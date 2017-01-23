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 Гражданин Молдовы, воевавший за боевиков на Донбассе, задержан в Кишиневе

В Молдове задержан 24-летний гражданин, подозреваемый в участии в подконтрольных РФ вооруженных бандформированиях на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы информации и безопасности Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Гражданин Молдовы был задержан в Кишиневе в конце прошлой недели, суд выдал ордер на арест подозреваемого сроком на 30 дней.

"Мужчина воевал как наемник экстремистских сепаратистских образований на территории Украины. 24-летний мужчина родом из района Чимишлия, постоянно место жительства - село Варница", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что злоумышленник "сотрудничает со следствием и признал свою вину в полном объеме". Уголовное производство было открыто по ст. 141 УК Молдовы - "наемничество". Боевику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

В конце прошлого года сообщалось о задержании 42-летнего гражданина Молдовы, который также воевал на стороне террористических организаций Л/ДНР на востоке Украины.

Читайте: 30% из воюющих на Донбассе боевиков - российские военнослужащие, остальные - "казачки" и разного рода группировки, - Тука

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канєшно....
якби в УКРАЇНІ то був би ЖЄСТ ДОБРОЙ ВОЛІ , і відпустили б просто так.
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Проблема в тому що по Україні чимала кількість таких потвор гуляє і не особливо приховувають свої погляди та переконання )))
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Ну как минимум - помилует! Это право у него есть)
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В Молдове сидит бывший премьер Филат, за то что покрывал воровство из сбербанка молдовы 1 ярд.... Кто сидит в Украине за воровство гораздо больших денег? Так что будет сидеть болезный...
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Дандон не тямить куди йому решту півмільйона молдаван подіти. Зашлють на Україну для відсидки.
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Даже молдоване задерживают сепаров ,а мы отпускаем ( клинчаев вам в ауру)
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Уважаемый, а ДАЖЕ украинцы задержали хоть одного украинца воевавшего против Молдовы на территорию Молдовы в 1992 году создав приднестрофиков, или это было на уровне государства ?
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У Москві в охоронця "Газпрому" вкрали унітаз за 200 тисяч рублів.

Із такою заявою чоловік звернувся у поліцію напередодні Нового року. Сам москвич підозрює у крадіжці робочих-мігрантів, які займалися оздобленням його квартири у селищі Сосенське.

За словами чоловіка, він повернувся додому і помітив, що найманці зникли.
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А СБУ та МВС України ловлять тільки тих, хто на блокпостах стояв з предметом схожим на бейсбольну биту..
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сбу ловит тех кто сам пришел, квадратиками лицо смазали , рассказал как в луганде хреново и на свободу с чистой совестью. вот и весь прогресс.
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Наверняка этот "рыцарь удачи" проехал все блокпосты, всю Украину, таможню и только дома попался. Фантастика!
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тамжынашилюди. онижыдети. так по моему блеет шыкаладная гэбня.
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Узяв кредит, а потім "добрі" люди порадили йти вбивати українців за гроші.
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задержали чтобы наградить и устроить на работу в личную гвардию додона.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Молдовы, воевавший за боевиков на Донбассе, задержан в Кишиневе
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