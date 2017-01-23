 Рада рассмотрит постановление об отчете ОБСЕ относительно псевдовыборов в Госдуму РФ в Крыму

Постановление №5687 зарегистрировали в Раде 20 января восемь народных депутатов, включая вице-спикеров Оксану Сыроед и Ирину Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
В обращении говорится о том, что "выборы в Государственную Думу были проведены на территории иностранного государства (в Крыму - Ред.), на которую не распространяется суверенитет Российской Федерации". "В результате таких выборов Государственная Дума Федерального Собрания России седьмого созыва не может считаться законно избранной", - говорится в проекте постановления.
Также в тексте обращения отмечается, что "в Отчете (ОБСЕ - Ред.) отсутствует базовый анализ влияния обстоятельств и проблем, возникших в избирательном процессе в Российской Федерации в результате проведения псевдоголосования на временно оккупированной территории Украины".
"Считаем недопустимым обнародование в Отчете статистики по количеству избирателей, участков, бюллетеней на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания России, которая учитывает незаконно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь", - говорится в тексте.
Народные депутаты призывают ОБСЕ "оперативно разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств на территории других".
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