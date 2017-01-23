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 Ушел из жизни экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Бескоровайный

бескоровайный

Сегодня, 23 января, на 73-м году жизни скончался заместитель министра обороны - командующий Военно-морскими силами Украины в 1993-1996 годах, вице-адмирал Владимир Бескоровайный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке ВМС Украины в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Вице-адмирал Владимир Бескоровайный возглавил отечественные Военно-морские силы в 1993 году. Под его командованием принимались боевые корабли в ходе раздела Черноморского флота бывшего СССР, формировались морская пехота и морская авиация Украины, учебные заведения и части всестороннего обеспечения", - отмечают в ВМС.

Согласно сообщению, Бескоровайный "делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей Военно-морских сил, развития Украины как морской европейской державы".


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