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 Санкции против России бессмысленны, - кандидат в президенты Франции Фийон

Кандидат в президенты Франции от местных консерваторов Франсуа Фийон заявил, что санкции Европейского Союза против России являются бессмысленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны", - сказал Фийон.

Он добавил, что для снятия санкций от России нужно требовать выполнения определенных шагов, отметив, что Украина "также не выполняет все необходимое для обеспечения мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Франции Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах

Фийон заявил о необходимости найти другой способ для диалога с РФ. "Я не хочу, чтобы Трамп разговаривал с Россией за наш счет. Это будет иметь пагубные последствия для Европы, если Трамп пойдет через наши головы", - добавил он.

Напоминаем, ранее Фийон заявил, что Франция должна возобновить "крепкие и чистосердечные" отношения с Россией и США.

Также читайте: Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии

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Хаха, паРашия сама по себе безсмысленна, тут не санкции нужны а полная изоляция этой зверофермы, и Гаага для ботоксной крысы и ее выкормышей!
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Санкции против России бессмысленны, - кандидат в президенты Франции Фийон
Откуда такая убежденность, это Путин наверное ему сказал.

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У них все кандидаты в президенты куйловские сраколизы. Стыдно! Франция! Опять под очередного фюрера ложитесь!
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Как и бессмысленны такие высказывания пророссийских (очевидно, купленных) "политиков"...
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Да бессмысленны и малоэффективны, против неё нужен ПОЛНЫЙ БОЙКОТ, а не позорные и никчёмные "санкции"!
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HEВЖE ЦEЙ HАРОД HАСТІЛЬКИ ДEБИЛЬHИЙ ЩО ВИБEРE ЙОГО
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А вы давно были на французской территории?
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Срач и бардак по сравнению, например, с Нидерландами.
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Поедь в Париж и прозрей , как будто в Махачкалу попал .
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Ненужно обращать внимание. Предвыборный популизм быстро проходит под грузом ответственности за страну. Трамп тому подтверждение.
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Я бы согласился о малоэффективности если бы под этим подразумевалась недостаточность этих санкций. Но эти уроды вероятно предложат санкции отменить (нефтедоллары у Пуйла вероятно ещё остались для взятоу), так что Франция ещё раз показала свою продажность. Не впервой. Спросите у англосаксов что они думают о лягушатниках...
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Хакери з параші вже напоготові, Фійоннаш мусить бути черговим слугою фюрера.
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ле бен ля, фуй он, ... это париж или дальневосточная провинция роиси ?
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У российских поставок газа в Европу через «Турецкий поток» обнаружился мощный конкурент. Сегодня министры четырех стран - Италии, Греции, Израиля и Кипра - собираются в Брюсселе для утверждения планов строительства нового газопровода по дну Средиземного моря от израильского месторождения «Левиафан» через кипрское месторождение «Афродита» с выходом на берег у итальянского города Бриндизи. Если Италия и Греция получат средиземноморский газ, то интерес к российскому газу, который пойдет через Черное море, у них ослабнет, пишет «Независимая газета».
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А нам то что с того? Или к газу, который идёт через Украину, интерес усилится?
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Может оркам на патроны не хватит , сходи на ЯП , там плач стоит по губерниям , некоторые реально надеются выжить за счет охоты , а там и собирательство недалеко .
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Почитаешь тут новости , "все пропало , гипс снимают " , туда зайдешь и отходишь душою , не все там так сладко .
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Сейчас найду себя в журнале , пару мин , ок ?
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Друзья, толь настроение у меня хреновое, но чего-то заметил я, что столько много непопулярных законов, указов и другой хрени правительство давно не принимала в таком количестве. И продолжают обещать дальше.

Что коснулось нас, родителей и мою семью:

Тарифы ЖКХ, тут не комментариев. Еще года 3 назад я даже не заморачивался, просто платил, сейчас это пипец. Начал экономить люто. Родители пенсионеры платят 7 тыс.

Цены взлетели почти в два раза. Я помню Еще 3 года назад баночка моего любимого плавленого сыра стоила 90р, теперь 160р и более, да и не часто я его теперь беру.

Больше стали есть птицы. Мясо только в виде колбасы. Раньше шашлык делал в любое время года пару раз в месяц (1000р-1500р один замес). Сейчас не делал даже на Новый год.

Раньше сел в тачку и поехал, сейчас планируешь маршрут и собираешь дела в кучу, что бы объехать все сразу пока нет пробок. Бенз стал сильно дорогой. Раньше за нужной шмоткой могли в Краснодар махнуть туда-обратно 500км по бензу выходило 700-800р.

Пенсия. Вместо набавки которая потом бы увеличивалась с каждой индексацией мы получим только 5000р. Все мои родственники и я в том числе кроме жены пенсионеры.

Принята также куча непопулярных мер которые косвенно будут влиять на меня и мой образ жизни.

Мой достаток благодаря военным заслугам и работе существенно выше среднего и то я затянул пояс, что делать людям у кого низкие зп?

Вопрос один, и скорее риторически: о чем думает правительство, проводя такую недальновидную внутреннюю политику? Раньше можно было сказать, что в случае чего они уедут заграницу, сейчас-то куда они уедут?

Часто бываю в областном захолустье Ростовской обл. Каменск-Шахтинский, Гуково, Миллерово, Тарасовский район. Там вообще твориться лютый трандец. Люди давно за чертой бедности. На 1 сентября начинают копить с нового года, бензин хранят в бочках и пятилитровках, т.к. до заправок по 30-50 км, а из села часто не выбираются месяцами. Зарплаты если они есть 3-5 тыс, я не лгу!

