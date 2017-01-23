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Все про:заповедник (92) Крым (18010) музей (462) РПЦ (357) Севастополь (1602)

 РПЦ хочет забрать музей-заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму

Симферопольская и Крымская епархия РПЦ направила в Росимущество заявку с просьбой передать им в безвозмездное пользование 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический" в аннексированном Севастополе. Это строения бывшего Владимирского мужского монастыря, которые должны быть возвращены церкви.

Об этом заявил глава Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327 от 11 ноября 2010 года "О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности". То есть сегодня Симферопольская и Крымская епархия исполняет закон Российской Федерации", - сказал протоиерей.

По словам Халюты, государство должно позаботиться о строительстве современного музейного комплекса для размещения экспонатов Херсонеса Таврического.

Как сообщила директор "Херсонеса" Светлана Мельникова, передача в пользование церкви объектов заповедника "нанесет ему большой вред".

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"В тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фондохранилища, реставрационные мастерские… Подобное решение нанесет большой вред херсонесскому заповеднику и не позволит ему развиваться в дальнейшем", - сказала Мельникова.

Симферопольская и Крымская епархия направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование "Херсонеса" в Росимущество в 2016 году. Тогда запрос отклонили, сославшись на предоставление неполного перечня документов.

Заповедник "Херсонес Таврический" вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.
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И ГУлаги построят, - еще не долго осталось ватанам страдать по домах.
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Киевская типография напечатала развивающую географическую игру для детей, на которых Крым находится в составе России, а Украина осталась без полуострова. Такую игру обнаружили на прилавке харьковского магазина.
Развивающая игра для детей "Страны+Флаги+Столицы" с Крымом в составе России, согласно этикетке, была произведена в Киеве под торговой маркой "Вундеркинд с пеленок".
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РПЦ хочет забрать музей-заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму

І автоматично: "Найух з Лаври, Київа і взагалі, з України!"
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То есть РПЦ, филиалом которой есть УПЦ МП хочет забрать музей-заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму. Это есть очередной плевок во всех украинцев. Конечно они будут ходить в этот приход, догадуюсь кто. Но уважать таких могут лишь ненавидящие Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРПЦ хочет забрать музей-заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму
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