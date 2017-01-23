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 Нардеп Рыбалка назвал заказным расследование ГПУ по его е-декларации

Народный депутат Украины, член фракции Радикальной партии, глава Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка считает заказным расследование, инициированное Генеральной прокуратурой в отношении происхождения средств, которые он задекларировал в электронной декларации

Об этом Рыбалка написал на своей странице в Facebook.

"Расследование, инициированное против меня Генпрокуратурой - это выполнение политического заказа на дискредитацию мою и нашей политической команды. До избрания народным депутатом я много работал в бизнесе и имею легальные доходы. И сейчас создан моей семьей бизнес дает рабочие места и достойную легальную зарплату тысячам украинцев. Осуществляя заказные преследования, власть через прокуратуру пытается уничтожить этот бизнес, обрекая людей на безработицу и обнищание", - написал народный депутат.

Напомним, С. Рыбалка задекларировал за 2015 год доходы на уровне свыше 9 млн. грн., а также наличных средств и средств на счетах в банках на сумму около 50 млн. грн. В собственности нардепа - права интеллектуальной собственности на промышленные образцы и полезные модели, а среди источников доходов - роялти за их использование, доходы от отчуждения недвижимого имущества и др.

До избрания народным депутатом Украины, С. Рыбалка работал на разных должностях на предприятиях, которые ранее входили в корпорацию S.I.Group. После 2014 г. семья нардепа владеет брендом S.Group. Первая компания из группы предприятий была основана в 1996 году. Сегодня S.Group является лидером рынка снэков, производит продукцию под ТМ Semki, Snekkin, Мачо, Козацька слава и другие.
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Может проблема не в наличие бизнеса, а в том, что декларация не соответствует начисленным дивидендам с него?
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Дружок Рыбачок, так ты опровергай, то, что они пытаются доказать и не скули. Если заработал законно, то будь мужиком и борись!
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