Считаю показательным, что в этих деревнях даже пропали всякие Быстро-займы поняв полную безнадежность населения. Да и население быстрее спалит контору быстро займов, чем отдаст долги. Во всю идет натуральная оплата.

На новости и людей из ящика смотрят как на инопланетян. Уже полностью ясно, что есть две России, московская и Россия-Матушка.

Возможно многие живущие в больших городах не могут представить уровень жизни в депрессивных населенных пунктах, но я вам не вру, там стоит лютый пиздец.

Никто не верит в пенсии, их не будет, а если и будет, то по самому минимуму сколько бы ты не проработал.

Друг живет в Вологодской обл., говорит что у них еще хуже, дороги раздолбаны, ЖКХ люто дорогое, медицины нет, зп мизерные. Другой друг из Ивановской обл. (никогда не подумал что там жопа) тоже говорит народ бедствует. И это говорят военные пенсионеры которые получают приличные пенсии и востребованы.

Одной гордостью за страну сыт не будешь. Что мы делаем не так, чем мы так прогневили правительство, что оно так поступает с нами? Как ему понравиться снова?

Извините за сопли, но только что приехал из Донецка РО. Там полная безнадега. И таких городков большинство в них проживает 80% населения страны.
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А вот так сказать оптимист , Ну что сказать то еще? Все то же самое как у автора, кроме того еще работы в районе нет них.я никакой, з/п средняя 9000-11000 руб, 20 000 и больше у чиновников и полицаев, коррупция и кауказы дикие, бенз 95 -40 руб-литр с сегодняшнего дня, год не могу найти работу по профессии а идти работать за оклад 8 500 р/мес не хочу-на подработках больше зарабатываю, семья 4 человека+2 кошака, развел кролей на мясо, ну еще на охоту чаще стал ходить......ну почти каждый день. Недавано подал документы на розовую через госуслуги......Эхх дожить бы до сентября-октября 2017, а там глядишь и дичинка крупная попрет! Будем жить ребята и девчата!
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Не зря Лавров все палестинские террористические группировки в Москве собирал, скоро начнется новая интифада в Израиле.
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кажись Франция себе такого же долпайоба выберет как и США,

Дойчленд Убер Аллес - вся надежда Евросоюза на Фрау Меркель.. иначе им пипепц
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А нех смехотворные санкции вводить,полный игнор Рашки и не будет смешно
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На полный игнор даже Петя не согласен. Хотите, чтобы европейцы были большими украинцами, чем сами украинцы?
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То че. все-таки полное торговое эмбарго рашен--рейха ?
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Санкции против России бессмысленны, - кандидат в президенты Франции Фийон

М-дя!
Посмотрим что он скажет после выборов!

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Скажет, я обманул вас, французишки, как последних лохов. Прямо сейчас начинаю ядерную войну с Рашкой. Ах-ха-ха-ха-ха (зловеще смеётся).
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Французов больше внутренние дела волнуют, чем раша.
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Наверное имеется ввиду более эффективные методы борьбы с Рашей. Нужно послушать.
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О бессмысленных вещах не кукарекают на каждом углу. Подстилка кремлядская.
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Президентом франции станет или Фийон или Ли Пен. Обе за снятие санкций и торговлю с россией,шо поднимет экономику Франции и благосостояние французов.Интересно как на это реагирует дон пэдро и его камарилья. За три года ни одной полноценной реформы.А коррупция так аж зашкаливает,даже по сравнению с папередниками. и ходят слухи шо могут взяться за самого лучшего банкира мира.Если правда, то скоро перевыборы всех и вся..Гонтерева человек подневольный такие суммы ворочать самой не получается..
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он там ещё говорит что Украине и Грузии нужно отказать вправе на вступление в ЕС и НАТО....
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В ЕС возможно будет неактуально , а насчет НАТО не французам решать , они и так там как говно в проруби .
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На сколько я знаю - решение о вступлении в НАТО требует ЕДИНОГЛАСНОЙ поддержки его членов.
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И что , этот вопрос долгий и вряд ли этот досидит , а может вообще будет союз соседей мордора против него , кто знает что вы там еще отчебучите .
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нельзя отказать в том, чего нет. Украина и Грузия не подвала заявки на вступление в ЕС и НАТО
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основные потери рашка несет от просевших цен на нефть и это уже необратимый процесс сколько бы лягушня и прочие русофилы не рыпались
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Я тоже всегда обращаю на данную версию внимание. Возвращение Ирана с тревогой ожидал весь нефтедобывающий мир. США поддержала сланцевиков, у стран персидского залива - очень дешевая добыча, поэтому им всё шло в плюс. И только идиот Пуйло построил экономику на нефтяной игле. Поэтому инфляция была неизбежна и поглотить её в массах должна была "победоносная война фюрера". А Майдан и месть могли быть просто совпадением.
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Французы и немцы вели необявленную войну с кацапами но победа была за последними то что неумели пользоватся победой таки факт
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Наполеон погубил миллион французов - в основном, мужчин, всех крепких и сильных, а потом уже и всех подряд - последние отряды состояли наполивину из стариков и безусых юнцов... Это сказалось даже через 125 лет. Французы просто сложили оружие без боя.
Что вы хотите от них? Даже Кейтель при подписании капитуляции пошутил, увидев французский флаг среди знамен союзников в Потсдаме: "А что, мы французам тоже проиграли?"
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Такие французики и с гитлером торговали бы!
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Пока рашистский сапог не пройдет по улицам Парижа - жабоеды не поймут.
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Жаль что Франция не имеет общей границы с рашей.
Украинцы уже имели чистосердечные отношения с этой саранчой.
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