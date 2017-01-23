 Нардеп Бублик вышел из фракции БПП и коалиции. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление на имя главы Верховной Рады Андрея Парубия он обнародовал на Facebook.
"Сообщаю о своем выходе из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", - сказано в документе. "Сообщаю об отзыве своей подписи под Соглашением о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина", - добавил парламентарий.
"К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы - она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это расстреливают", - пишет политик.
"У властей на повестке дня не стоят реформы и изменение системы, в повестке дня - дерибан! Последней умирает надежда, и она умерла... В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан. Поэтому 18.01.17 на имя главы Верховной Рады Украины подал сообщение о выходе из коалиции, которое он, вопреки Регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять. Но это совсем другая история", - добавил Бублик.
Напомним, в сентябре 2016 года внефракционный народный депутат Остап Еднак обратился с заявлением к спикеру парламента, в котором сообщил о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина".
(Скриншот со страницы Юрій Бублик )
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Имею в виду желания,которые иногда расходятся с действительностью.
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2017 на очереди.
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Гадаю,опиниться в бюті або у рабіновіча.
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А как только послал БПП, так сразу стал не таким.
Вот такая она методичка Стэця.
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В нашей ВР, такое частенько бывает - сперва выйти, грохнув дверью, а потом, по тихому, вернуться.
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- Так, якщо БПП залишиться Без ПП,
а Рада - без БПП.
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Это - поступок!
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Поживём увидим ...))
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