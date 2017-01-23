 Украина будет дополнять иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения РФ прав человека, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы передаем их (факты нарушения - Ред.) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал Климкин.
Он добавил, что к примеру, "по Карпюку и Клыху было несколько фамилий, сейчас мы будем этот список расширять". "То есть в принципе мы будем над этим (дополнением - Ред.) работать постоянно", - пояснил П.Климкин.
По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации. "Во-вторых, это работает как дополнение к нашему иску. Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем", - пояснил глава МИД Украины.
Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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.Еще что вспомню то добавлю.
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