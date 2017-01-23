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Все про:ВР (21336) Блок Петра Порошенко (1374) Бублик (5)

 Руководство БПП вернуло "схемы Курченко", - нардеп Бублик объяснил свой выход из фракции

Народный депутат Юрий Бублик объяснил свой выход из БПП тем, что руководство партии возвращает на таможню "схемы Курченко".

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Бублик вошел в БПП в апреле 2016 года.Тогда в интервью Бублик назвал фракцию БПП болотом, однако отметил, что входит в нее с целью недопущения внеочередных выборов и формирования коалиции.

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"Кроме того, я объяснял, чего еще мы ожидаем от этой коалиции. Коалиция ради коалиции - это не решение проблем. Я говорил, что выйду, если не будет каких-то изменений. Срезом для меня является Полтавщина, здесь голосовавшие за меня избиратели. Я им подотчетный. Каждый день я смотрю им в глаза. Представители полтавского бизнеса мне говорят: "Наши составы стоят на таможне, их не пропускают, находя разные причины". А за простой цистерн ведь надо уплачивать штраф. Вот они уплачивают миллионные штрафы. А компаниям, приближенным к руководству БПП, зеленый свет. Ну это же один в один схемы Курченко 2012-13 годов! То есть, борьба с неугодными компаниями и зеленый свет "своим". В таком случае о каком инвестиционном климате мы можем говорить?", - отметил он.

По словам Бублика, он и его коллеги не раз обращались к руководству БПП по поводу сложившейся ситуации с импортерами сжиженного газа.

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Бублик отметил, что намерен оставаться внефракционным и беспартийным нардепом.

В 2016 году, перед вхождением во фракцию БПП, Бублик вышел из партии ВО "Свобода".
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вор , он всегда вор! порош обворовывал народ еще в 2008
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А я думаю, що це Кличко. Він-"руководство" БПП. А чому без прізвищ? Боїться? Так він же не Геращенко! А то це з серіїї "атдєльниє таваріщі на мєстах..." Чи від корита відтерли?
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Курченко достойное наследие Пеци и онных с ними.. ничего удивительного
а что вы ждали 1 гривна затрат-- а доход раздать народу ага -фигуру из трех пальцев
такие наивные пошли.. нардепы
наверное не распределили к корыту вот и обиделся..
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Бородатая новость. Три года уже прошло. Все давно в курсе как работает власть.
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Хто там казав, що Україна виконала умови ЄС?
Це як - ти ж морду собі обригав - піди вмий, то прийму тебе. Поки вмив - обісрався. Але ж всі умови виконав. Чому не беруть?
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ВсЁ ясно...бублика на таможне лишили кормушки.....вот и взвыл....
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Шоколадный урод не может и дня без воровства, схем, откатов.
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І як його розірватися між гарними та розумними...
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У грудні 2015-го полишив лави ВО «Свобода»[5]. Причиною такого рішення, за словами Бублика, стала «авторитарна модель керівництва партією». Керівників місцевих організацій «Свободи» обирають за призначенням голови партії за поданням місцевого вищого керівництва, а не рядові члени[6]. Як заявив тоді нардеп, його рейтинг на Полтавщині вищий за рейтинг партії. До такої ситуації призвела «недолуга кадрова політика». Тому, задля збереження власної репутації Юрій Бублик вирішив припинити членство у «Свободі».
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за два млн доляров можно наплевать и на партию хотя у каждого свой уровень дерьмовщины
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На котру із? Він вже на дві наплював. І продовжує плювати.
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Схемы как были так и остались. Никто их не возвращал. А бублик только сейчас решил включить "чесняка". Что случилось? С денежкой обидели?
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Не,не так,кто то новый успел на таможне на Орешки сесть,таможня воет?
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Опачки Бублик проснулся. Этого пиТара хорошо на Полтавщине помнят... Тварь редкостная.
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А как же басня о тарифах и пенсионной реформе которая уничтожает нацию и в это время власть барыг грабит народ прикрываясь кумовьями в силовых ведомствах.Очковтирательство.
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Дав би Бог, щоб і ця банда бігла на Ростов з такою ж швидкістю як попередники!
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а коли барани голосувало за цю цукерку то не знало хто був міністром економіки в овоща???
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Шо можно ждать от какао-гидранта, основателя партии воров Украины...
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Дах тобі в окупації вже нахрін знесло? Ти українців з баранами порівнюєш?
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Не годуй тролів своєю увагою. Вони тебе спустять до свого рівня та візьмуть досвідом. Бережи свої нерви.
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Дякую за пораду. Адміністрації Форуму теж дякую.
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а как же двумя млн доляров котрые он получил когда агитировали за вход в бпп или это уже считается что бубло отработал эти деньги или надо возвращать.
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Да ты шо..??? Прям у Порошенко..??? А где..?? В кабинете или в сортире..??
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петерасты, у вас бревно в глазу, а вы пылинки у других ищете
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В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом - нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя...
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Сейчас и бублика выкинут из парламента? А по поводу таможни вообще ппц. В Одессе после ухода марушевской уже отказались от открытого таможенного пространства, назвав сто причин, почему это плохо. Хотя американцы готовили под это все компьютерное обеспечение. Мало того после выдворения грузинской команды, в Одессу прибыл вор в законе, спец по контрабасу, грузинского происхождения, которому гражданство вернули за один день, его встречали хлебом солью . Вот такая вот история. Насиров так и остался на своем месте. Вместе со всеми схемами.
Бублик прав- бпп болото еще то. Надо их гнать в шею. Нужен новый заон о выборах, по открытым партийным спискам, а потом и сами выборы.
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пора уже лес- кругляк с шоколадной начинкой вывозить
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Пізньої осені 2014 року мені довелося спілкуватися з одним із впливових підприємців міста Вишгорода.. Він мені сказав : " Хабарі при теперішній владі набагато більші, ніж при її попередниках".. Я не повірив ..Через пів року, після перевірки ДАБК однієї будови до якої я мав відношення - я став його однодумцем в цьому питані..
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"Руководство БПП вернуло "схемы Курченко", - нардеп Бублик объяснил свой выход из фракции" - это каким же надо быть негодяем, на фоне войны, крови патриотов, делать бабло, по своему цинизму эта тварь переплюнул своего предшественника, зэка, да эту суку надо не садить, а четвертовать, а всё его семейство отправить в АТО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство БПП вернуло "схемы Курченко", - нардеп Бублик объяснил свой выход из фракции
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