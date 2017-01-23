 Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства

Трамп обещал сделать это еще во время своей избирательной кампании. Таким образом новый президент начал менять торговую политику США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Ранее Трамп заявлял, что ТТП представляет собой потенциальную катастрофу для США. По его словам, для США будет выгоднее заключать двухсторонние торговые соглашения, которые и должны прийти на смену ТТП. Такие соглашения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места.
В понедельник Дональд Трамп обещал серьезно снизить налоги и упростить регулирование для компаний, которые сохранят в США рабочие места. Этому предшествовала встреча с представителями крупных промышленных компаний.
Тем же компаниям, которые все-таки выведут промышленное производство из США, Трамп обещал "очень большие налоги на границе".
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - торговый пакт, который в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Участниками соглашения помимо США стали Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На страны, входящие в торговый союз, приходится 40% всей мировой экономики.
Участники сделки считали, что она поможет укрепить экономические связи в регионе. Пакт предполагал сокращение торговых тарифов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его сторонником был бывший президент США Барак Обама. Трамп, как ожидают журналисты и эксперты, начнет пересмотр и Североамериканского соглашения о свободной торговле, которое заключили между собой США, Канада и Мексика.
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Можно еще в говно вступить или в лужу тоже моно
Трам сделал первый шаг к импичмету
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Теперь халява прикроется.
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А я досі не бачив для москалів "ізьюму".
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Foxconn рассматривает возможность строительства завода в США стоимостью $7 млрд
Об этом заявил в минувшее воскресенье председатель компании и главный исполнительный директор Терри Гоу, уточнивший, что инвестиции в новый проект могут превысить $7 млрд.
Правительство Китая уже выразило озабоченность по поводу возможного оттока инвестиций. В связи с этим Терри Гоу заявил, что компания продолжит активную деятельность в Китае, опровергнув сообщения о том, что Пекин оказывает давление Foxconn. Гоу также сообщил журналистам, что считает американский протекционизм неизбежным, и предупредил, что это несёт угрозу для экономического развития.
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Просто у Трампа навязчивая идея похоронить всё, что сделал Обама.
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100%......такая себе "идея фикс"........
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Как "припечет" начинается движуха, но в большенстве случаев, к сожалению, - дальше разговоров/планов не заходит (иногда СМИ до рыгачки ), НО как Вы уже в своем посте написали
Очевидно мировому политическому Олимпу нужна была такая встряска. Кто знает.......может оно и лучше. Проснутся и повылазят из своих коконов (с) - вероятность есть
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Посмотрим на долго ли хватит......
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НЕГР - ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ!
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https://www.youtube.com/watch?v=onzMGCLmk4I
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Свободу Семену Финку !
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я так погляжу тут такие геополитики собрались .... да кто такой Трамп, блеать?!
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Трамп - американская смесь Савченко и Порошенка.
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