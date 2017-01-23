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 Додон намерен расторгнуть соглашение об открытии в Молдове бюро связей с НАТО

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что планирует предложить на февральской встрече с руководством НАТО в Брюсселе соглашение о признании нейтралитета республики со стороны альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: "Додон своими заявлениями в Москве превысил конституционные полномочия": в Молдове осудили заявления президента

"Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны НАТО", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что "соглашение о признании нейтралитета намерен предложить руководству альянса".

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдовы не позволит Додону отменить ассоциацию с ЕС, - заявление

Избранный президентом Молдовы Игорь Додон ранее подверг критике данное соглашение, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.
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Свято место пусто не бывает. Догадайся сам кто сразу же откроет свое бюро в Молдавошке...
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Алексей , МОЛДОВА не "Молдавошке" по Вашему.
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Царь додон викликав на соціалістичне змагання іншого агента путіна пєтю порошка і тепер вони вдвох змагаються кого народ повісить першим.
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Сравнял х... с пальцем... Аморальный, безпринципный, антиукраинский тип!
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ну если нет толку, то зачем хотеть закрыть, ведь хорошые денги за это платят, то выходит что хондон не хочет денег для Молдовы, а как же он собираетса заплатить ботоксному за газ, который употребляли убыйцы молдавского народа.
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Трамп ясно дал понять, хотите базу-платите деньги. И неплохо бы озвучить, сколько платит Латвия за базирование натовских подразделений на своей территории.
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2 % из буджета (за всё ) , и не какой это не секрет, машка. )))
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Такое впечатление, что выборы президента Молдовы, проводили, исключительно в ПМР...
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Туда в основном пенсы пришли, молодежь забила
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Комуняцкий дебил - тайный ставленник Москвабада...
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Скоро молдаване ощутят всю прелесть от дружбы с россией
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Он,реально "донданутый" на всю голову идиот.За Молдовой есть долг за газ,перед "хаЗбромом" на сумму в 500 000 000 $,в то-же время "пмр" должна 6500 000 000 000$ и сейчас не платит ни хрена,так он объявил этот долг-"общим".Реально-"хвора тврина".

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на етом вся политика Хуйла и построена. Вогнать всех соседей в долги, которые разумеется не смогут их оплатить, и тогда вынуждены будут торговать и собой и своей страной и своими землями и своей честью и будущим.
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Технология проста, поставить своего ставленника, желательно с криминальнім прошлым или просто со склонностями к воровству, далее ставленник подминает под себя все информ пространство, где рассказывают басни как хорошо жить, в это время происходит разворовывание страны и далее "благородные" кацапы дают денюжку и якобы помогают братскому народу, а далее происходит то что вы написали
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Повесит на молдаван хуйло все долги приднестровья,будут они их платить и ждать дружбы с россией,сссра и покращення
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Как народ Молдовы купился на это совковое фуфло.
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Там уже нет народа, остались пенсы и быдло.
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Правильно. Я бы еще на его месте разрешил россии разместить ядерное оружие на их территории. Что бы некоторым дебилам из Германии дошло.
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Если молдаванам не доходит,то немцам вряд ли дойдёт??
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По всему миру от Америки до Молдовы Владимир Владимирович назначает своих людей на высшие посты!
В этом году и в крупнейших европейских старанах!
Бендеры, можете уже начинать искать для себя гиляку!
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ахахаха))))))))))))шавка в санкциях протявкала.Иди цветы возлагай к петуху из говна
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Молодова-"крупнейшая европейская страна"? Хряпни "боярки",кацап и угомонись.)

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Дурачишка, в этом году во Франции выборы, в Голландии, в Германии. Везде очень интересные кандидаты!
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Дурилка,кацапьё кипятком ссало на радостях от того,что-"20-го января-вам кирдык".))) Сегодня,23-е кстати.)

