EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  152  1
Материалы по теме:
Все про:армия (7283) обстрел (5140) Донбасс (12013) Антитеррористическая операция (15623)

 Боевики из минометов 120 и 82 мм неоднократно вели огонь по Красногоровке, - пресс-центр штаба АТО

В зоне проведения АТО по состоянию на 18-00 зафиксировано 22 обстрела позиций ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120 и 82 мм неоднократно вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо украинских воинов, - штаб

На Луганском направлении - из минометов 82 мм оккупанты вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, Новозвановке, Новоалександровке.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП противника", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Вторые сутки они здесь все взрывают. Это пулемет ихний", - боевики укрепляют позиции на линии разграничения под огневым прикрытием возле Водяного. ВИДЕО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики из минометов 120 и 82 мм неоднократно вели огонь по Красногоровке, - пресс-центр штаба АТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик ВР Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС Донбасс ДТП Евросоюз Киев Крым минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко Россия санкции СБУ суд США терроризм Трамп убийство Шеремет Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти