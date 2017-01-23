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Российские террористы сбили Боинг

 Общество
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Все про:обстрел (5140) смерть (4373) трагедия (179) Европейский суд по правам человека (457)

 Родственники погибших в расстрелянном автобусе под Волновахой в 2015-м подали в Евросуд жалобу на Украину и Россию

Родственники погибших и пострадавших во время трагедии в Волновахе, произошедшей в 2015 году (при обстреле блокпоста погибли 10 пассажиров автобуса, 18 получили ранения) подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, кроме справедливости для заявителей, решения по аналогичным искам могут помочь в будущем привлечь Россию к ответственности за военный конфликт и нарушение прав человека.

В первую очередь, заявители требуют завершения расследования и наказания виновных.

"И хотя сегодня, через два года, надежда найти непосредственных исполнителей ничтожна, тщательное расследование могло бы раскрыть множество важных деталей, которые помогли бы предотвратить другие трагедии", - отмечает юрист, ведущий дела заявителей, Андрей Кристенко.

Специалист уверен: если мы не отказываемся от Донбасса, если помним, что эти люди - граждане Украины, украинское государство обязано дать им почувствовать, что они не оставлены, что их трагедия важна не только им.

"Россия выступает ответчиком как государство, поддерживающее террористов на украинской территории. Основная претензия заявителей в Украине - бездействие и нарушение права на жизнь. Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия. А если она уже случилась - провести эффективное расследование, - объясняет Кристенко. - Заявители чувствуют себя брошенными, с ними никто не контактирует - ни следователи, ни чиновники. И родственники погибших часто владеют информацией, которая могла бы реально помочь расследованию".

Александр Корнилов, отец погибшей в теракте 21-летней Ирины, рассказывает: "На блокпосту остановили, продержали, скажем так, колхозный автобус. Десять минут ожидания. Взрыв и все. Ни следователь не приезжал, ничего не опрашивали, нигде ничего вообще. Погибли люди - ну и хорошо. Должны быть наказаны те, кто не сумели защитить, которые просто-напросто подставили людей".

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Официальная причина, по которой не ведется расследование, - место, с которого, скорее всего, велся обстрел, находится на неподконтрольной Украине территории, и следствие не может туда попасть. Это - универсальный ответ на большинство жалоб на расследование в зоне АТО. Но это и признание следственными органами собственной неэффективности, считает юрист, дает официальный повод подать жалобу в ЕСПЧ.

Напомним, 13 января 2015 года русские террористы обстреляли автобус с гражданскими лицами.
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На себя бы лучше подали- как с аквафрешами бегали в "руцкую весну" и танки ВСУ не пускали.....
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Зачем всех под одну гребенку?
Сколько процентов из 6 миллионного населения Донбасса бегало с аквафрешами? 5? 10?
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Треба було на Матіоса подати позов як на військового прокурора який нічого не робив, щоб розслідувати військові злочини окупантів, на порошенка, за те що не вів воєнний стан і не евакуював населення і не перекрив кордон, до трагедії!
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Матиос тот еще мудило. Но все-таки как проехать следственной группе на занятую орками территорию?
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А навіщо їздити на окуповані території? Вони самі всі до нас їздять! Треба викликати по телефону свідків, які бачили хто там стріляв по блок-посту, зібрати відео-свідчення під протокол, а то раптом свідки помруть від серця, висунутись групою розвідки з військовими слідчими, взяти аналізи грунту з місця де стояли Гради, призначити кілька мільйонів доларів винагороди за терористів причетних до нападу і тих терористів здадуть власні командири! Влаштувати показовий суд та показову страту! Саме так і мала діяти українська влада всі три роки війни! Розслідування-гроші за інформацію та терористів -арешт терористів - суд - публічна страта! Війна би вже зупинилась, якби влада реально боролась з тероризмом!
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Правильно! "Государство (Украина) могло попытаться предупредить эту трагедию". Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся Донбасса закрыть на хрен пропускные пункты.Источник: http://censor.net.ua/n424554
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А скільки жителів окупованої частини Донбасу ти пустиш в свою квартиру?
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Абсолютное большинство не делали ничего.
Пару процентов поднялись на защиту Украины, несколько больше - Украину предали.
Остальные - бездействовали, ибо им либо пофиг, либо они не готовы к серьезным действиям.
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выжившие интервью давали и верещали что это их укропы бьют
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Ах, да. Остальные- бездействовали и ходили на "рехферендум".
Те, кто за Украину- либо в земле сырой, либо уже в Украине. Есть, правда, еще те, кто физически выехать не смогли (старики, к примеру). Ну так они и по автобусам на не оккупированные территории за пенсиями не мотаются.
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Вот с этого момента надо было думать ,а не бросаться на БТР с иконами .


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80-90%. Хтось бігав, хтось "співчував". Сміттєвий електорат. Ми не повинні допустити щоби вони, нехай з новою реєстрацією, будь-коли голосували взагалі.
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Сами позвали, то кто виноват ??? руские всегда приходят на "помощь"....
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бегало не много, остальные безучастно наблюдали.

