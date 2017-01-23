 Боевики из минометов 120 и 82 мм неоднократно вели огонь по Красногоровке, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120 и 82 мм неоднократно вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.
На Луганском направлении - из минометов 82 мм оккупанты вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, Новозвановке, Новоалександровке.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП противника", - говорится в сообщении.
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