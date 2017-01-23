 Санкции против России бессмысленны, - кандидат в президенты Франции Фийон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны", - сказал Фийон.
Он добавил, что для снятия санкций от России нужно требовать выполнения определенных шагов, отметив, что Украина "также не выполняет все необходимое для обеспечения мира".
Фийон заявил о необходимости найти другой способ для диалога с РФ. "Я не хочу, чтобы Трамп разговаривал с Россией за наш счет. Это будет иметь пагубные последствия для Европы, если Трамп пойдет через наши головы", - добавил он.
Напоминаем, ранее Фийон заявил, что Франция должна возобновить "крепкие и чистосердечные" отношения с Россией и США.
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Откуда такая убежденность, это Путин наверное ему сказал.
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"«ЯПлакалъ» - сообщество любителей развлечений"
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Что коснулось нас, родителей и мою семью:
Тарифы ЖКХ, тут не комментариев. Еще года 3 назад я даже не заморачивался, просто платил, сейчас это пипец. Начал экономить люто. Родители пенсионеры платят 7 тыс.
Цены взлетели почти в два раза. Я помню Еще 3 года назад баночка моего любимого плавленого сыра стоила 90р, теперь 160р и более, да и не часто я его теперь беру.
Больше стали есть птицы. Мясо только в виде колбасы. Раньше шашлык делал в любое время года пару раз в месяц (1000р-1500р один замес). Сейчас не делал даже на Новый год.
Раньше сел в тачку и поехал, сейчас планируешь маршрут и собираешь дела в кучу, что бы объехать все сразу пока нет пробок. Бенз стал сильно дорогой. Раньше за нужной шмоткой могли в Краснодар махнуть туда-обратно 500км по бензу выходило 700-800р.
Пенсия. Вместо набавки которая потом бы увеличивалась с каждой индексацией мы получим только 5000р. Все мои родственники и я в том числе кроме жены пенсионеры.
Принята также куча непопулярных мер которые косвенно будут влиять на меня и мой образ жизни.
Мой достаток благодаря военным заслугам и работе существенно выше среднего и то я затянул пояс, что делать людям у кого низкие зп?
Вопрос один, и скорее риторически: о чем думает правительство, проводя такую недальновидную внутреннюю политику? Раньше можно было сказать, что в случае чего они уедут заграницу, сейчас-то куда они уедут?
Часто бываю в областном захолустье Ростовской обл. Каменск-Шахтинский, Гуково, Миллерово, Тарасовский район. Там вообще твориться лютый трандец. Люди давно за чертой бедности. На 1 сентября начинают копить с нового года, бензин хранят в бочках и пятилитровках, т.к. до заправок по 30-50 км, а из села часто не выбираются месяцами. Зарплаты если они есть 3-5 тыс, я не лгу!
Считаю показательным, что в этих деревнях даже пропали всякие Быстро-займы поняв полную безнадежность населения. Да и население быстрее спалит контору быстро займов, чем отдаст долги. Во всю идет натуральная оплата.
На новости и людей из ящика смотрят как на инопланетян. Уже полностью ясно, что есть две России, московская и Россия-Матушка.
Возможно многие живущие в больших городах не могут представить уровень жизни в депрессивных населенных пунктах, но я вам не вру, там стоит лютый пиздец.
Никто не верит в пенсии, их не будет, а если и будет, то по самому минимуму сколько бы ты не проработал.
Друг живет в Вологодской обл., говорит что у них еще хуже, дороги раздолбаны, ЖКХ люто дорогое, медицины нет, зп мизерные. Другой друг из Ивановской обл. (никогда не подумал что там жопа) тоже говорит народ бедствует. И это говорят военные пенсионеры которые получают приличные пенсии и востребованы.
Одной гордостью за страну сыт не будешь. Что мы делаем не так, чем мы так прогневили правительство, что оно так поступает с нами? Как ему понравиться снова?
Извините за сопли, но только что приехал из Донецка РО. Там полная безнадега. И таких городков большинство в них проживает 80% населения страны.
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Дойчленд Убер Аллес - вся надежда Евросоюза на Фрау Меркель.. иначе им пипепц
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М-дя!
Посмотрим что он скажет после выборов!
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Что вы хотите от них? Даже Кейтель при подписании капитуляции пошутил, увидев французский флаг среди знамен союзников в Потсдаме: "А что, мы французам тоже проиграли?"
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Украинцы уже имели чистосердечные отношения с этой саранчой.
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