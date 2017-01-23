 Руководство БПП вернуло "схемы Курченко", - нардеп Бублик объяснил свой выход из фракции

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Бублик вошел в БПП в апреле 2016 года.Тогда в интервью Бублик назвал фракцию БПП болотом, однако отметил, что входит в нее с целью недопущения внеочередных выборов и формирования коалиции.
"Кроме того, я объяснял, чего еще мы ожидаем от этой коалиции. Коалиция ради коалиции - это не решение проблем. Я говорил, что выйду, если не будет каких-то изменений. Срезом для меня является Полтавщина, здесь голосовавшие за меня избиратели. Я им подотчетный. Каждый день я смотрю им в глаза. Представители полтавского бизнеса мне говорят: "Наши составы стоят на таможне, их не пропускают, находя разные причины". А за простой цистерн ведь надо уплачивать штраф. Вот они уплачивают миллионные штрафы. А компаниям, приближенным к руководству БПП, зеленый свет. Ну это же один в один схемы Курченко 2012-13 годов! То есть, борьба с неугодными компаниями и зеленый свет "своим". В таком случае о каком инвестиционном климате мы можем говорить?", - отметил он.
По словам Бублика, он и его коллеги не раз обращались к руководству БПП по поводу сложившейся ситуации с импортерами сжиженного газа.
Бублик отметил, что намерен оставаться внефракционным и беспартийным нардепом.
В 2016 году, перед вхождением во фракцию БПП, Бублик вышел из партии ВО "Свобода".
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а что вы ждали 1 гривна затрат-- а доход раздать народу ага -фигуру из трех пальцев
такие наивные пошли.. нардепы
наверное не распределили к корыту вот и обиделся..
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Це як - ти ж морду собі обригав - піди вмий, то прийму тебе. Поки вмив - обісрався. Але ж всі умови виконав. Чому не беруть?
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...22 січень 2017. Стало відомо, кому належать ринки Києва..
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Бублик прав- бпп болото еще то. Надо их гнать в шею. Нужен новый заон о выборах, по открытым партийным спискам, а потом и сами выборы.
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