 Миссия ОБСЕ зафиксировала 99 взрывов на Донбассе 19 января

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня, включая 41 взрыв, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (18 января), когда было зафиксировано почти 100 взрывов. В Луганской области миссия зафиксировала 58 взрывов по сравнению с 24 взрывами 18 января.", - говорится в отчете.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
91 0
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
"Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО(50)
СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж(5)
"Происходили мародерства там, издевательства, и женщин избивали", - сообщница боевиков "ДНР" сдалась СБУ. ВИДЕО(39)
Командование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны(13)
Samsung раскрыла причину взрывов Galaxy Note 7(0)
"Такое ощущение, что я там был еще вчера", - "киборги" поделились воспоминаниями о защите Донецкого аэропорта. ВИДЕО(59)
Четверо украинских воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО(32)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума