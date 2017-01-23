 Гражданин Молдовы, воевавший за боевиков на Донбассе, задержан в Кишиневе

Об этом сообщает пресс-центр Службы информации и безопасности Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Гражданин Молдовы был задержан в Кишиневе в конце прошлой недели, суд выдал ордер на арест подозреваемого сроком на 30 дней.
"Мужчина воевал как наемник экстремистских сепаратистских образований на территории Украины. 24-летний мужчина родом из района Чимишлия, постоянно место жительства - село Варница", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что злоумышленник "сотрудничает со следствием и признал свою вину в полном объеме". Уголовное производство было открыто по ст. 141 УК Молдовы - "наемничество". Боевику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
В конце прошлого года сообщалось о задержании 42-летнего гражданина Молдовы, который также воевал на стороне террористических организаций Л/ДНР на востоке Украины.
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якби в УКРАЇНІ то був би ЖЄСТ ДОБРОЙ ВОЛІ , і відпустили б просто так.
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Із такою заявою чоловік звернувся у поліцію напередодні Нового року. Сам москвич підозрює у крадіжці робочих-мігрантів, які займалися оздобленням його квартири у селищі Сосенське.
За словами чоловіка, він повернувся додому і помітив, що найманці зникли.
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