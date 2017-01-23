 Грузинского добровольца Церцвадзе задержали в аэропорту "Киев" по политическим мотивам, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
"Обвинения России политические и надуманные. Они связаны с зачисткой людей, которые имеют отношение к грузинским событиям 2008 года. Мы боимся, что в случае выдачи Церцвадзе России, он столкнется там с пытками или вообще потеряется на ее просторах и мы его никогда не найдем", - сказала Проконова.
"Процесс Гии Церцвадзе должен создать прецедент, что Украина не выдает России своих граждан или граждан других стран, которые воюют на территории Украины", - добавила она.
По словам Проконовой, Церцвадзе воевал на востоке Украины в составе полка "Азов", а также принимал участие в конфликтах на территории Грузии.
Прокуратура Киева проверяет информацию об участии Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих батальонов. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения этой информации, России откажут в выдаче Церцвадзе.
Гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан украинскими силовиками 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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Так что кто-то очень не хочет показывать свой ипальник, опасаецца, однако))
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Стовітсотково - ці "українські силовики" - перефарбовані "беркути", які (як кажуть вони самі) "Бувших не буває!"
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Хотя на Гиркина - прямые улики по убийству Владимира Рыбака.
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Об этом в интервью газете «Сегодня» рассказал руководитель Рабочего аппарата Национального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя..
По его словам, объявление в розыск Игоря Плотницкого, Александра Захарченко, Арсения Павлова («Моторолы»), Игоря Гиркина («Стрелкова») и Игоря Безлера («Беса») не представляется возможным из-за устава Интерпола как политически нейтральной организации.
«Интерпол не ставит под сомнение серьезность выдвинутых обвинений. Но руководствуется уставом и не нарушает его», - заявил Неволя.
«Статья 3 содержит категорический запрет вмешиваться в деятельность, имеющую политический, военный, расовый и религиозный характер. Исходя из этих канонов, строится вся работа. При обработке содержащихся в запросах данных анализируется и оценивается соответствие требованиям этих основополагающих статей изложенной фабулы дела. Если усматривается политический, военный, расовый или религиозный подтекст, следует отказ»
А прямая улика на дыркина по Рыбаку..........то такое......сам момент убийства именно дыркиным никто подтвердить не может. Ну другое отношение у них с уликами и обвинениями((((((
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а если это правда? сейчас уже бывали случаи когда прикрывались "политическими мотивами"
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Та щоб у авакова і луценка на лобі по штирю виросли.кожний десь по сантиметрів 30. І ви будете нєотразімиє..
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