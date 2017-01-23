 Нардеп Рыбалка назвал заказным расследование ГПУ по его е-декларации

Об этом Рыбалка написал на своей странице в Facebook.
"Расследование, инициированное против меня Генпрокуратурой - это выполнение политического заказа на дискредитацию мою и нашей политической команды. До избрания народным депутатом я много работал в бизнесе и имею легальные доходы. И сейчас создан моей семьей бизнес дает рабочие места и достойную легальную зарплату тысячам украинцев. Осуществляя заказные преследования, власть через прокуратуру пытается уничтожить этот бизнес, обрекая людей на безработицу и обнищание", - написал народный депутат.
Напомним, С. Рыбалка задекларировал за 2015 год доходы на уровне свыше 9 млн. грн., а также наличных средств и средств на счетах в банках на сумму около 50 млн. грн. В собственности нардепа - права интеллектуальной собственности на промышленные образцы и полезные модели, а среди источников доходов - роялти за их использование, доходы от отчуждения недвижимого имущества и др.
До избрания народным депутатом Украины, С. Рыбалка работал на разных должностях на предприятиях, которые ранее входили в корпорацию S.I.Group. После 2014 г. семья нардепа владеет брендом S.Group. Первая компания из группы предприятий была основана в 1996 году. Сегодня S.Group является лидером рынка снэков, производит продукцию под ТМ Semki, Snekkin, Мачо, Козацька слава и другие.
569 5
Материалы по теме: Е-декларации госслужащих
Ситуация с регистрацией документов, необходимых для "старта" проверок е-деклараций, зашла в тупик, - замглавы НАПК Радецкий(22)
Прокуратура начала расследование против судьи и мэра в Закарпатской области по подозрению во внесении неправдивой информации в е-декларации(7)
Вторая волна электронного декларирования стартовала в Украине, - НАПК(37)
НАПК в очередной раз проигнорировало замечания при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников, - Минюст(23)
Суд Януковича лишил мандата Сергея Власенко. Очередь за остальными(3)
ГПУ инициировала дополнительную проверку е-деклараций 29 нардепов: "Установлено несоответствие декларируемых денежных средств и официально полученных доходов"(23)
НАПК утвердило обновленные порядки проверки электронных деклараций, - Корчак(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить