 РПЦ хочет забрать музей-заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму

Об этом заявил глава Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327 от 11 ноября 2010 года "О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности". То есть сегодня Симферопольская и Крымская епархия исполняет закон Российской Федерации", - сказал протоиерей.
По словам Халюты, государство должно позаботиться о строительстве современного музейного комплекса для размещения экспонатов Херсонеса Таврического.
Как сообщила директор "Херсонеса" Светлана Мельникова, передача в пользование церкви объектов заповедника "нанесет ему большой вред".
"В тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фондохранилища, реставрационные мастерские… Подобное решение нанесет большой вред херсонесскому заповеднику и не позволит ему развиваться в дальнейшем", - сказала Мельникова.
Симферопольская и Крымская епархия направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование "Херсонеса" в Росимущество в 2016 году. Тогда запрос отклонили, сославшись на предоставление неполного перечня документов.
Заповедник "Херсонес Таврический" вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.
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