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Бендеры - это город в Молдове. Что вам уже молдоване плохого сделали, что вы из так?
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ОДКБ це ЧМО-чрезвичайно мощная организация )))))
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Вот обратная сторона безвиза - кто помоложеи поумнее давно в ЕС перебрался, а остались одни пенсы и быдло для которых СССР как мечта о процветании.
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Не совсем так.
Молдаване могли только короткое время путешествовать или ездить в гости к родственникам.
Те, которые "перебрались", сделали это через румынское гражданство. Ведь гражданам Румынии разрешено вести бизнес, трудоустраиваться и снимать жильё.
Так что, это - не "обратная сторона безвиза", а "обратная сторона двойного гражданства", если быть корректнее.
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Гадаю що х*йло видал конкретні ЦУ Долдону))) Щоб тількі Україна не отримала черговий геморой від ціх вибриків )))
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далдон в перспективе будет закрывать и открывать двери в камере международного суда, если доживет конечно.
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Свяжет сам себя пуйловским узлом и задохнётся...
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с таким темпом Гондон будет в Ростове достаточно скоро
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с кем забить, шо у него скоро случится апоплесический удар после того, как поскользнется на асфальте ?
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6 миллиардов чекистским хозяевам + никаких связей с НАТО - знаем, проходили. Потом будут торговые войны, продление соглашения с сортиром о войсках в приднестровье лет на 49, газ по 450, потом додонда скинут, а кацапия полезет убивать молдаван.
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"Додон намерен расторгнуть соглашение об открытии в Молдове бюро связей с НАТО" - путлер крепко держит тупого молдавана Додона за мошонку, куда деться, надо отрабатывать.
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Елдон малаца.
Этак он хведрыча переплюнет по скорости лизания.
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Коммуняки подведут Молдову под Монастырь-с кацапами....Уже подвели.
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Игры с "красным петухом" к добру не приведут....
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"""В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики."""----каким боком к нему президент?
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Я вважаю, що подібні питання мають вирішуватись на всенародному референдумі............... щоб потім не було плачевних наслідків...........
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Додон схож с Овощем,тот тоже говорил...Почую Кожного,и где Овощ?
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Якби москва не вмішувалась то й сліз ніяких би не було.
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надо четко понимать простую вещь - Молдова - парламенская республика. У этого клоуна нет никаких рычагов власти, так просто поп.....здит и ничего не изменится.
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Украина не делает того, что требуется для мира, считает кандидат в президенты Франции.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал введенные ЕС санкции против России бессмысленными, передает Reuters.

Об этом кандидат, который считается фаворитом на выборах во Франции заявил, в Берлине после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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ипать, тупо пукинская марионетка, даже не шифруется.
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якщо хочете опублікувати смішну новину про Молдову, достатньо просто написати "додон"
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По моему додон давно расторг договор со здравым смыслом.
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додон куда-то торопится) кураторы москальские поняли, что их дудон может и не выседеть весь през.срок, нужно вредить стране со старта.
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Два счастливых сотрудника бюро НАТО радостно побежали покупать билеты домой))
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Молдаване забыли войну, Приднестровье, и по чьему велению все это произошло. Чьими войсками все это время была оккупирована часть страны. Теперь надо ожидать разворачивание большой группировки россиян в Молдове. Дополнительная угроза для Украины. Что этот пиDар карликовый творит в мире?! Я просто уверен , на земном шаре наступит мир, исчезнет игил,прекратятся войны и теракты только после того как кремль и его обитатели сровняются с землей!
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Численность наличного населениея, 2,9 миллиона человек, а дебил додон хочет повесить на них 6 лярдов долга за приднестровья, молодоване, вы там окончательно окуели?
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это по 2000 долларов на нос с младенцами и стариками. ВВП на душу населения 2 190 долларов в год))))))) нет правда, молодаване рехнулись?
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Думаю что у Хуйла на ето и ставка. Европа вряд ли согласится взять Молдову с таким багажом долгов на душу населения. А Дондон максимум через пол года-год на Ростов убежит, оставив молдавошек с ихними долгами один на один... Но как говорится, видели глаза что выбирали, теперь хоть повылазьте...
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Румынии - напрячься !!!
Еще одну авиабригаду НАТО разместить у себя и еще брони добавить на своей территории.
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Цікаво, яка реакція громадян Молдови на заяви їхнього президента? Всіх влаштовує новообраний?
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посмотрите-будут нам теперь мозги ибать граница все-таки
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