 Уволены замглавы управления и сотрудники Нацполиции Запорожской области, принимавшие участие в турнире с экс-"беркутовцами", - замминистра МВД

В ответ на запрос Цензор.НЕТ о причинах участия нескольких бойцов запорожского спецназа в турнире с экс-"беркутовцами", замминистра внутренних дел Алексей Тахтай сообщил, что по результатам изучения видеоматериалов и докладов, руководством принято решение уволить всех сотрудников Нацполиции, которые участвовали в соревнованиях, включая заместителя главы управления Нацполиции Андрея Долинного.
Причины увольнения будут доведены до личного состава Нацполиции во всех областях Украины.
Напоминаем, в Запорожье состоялся турнир по боксу памяти погибшего в ходе противостояния на Майдане в Киеве в 2014 году "беркутовца" Сергея Цвигуна.
Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения.
В мероприятии принял участие нынешний заместитель главы управления Нацполиции Андрей Долинный.
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