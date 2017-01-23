 Родственники погибших в расстрелянном автобусе под Волновахой в 2015-м подали в Евросуд жалобу на Украину и Россию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, кроме справедливости для заявителей, решения по аналогичным искам могут помочь в будущем привлечь Россию к ответственности за военный конфликт и нарушение прав человека.
В первую очередь, заявители требуют завершения расследования и наказания виновных.
"И хотя сегодня, через два года, надежда найти непосредственных исполнителей ничтожна, тщательное расследование могло бы раскрыть множество важных деталей, которые помогли бы предотвратить другие трагедии", - отмечает юрист, ведущий дела заявителей, Андрей Кристенко.
Специалист уверен: если мы не отказываемся от Донбасса, если помним, что эти люди - граждане Украины, украинское государство обязано дать им почувствовать, что они не оставлены, что их трагедия важна не только им.
"Россия выступает ответчиком как государство, поддерживающее террористов на украинской территории. Основная претензия заявителей в Украине - бездействие и нарушение права на жизнь. Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия. А если она уже случилась - провести эффективное расследование, - объясняет Кристенко. - Заявители чувствуют себя брошенными, с ними никто не контактирует - ни следователи, ни чиновники. И родственники погибших часто владеют информацией, которая могла бы реально помочь расследованию".
Александр Корнилов, отец погибшей в теракте 21-летней Ирины, рассказывает: "На блокпосту остановили, продержали, скажем так, колхозный автобус. Десять минут ожидания. Взрыв и все. Ни следователь не приезжал, ничего не опрашивали, нигде ничего вообще. Погибли люди - ну и хорошо. Должны быть наказаны те, кто не сумели защитить, которые просто-напросто подставили людей".
Официальная причина, по которой не ведется расследование, - место, с которого, скорее всего, велся обстрел, находится на неподконтрольной Украине территории, и следствие не может туда попасть. Это - универсальный ответ на большинство жалоб на расследование в зоне АТО. Но это и признание следственными органами собственной неэффективности, считает юрист, дает официальный повод подать жалобу в ЕСПЧ.
Напомним, 13 января 2015 года русские террористы обстреляли автобус с гражданскими лицами.
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Сколько процентов из 6 миллионного населения Донбасса бегало с аквафрешами? 5? 10?
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Пару процентов поднялись на защиту Украины, несколько больше - Украину предали.
Остальные - бездействовали, ибо им либо пофиг, либо они не готовы к серьезным действиям.
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Те, кто за Украину- либо в земле сырой, либо уже в Украине. Есть, правда, еще те, кто физически выехать не смогли (старики, к примеру). Ну так они и по автобусам на не оккупированные территории за пенсиями не мотаются.
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можно подать в суд на вторых, которые испортили жизнь третьим...?
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спецназовец из Питера просит отойти за поребрик при захвате МВД в Краматорске
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Он разве представляет какую-то признанную кем-то организацию?
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Я з файного міста ,так ми їх не захистили...
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"На жаль, тут (в Росії - Ред.), як би я не ізолював своїх дітей, від хамства й агресії їх не захистиш. Це в повітрі. Хам переміг", - каже він із жалем.
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