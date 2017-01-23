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 Украина будет дополнять иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения РФ прав человека, - Климкин

Украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд ООН новыми фактами нарушения Россией прав человека.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы передаем их (факты нарушения - Ред.) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал Климкин.

Он добавил, что к примеру, "по Карпюку и Клыху было несколько фамилий, сейчас мы будем этот список расширять". "То есть в принципе мы будем над этим (дополнением - Ред.) работать постоянно", - пояснил П.Климкин.

По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации. "Во-вторых, это работает как дополнение к нашему иску. Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем", - пояснил глава МИД Украины.

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Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Сейчас пару пунктов подкину. Нарушение прав детей на образование ( а граждане Украины имеют право на образование по украинским стандартам признанным министерством образования Украины). На соц.обесречение. И родственники погибших в автобусе Волновахе претензии имеют что Украина не может провести эффективное расследование
.Еще что вспомню то добавлю.
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Це показує що позов проти РФ готувався швидкоруч і тепер потрібно додавати до позову нові факти, щоб посилити українську позицію в міжнародному суді. Якби влада три роки системно працювала та збирала силами СБУ, поліції та прокуратури факти порушення прав українців в Криму, то зараз не потрібно було б щось додавати! За три роки там назбиралось би фактів стільки що можна було б посадити в тюрму всю Росію! Числення випадки вбивств та зникнення кримських татар лишились зі сторони України не розслідуваними! Не збирались докази, не проводилось слідство, не було порушено кримінальних справ проти окупантів та зрадників! Виникає питання а чому нічого не робили три роки? А тому що влада працює на путіна і відмазує його від міжнародного трибуналу!
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Конституція України Гарантує Соцзахист , Соцсправедливість , пенсія , щоб не була нижчою Прожиткового мінімуму - через Війну в Україні Громадяни втратили свої конституційні Права та Гідні пенсії ..
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А громадяне Украины с неподконтрольной территории вообще все свои права, которые им гарантировали Конституция утратили. Вот все это надо в иск и вписать.
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...вы в курсе что лугандонские железнодарожники целыми автобусами катаются каждые 3 дня туда сюда? на пунктах попуска лежат списки в сотни страниц с железнодоржниками...я своими глазами видел список на котором написано "Илловайск"...они обслуживают все поставки из россии и им еще и Украина платит зарплату...ах да...они еще уголек возят из "южной африки"...ну тогда действительно низя их трогать)) Вы хотите еще и американскую пенсию получать помимо украинской и расейской ?
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Климкин, поменяй посла во Франции . Два кандидата в президенты Франции выступают за снятие санкций с мордора. А ЭТО ЗНАЧИТ, что посол Украины НЕ СМОГ ДОНЕСТИ ДО ИХ ГОЛОВ, шо в Украине идет война , которую раша развязала , финансирует и поставляет оружие, что раша украла Крым и т д . Значит посол не имеет профессиональных навыков .
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