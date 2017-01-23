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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 99 взрывов на Донбассе 19 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 99 взрывов на Донбассе 19 января.

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня, включая 41 взрыв, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (18 января), когда было зафиксировано почти 100 взрывов. В Луганской области миссия зафиксировала 58 взрывов по сравнению с 24 взрывами 18 января.", - говорится в отчете.

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Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

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