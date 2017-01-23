 Додон намерен расторгнуть соглашение об открытии в Молдове бюро связей с НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны НАТО", - сказал Додон.
Он подчеркнул, что "соглашение о признании нейтралитета намерен предложить руководству альянса".
В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики.
Избранный президентом Молдовы Игорь Додон ранее подверг критике данное соглашение, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.
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Не ври,вы не отчисляете 2%,только Эстония.И не нужно забывать, что войска нужно кормить и содержать, а это ВНЕ отчислений.
Прибытие первых военнослужащих на военную базу в Адажи ожидается весной 2017 года. Как ранее заявлял Бергманис, Рига намеревается вложить в развитие инфраструктуры военной базы Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил Латвии, около 7 миллионов евро. Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/01/13/minoborony-sily-nato-v-latvii-goryachiy-pirozhok-dlya-rossii
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В этом году и в крупнейших европейских старанах!
Бендеры, можете уже начинать искать для себя гиляку!
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Молдаване могли только короткое время путешествовать или ездить в гости к родственникам.
Те, которые "перебрались", сделали это через румынское гражданство. Ведь гражданам Румынии разрешено вести бизнес, трудоустраиваться и снимать жильё.
Так что, это - не "обратная сторона безвиза", а "обратная сторона двойного гражданства", если быть корректнее.
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Этак он хведрыча переплюнет по скорости лизания.
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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал введенные ЕС санкции против России бессмысленными, передает Reuters.
Об этом кандидат, который считается фаворитом на выборах во Франции заявил, в Берлине после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Еще одну авиабригаду НАТО разместить у себя и еще брони добавить на своей территории.
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