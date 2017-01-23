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Все про:Беркут (10322) Нацполиция (5576)

 Уволены замглавы управления и сотрудники Нацполиции Запорожской области, принимавшие участие в турнире с экс-"беркутовцами", - замминистра МВД

Все сотрудники спецназа управления Нацполиции Запорожской области, принимавшие участие в боксерском турнире памяти погибших на Майдане "беркутовцев", уволены из органов внутренних дел.

В ответ на запрос Цензор.НЕТ о причинах участия нескольких бойцов запорожского спецназа в турнире с экс-"беркутовцами", замминистра внутренних дел Алексей Тахтай сообщил, что по результатам изучения видеоматериалов и докладов, руководством принято решение уволить всех сотрудников Нацполиции, которые участвовали в соревнованиях, включая заместителя главы управления Нацполиции Андрея Долинного.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Спецназ Нацполиции Запорожской области провел турнир с экс-"беркутовцами": "Слава "Беркуту!". ВИДЕО

Причины увольнения будут доведены до личного состава Нацполиции во всех областях Украины.

Напоминаем, в Запорожье состоялся турнир по боксу памяти погибшего в ходе противостояния на Майдане в Киеве в 2014 году "беркутовца" Сергея Цвигуна.

Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения.

В мероприятии принял участие нынешний заместитель главы управления Нацполиции Андрей Долинный.
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А кто их оставил дальше работать? Конкурс. Переаттестация.... КРЕТИНЫ!!!!
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аваков собирается на выборы, а пока нашаливших "беркутовцев" в запас для особых поручений
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В июле 14-го я наших - запорожских - бывших беркутовцев встречал в Краматорске: они одними из первых вошли туда. Помню, как к ним относились местные - уважительно. Но помню и другое: некоторые из них так и носили беркутовские кровавые эмблемы. И на это закрывало глаза руководство, включая полковника Долинного, который там, в Краматорске, командовал сводным отрядом запорожских ментов. Так что беркучья сущность у некоторых т.н. спецназовцев никуда не девалась - под новой формой они ее скрывали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУволены замглавы управления и сотрудники Нацполиции Запорожской области, принимавшие участие в турнире с экс-"беркутовцами", - замминистра МВД
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