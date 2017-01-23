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 Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Трамп обещал сделать это еще во время своей избирательной кампании. Таким образом новый президент начал менять торговую политику США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Сенаторы хотят запретить Трампу отменять антироссийские санкции в обход Конгресса

Ранее Трамп заявлял, что ТТП представляет собой потенциальную катастрофу для США. По его словам, для США будет выгоднее заключать двухсторонние торговые соглашения, которые и должны прийти на смену ТТП. Такие соглашения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места.

В понедельник Дональд Трамп обещал серьезно снизить налоги и упростить регулирование для компаний, которые сохранят в США рабочие места. Этому предшествовала встреча с представителями крупных промышленных компаний.

Тем же компаниям, которые все-таки выведут промышленное производство из США, Трамп обещал "очень большие налоги на границе".

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - торговый пакт, который в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

Участниками соглашения помимо США стали Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На страны, входящие в торговый союз, приходится 40% всей мировой экономики.

Участники сделки считали, что она поможет укрепить экономические связи в регионе. Пакт предполагал сокращение торговых тарифов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его сторонником был бывший президент США Барак Обама. Трамп, как ожидают журналисты и эксперты, начнет пересмотр и Североамериканского соглашения о свободной торговле, которое заключили между собой США, Канада и Мексика.
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Это к Порошенко больше подходит.
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порошенко - это катастрофа украины, тут даже говорить не о чем, но жлобы выбрали однотурового, визжали, жрут теперь.
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в общем нам предстоит новый мировой кризис причем разрушительный как этот депил.
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Полюбе двіжуха почалась,нам лишається лише жувати попкорн,спостерегаючи дійство )))
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Может рамп в таможенный союз вступит ?
Можно еще в говно вступить или в лужу тоже моно
Трам сделал первый шаг к импичмету
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Этот альянс затевался вообще-то против Китая, а Доня вроде как, объявлял главной агендой вытеснение Китая отовсюду - и где логика?... Другая сторона вопроса - это то, что рашка была в истерике от создания ТТП, потому что благодаря этому альянсу, орда оставались в том регионе за бортом международной торговли - не здесь ли зарыта дохлая белка?...,
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Вообще Китаю от этого были основные плюшки в упрощении экспорта в США..
Теперь халява прикроется.
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І це доводить те кого США вважають своім головним супротивником ))))
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Этот альямнс имеет целью свободную торговлю между Америкой, Австралией, Брунеем, Канадаой, Чили, Японией Малайзией т др., он был создан чтобт подвинуть Китай в этом регионе. И каким образом Китаю "от этого были основные плюшки в упрощении экспорта в США?"...
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Тошнит от сша...самое мерзкое вонючее государство. Ой, ладно, пойду на работу... Всем не болеть!
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А на Чукотке- как раз пора выходить... Пока оленей накормит... то да сё...
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Так ось чому москалі аж пісялися на інавгурації!!! У сусідів корови повиздихали. )))
А я досі не бачив для москалів "ізьюму".
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Чес слово- понятия не имел о таком партнерстве. То есть- я совершенный 0(ноль). Я тока знаю, что Трамп- Президент США. А потому- знает, что делает. Бо если не знает- подскажут. Есть кому. Я не сраных советников имею ввиду.
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)))) Всех втянули и слиняли))) Красава Трамп. Так покупаем поп корн, будет интересно.
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Депутат совета города Кальмар на юго-востоке Швеции от социал-демократической партии Роланд Петерссон разместил пост в фейсбуке "Я думал, что Дональд Трамп должен был успокоиться после того, как он стал президентом. Но как же я ошибся! Он превосходит мои худшие опасения!!! Не мог бы кто-нибудь выстрелить в него?". Признал, что поступок идиотский, но не жалеет об этом и подал в отставку.
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Трамп розпочав з атаки проти Кітая,головної загрози для США,а Раша для США далеко не на першому місці ))))
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Граждане Украины , в нарушение Конституции Украины . дают деньги врачам . а по Конституции Украины оплату лечения гарантирует государство
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Хе-хе. И тут же:
Foxconn рассматривает возможность строительства завода в США стоимостью $7 млрд
Об этом заявил в минувшее воскресенье председатель компании и главный исполнительный директор Терри Гоу, уточнивший, что инвестиции в новый проект могут превысить $7 млрд.
Правительство Китая уже выразило озабоченность по поводу возможного оттока инвестиций. В связи с этим Терри Гоу заявил, что компания продолжит активную деятельность в Китае, опровергнув сообщения о том, что Пекин оказывает давление Foxconn. Гоу также сообщил журналистам, что считает американский протекционизм неизбежным, и предупредил, что это несёт угрозу для экономического развития.


