористов с кустарно переделанным оружием и парой гранат - похожи на бред шизофреника . Для таких операций надо использовать как минимум " Винторезы ",МОН -50 с дистанционным подрывом, фугасы с пластидом.....
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Если судить по той процедуры, которая существует и исходить из того, что СБУ - это серьезный орган, который не имеет права просто так бросать в воздух слова, то сейчас надо ожидать подтверждения того, что было сказано.
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ИНТЕРЕСНО, А КТО ЖЕ ТОГДА, ТИПА: ПОКУШАЛСЯ НА ШОКИНА?

ЕСЛИ ЭТО ЗАКАЗУХА ТОГДА ПОЧЕМУ РАССЛЕДОВАНИЕМ НЕ ЗАНИМАЛИСЬ СБУ И ПОЛИЦИЯ?

А ВМЕСТО ЭТОГО БЫСТРЕНЬКО ЭТО ДЕЛО ЗАМЯЛИ?

ВООБЩЕ ЭТА ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ ВСЯ СУРЬЕЗНАЯ ДАЛЬШЕ НЕКУДА А ПОТОМУ И СБУ ТАКАЯ ЖЕ ПОД ВЛАСТЬ ЗАТОЧЕНА.

ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ И ПОЧЕРК ПОВТОРЯЕТСЯ ТАК ШО ТУТ НИКАКИХ СЕКРЕТОВ НЕТ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.



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А ведь мысли всегда материализуются, таки жердяй накаркает себе, что его босс рюкзаков таки завалит, чтобы показать "серьезные намерения" террористов, а потом шатун все списать.
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от психиатрической паалаты под названием "россия" можно ожидать чего угодно - вплоть, таки да, и бомбордировок Воронежа. Не исключено!
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в декабре было убито 4 дипломата РАБссии и 2 генерала КГБ...,чистая работа....,ну за Тушку над морем тем более..
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Если пана Херащенко "настигнет пуля врага" (это ещё не факт, что она сможет добраться до жизненно важных органов) и он "падёт смертью хероя", что ж, мы сотрём с глаз "скупую" слезу и будем жить дальше!
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. Вопрос еще, насколько это российский след. Это прояснится в ходе того, когда будет проведено следствие", - сказал он. Источник: http://censor.net.ua/n424572 вот с этого и надо начинать а не истерить
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Похоже список кацаПсинов воюющих на ДАУНбассе Геращенке передал покойный Немцов,от того и дельце открыли уголовное в Мацкве против Геращенко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм, - Безсмертный о покушении на Геращенко
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