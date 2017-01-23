 С начала зимы на водоемах Украины погибли 57 человек, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.
"Пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на льду может стать причиной трагических последствий. Так с начала зимы на водоемах страны уже погибло 57 человек, из которых 8 детей. При этом спасено 73 человека, в том числе 17 детей", - говорится в сообщении.
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