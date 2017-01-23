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 В результате сегодняшних обстрелов ранен один военнослужащий, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18-00 в результате обстрелов ранен один военный.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела. Один наше военный ранен", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 января украинский воин вблизи Новозвановки получил ранение во время минометного обстрела, - Луганская ОВГА

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