можно подать в суд на вторых, которые испортили жизнь третьим...?
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РОДСТВЕННИКИ РАЗБОМБЛЕННЫХ В 1941-1944 ГОДА ЭШЕЛОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ СССР ПОДАЛИ ЖАЛОБУ В ООН И БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ... примерно так... некуй шастать за пенсий и жратвой в "бандеровскую" Украину с ДНР-ЛНР и обратно в пидерашку Путя нам с тобой клево..
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бездействие и нарушение права на жизнь. Государство Источник: http://censor.net.ua/n424554
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"Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия" Яким чином попередити?
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Элементарно могли. Подавили б к куям гусеницами в 2014 всех тех кто под танки ложился, то щас бы некому было бы иски подавать.
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Например не допустить образования террористических группировок. Или ты забыл, как зеленые человечки захватывали админздания без какого-либо противостояния местных СБУ и прочих силовиков?
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Земляк не городи дурниць,,,бо стаким успіхом яник мав би ввести війська в КиЇв...
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Тю, а чё Захерченку претензии не выставляют? Он их с ихними исками быстро на подвале разъяснит.
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А что такое Захерченко?
Он разве представляет какую-то признанную кем-то организацию?
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Конечно. Он представляет вполне себ епризнаную организацию . Их организацию весь мир признал как террористическую. Так что сказать что они совсем непризнанные - нельзя .
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Как не крути но мы в лице государства тоже в ответе...
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Енто ты намекаешь, что за все военные преступления и преступления против человечности совершенные кацапстаном начиная с Чечни и Молдовы, ответственны граждане Украины и государство Украина ?
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ага щас)))))))))чем ваты больше сдохнет - людям лучше
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щас следователи из ОБСЕ, проникнут к террористам, тщательно все расследуют, а европейские радетели прав человека выразят глубочайшую обеспокоенность 3 категории. Когда уже введут законы военного времени в прифронтовой зоне ?
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Выдайте им по гробу дополнительно и пусть ездят дальше
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Это надо на СБ ООН в суд по правам человека, потому что никаких механизмов не предусмотрено до выполнения 1- 4 пунктов м.с.
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Поки Україна мае державнисть,ми як українці несем всю відповідальність...
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Хм, забавно, родственники убитых террористами подают иск что государство их не защитило, неплохой прием, думаю некоторые страны при таком подходе можно пустить помиру.
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да это понятно, суть иска абсурдна, но ватопитек такой ватопитек, где бы урвать халявы, даже если для этого надо приторговать смертью близкого от руки рашистских людоедов.
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родственники убитых террористами подают иск что государство их не защитило
Я з файного міста ,так ми їх не захистили...
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И чего к кацапстану как военному преступнику не подают ? Например за использование запрещенных методов ведения войны. нарушения Правил ведения войны от 1907 года, убийства мирного населения, без знаков различия. без обьявления войны, запрещенными боеприпасами и т.д. Ведь за март 2013 по Ичкерии целая пачка решений ЕСПЧ и все ОК.. Рашистский бюджет защишаешь и обосновываешь изьятие финансов из бюджета Украины - жертвы агрессии ?
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Ну помимо всего прочего у нас еще есть минские соглашения оформленные резолюцией ООН . Которые например Лутковская не читала, где возобновление соц- экономических связей идут пунктом 8 и никак не может быть перед пунктом 1. Неподконтрольные территории на то и неподконтрольные. Это надо в суд на СБ ООН подавать. Как можно провести эффективное расследование на неподконтрольные территории.
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**Специалист уверен: если мы не отказываемся от Донбасса, если помним, что эти люди - граждане Украины** А эти люди помнили что они граждане Украины когда мычали Путин введи войска ??Они сцуко помнили что они укираинцы когда рвали топтали украинские флаги ???Когда бросались под колеса/гусеницы нашим военным колоннам , не пускали их мыча :фашисты* они твари помнили что они граждане Украины ??Из за этих бляццких *украинских граждан* столько наших лучших сыновей и дочерей погибло , стали инвалидами !!!Вот им что надо помнить ...и сцуко каяться каждый день , просить прощения у матерей отцов и детей погибших наших ребят...!!! В итоге получилось то что получилось - карма догнала.... !
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Начинається............... а інавгурація відбулась лише три дні тому...........
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Зірка показаного у Каннах "Левіафана" Олексій Серебряков (також відомий глядачам також за численними серіалами, таких як "Штрафбат" та інші), у 2014 році заявив, що не хоче більше чекати, коли народ порозумнішає.
"На жаль, тут (в Росії - Ред.), як би я не ізолював своїх дітей, від хамства й агресії їх не захистиш. Це в повітрі. Хам переміг", - каже він із жалем.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРодственники погибших в расстрелянном автобусе под Волновахой в 2015-м подали в Евросуд жалобу на Украину и Россию
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