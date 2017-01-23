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 Четыре "оборотня в погонах" и криминальный авторитет, промышлявшие в Кропивницком, предстанут перед судом, - прокуратура

Прокуратура Кировоградской области завершила досудебное расследование в отношении четырех бывших полицейских, которые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, обвинительный акт направлен в Кировский районный суд Кропивницкого по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса (вымогательство и получение взятки, пытки, кража, незаконное проникновение в жилище, мошенничество, превышение власти и служебных полномочий).

Преступную группировку создал и возглавил бывший заместитель начальника Кировоградского отдела полиции. Кроме четырех полицейских, в банду входил известный в Кропивницком криминальный авторитет.

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Пострадал от преступной деятельности пенсионер - житель областного центра, у которого обвиняемые пытались отобрать квартиру стоимостью 600 тыс. грн, а его самого угрожали бросить за решетку.

Участники группировки были задержаны 22 июля 2016 года при передаче 3000 долларов США - части неправомерной выгоды в размере 8500 долларов США.
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Разницы между ментами и урками нет, многие оборотни уже прошли люстрацию-аттестацию.
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