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Все про:аэропорт (1179) Грузия (3294) задержание (4859) добровольцы (526)

 Грузинского добровольца Церцвадзе задержали в аэропорту "Киев" по политическим мотивам, - адвокат

Адвокат Ксения Проконова заявляет, что ее подзащитного, гражданина Грузии Гию Церцвадзе, которого Россия объявила в международный розыск, задержали по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Обвинения России политические и надуманные. Они связаны с зачисткой людей, которые имеют отношение к грузинским событиям 2008 года. Мы боимся, что в случае выдачи Церцвадзе России, он столкнется там с пытками или вообще потеряется на ее просторах и мы его никогда не найдем", - сказала Проконова.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Суд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь его могут выдать РФ, - Сакварелидзе. ФОТОрепортаж

"Процесс Гии Церцвадзе должен создать прецедент, что Украина не выдает России своих граждан или граждан других стран, которые воюют на территории Украины", - добавила она.

По словам Проконовой, Церцвадзе воевал на востоке Украины в составе полка "Азов", а также принимал участие в конфликтах на территории Грузии.

Прокуратура Киева проверяет информацию об участии Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих батальонов. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения этой информации, России откажут в выдаче Церцвадзе.

Смотрите также: "Холодно было очень. Минус 29. Ресницы замерзали", - грузинские легионеры 25-го батальона готовят хинкали и поют песни у Первомайска, на новых позициях, отбитых у боевиков РФ. ВИДЕО

Гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан украинскими силовиками 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.

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Все в лучших традициях соевых воров.Сепарам подчет и уважуха,добровольцам тюрьмы.Уроды.
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Вот такое гавно - барыгу, как наше, щас омириканцы выбрали. За червонец в церкве перданёт и родителей ментам вломит.
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Сдача добровольцев продолжается в угоду куйла.
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Передадут брацкому путинскому народу "как жест доброй воли"? Я даже не удивлюсь уже.
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Обнародуйте, кто подписал постановление на задержание и арест грузина, а также его фамилию, звание и домашний адрес. Дедушка мороз хочет поздравить его с масленицей.
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при аналогичной ситуации с отказом во въезде Тенгизу Тетруашвили, бойцу батальона "Донбасс" (позывной- Тринадцатый), погранцы, нагло ухмыляясь, заявили прибывшим в аэропорт нардепам, что у них секретное распоряжение.
Так что кто-то очень не хочет показывать свой ипальник, опасаецца, однако))
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Шоколадная иуда продала( свой -чужой ) народ . продаст и добровольцев
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Я вижу вас всех в тюрьме , с полной конфискацией . Реформаторы херовы !
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людей защищающих Украину гнобят, а сепаров, воров, убийц, коррупционеров отпускают налево направо
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Гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан украинскими силовиками Источник: http://censor.net.ua/n424570

Стовітсотково - ці "українські силовики" - перефарбовані "беркути", які (як кажуть вони самі) "Бувших не буває!"
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так стоп. человек в розыске с 2003 года за преступления в России, т.е. эта инфомация была в системе до 2014 года. Как он попал в Украину? Почему это не было выявлено при вьезде? Нелегальный переход? Хорошо, воевал... Кто поручиться что воевал на нашей стороне а не шашлык жарил?
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Его разыскивают за "убийство", а Сеню-моджахеда за штурм Грозного. У этих двух дел - один следователь.
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Адвокат не в курсе, что задержан он по списку Интерпола?
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У них странные критерии обработки данных. Например, ни Гиркина, ни Моторолу не внесли...
Хотя на Гиркина - прямые улики по убийству Владимира Рыбака.
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Внесли - не внесли... Занесли - не внесли, не занесли - внесли. И весь сказ.
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Интерпол отказался объявлять в розыск главарей самопровозглашенных «Луганской и Донецкой народных республик».
Об этом в интервью газете «Сегодня» рассказал руководитель Рабочего аппарата Национального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя..
По его словам, объявление в розыск Игоря Плотницкого, Александра Захарченко, Арсения Павлова («Моторолы»), Игоря Гиркина («Стрелкова») и Игоря Безлера («Беса») не представляется возможным из-за устава Интерпола как политически нейтральной организации.
«Интерпол не ставит под сомнение серьезность выдвинутых обвинений. Но руководствуется уставом и не нарушает его», - заявил Неволя.
«Статья 3 содержит категорический запрет вмешиваться в деятельность, имеющую политический, военный, расовый и религиозный характер. Исходя из этих канонов, строится вся работа. При обработке содержащихся в запросах данных анализируется и оценивается соответствие требованиям этих основополагающих статей изложенной фабулы дела. Если усматривается политический, военный, расовый или религиозный подтекст, следует отказ»
А прямая улика на дыркина по Рыбаку..........то такое......сам момент убийства именно дыркиным никто подтвердить не может. Ну другое отношение у них с уликами и обвинениями((((((
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Нада по закону принять выдачу в рф только преступников и то тех которые нам нафиг не нада и пусть срашку загрязняют!Остальных фига !
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надо по закону принять -- нах і пох. на всі запити пыдерації про экстрадицыю
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по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории СочиИсточник: http://censor.net.ua/n424570

а если это правда? сейчас уже бывали случаи когда прикрывались "политическими мотивами"
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якщо це правда, то змив кров"ю, причому вбив москаля за 11 років до війни. Чи тобі шкода москалів...
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я не знаю всех подробностей, и я у нет проблем с головой чтобы заочно ненавидеть кого-либо из-за национальности только, а если то какой то урка та уркам политика и прочее до одного места они на войнушки на заработки ездят
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Я читав ці звинувачення. Вони фальшиві.
Та щоб у авакова і луценка на лобі по штирю виросли.кожний десь по сантиметрів 30. І ви будете нєотразімиє..
.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузинского добровольца Церцвадзе задержали в аэропорту "Киев" по политическим мотивам, - адвокат
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