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Выходить по большому счёту было неоткуда. Этот договор в прошлом году подписали, в силу он не вступил, так что на рынок это вообще никак не повлияет))) Он даже ратифицирован не был. Так что не стоит истерить. Просто у Трампа навязчивая идея похоронить всё, что сделал Обама. Начиная медициной и заканчивая военными программами. Зачем.....это уже вопрос к врачам)
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это просто новость. а твоя сенсация. почему бы им так сразу не написать, все подробно. сейчас стало все на места и без срача. спасибо.
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Наверное новость взята изначально с какого-то русскоязычного ресурса, а они подают только в той мере, в которой выгодно *преподнести*.
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Irada

Просто у Трампа навязчивая идея похоронить всё, что сделал Обама.

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100%......такая себе "идея фикс"........
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Очевидно мировому политическому Олимпу нужна была такая встряска. Кто знает.......может оно и лучше. Проснутся и повылазят из своих коконов. Раз уж в Европе уже заговорили о сплочении в экономике и объединенной Армии.
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Irada

Как "припечет" начинается движуха, но в большенстве случаев, к сожалению, - дальше разговоров/планов не заходит (иногда СМИ до рыгачки ), НО как Вы уже в своем посте написали

Очевидно мировому политическому Олимпу нужна была такая встряска. Кто знает.......может оно и лучше. Проснутся и повылазят из своих коконов (с) - вероятность есть
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Надеюсь, что припечет днями. Слишком уж долго Европа сидела, засунув голову под крыло(((
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Отменно! А ларчик- просто открывался. То есть- то чего и не было- отменено. Не знаю тока- зачем мы это обсуждаем???
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вид "бурной" деятельности..........

Посмотрим на долго ли хватит......
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он уже подарил азию китаю, с какой радости это выгодно америке? а там 7 самых быстрых развивающихся экономик и самое молодое население? тапки бабкам в европе будете продавать? или водку нищей русне?
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ПРОРОЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ!
НЕГР - ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ!
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многие наверно пропустили, что мир перешел в производства с высоким уровнем роботизации, при котором на стоимость изделия именно зарплата задействованных рабочих не сильно влияет. Все при правильном подходе будет одинаково. Например в Тайване foxconn, в котором азиаты клепали APPLE собираются максимально перейти на роботы заменив 60000 рабочих
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вот только если он останется в тайване, он будет продолжать продавать и в Китае)))))) а вот если завод переберется в США тут уже будут действовать совсем другие расклады))))
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Китай благодарит оранжевомордого за отличный подарок)))
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медленно мужик руллит, как бы в канаве не очнулса, первый шаг ну так, одобрям условно, но что то резать Канаде - так и сами на кукишь попоидёт.
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Хотелось бы продолжить : помимо того , что США должны вступить в Евразийский союз, полагаю Трамп просто как порядочный человек, обязан заморозить все американские сланцевые месторождения, и получать газ с нефтью из рашки . Это будет наверное план минимум
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Севастопольский банщик Семен Финк известен своей публичной критикой власти. На своей бане он повесил "доску позора" на которой, на протяжении нескольких лет красовались Азаров, Пшонка, Натаньяху и много других государственных деятелей. На этот раз Финк "заклеймил позором" полицию, беззаконие в судах и антисемитизм в современной России. Последней каплей для оккупантов стал плакат-обращение к президенту России Владимиру Путину. Пару дней назад власти поместили вольнодумца в психиатрическую больницу. Кегебня вспомнила советский опыт борьбы с диссидентами.
Свободу Семену Финку !
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м-дяяяя. комменты впечатляют!!!!
я так погляжу тут такие геополитики собрались .... да кто такой Трамп, блеать?!
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Не зелённый человечек . Обычний человек . В России и Украине президент почти как бог -- права и никаких обьязаностей и ответственности . Президента США Клинтона суд оштрафовал за ложь на 25 тысяч долларов
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. Як кажуть бачили очі що вибирали, тепер їжте щоб вам повилазило
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Кеннеди тоже выбирали - сильно ему это помогло ?
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в принципе Трампу виднее, уменьшение долларовой массы в мировой экономике и дополнительная таможенная нагрузка при экспорте готовой продукции видать менее важно чем рабочие места. КНР и Япония вряд ли будет рвать жопу и покупать американские продукты в тридорога, когда смогут сделать дешевле аналог на местах.
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мир неизбежно и поступательно переходит на электронную валюту, тут в его политике главное максимально трудоустроить население
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Трамп еще не подписал указ о передаче Аляски России ?
Трамп - американская смесь Савченко и Порошенка.
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Ага, симбиоз сявченко, порошенко, тимошенко и ляшка...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства
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