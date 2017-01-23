 В результате сегодняшних обстрелов ранен один военнослужащий, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела. Один наше военный ранен", - говорится в сообщении.
179 0
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
"Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО(44)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены четверо украинских воинов, - спикер АТО(6)
Командование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны(13)
В ближайшее время разведения сил в районе Станицы Луганской не будет, - Матюхин(3)
Боевики изуродовали школу под Донецком. ФОТО(0)
"Такое ощущение, что я там был еще вчера", - "киборги" поделились воспоминаниями о защите Донецкого аэропорта. ВИДЕО(59)
Бойца 17-ой танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь на Кировоградщине. ВИДЕО(32)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума