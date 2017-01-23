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Все про:ВР (21336) заявление (230) коалиция (3756) Блок Петра Порошенко (1374) Бублик (5)

 Нардеп Бублик вышел из фракции БПП и коалиции. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Юрий Бублик заявил о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" и коалиции "Европейская Украина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление на имя главы Верховной Рады Андрея Парубия он обнародовал на Facebook.

"Сообщаю о своем выходе из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", - сказано в документе. "Сообщаю об отзыве своей подписи под Соглашением о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина", - добавил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не вижу никаких оснований для возвращения "Самопомочи" в коалицию, - Сыроид

"К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы - она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это расстреливают", - пишет политик.

"У властей на повестке дня не стоят реформы и изменение системы, в повестке дня - дерибан! Последней умирает надежда, и она умерла... В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан. Поэтому 18.01.17 на имя главы Верховной Рады Украины подал сообщение о выходе из коалиции, которое он, вопреки Регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять. Но это совсем другая история", - добавил Бублик.

Напомним, в сентябре 2016 года внефракционный народный депутат Остап Еднак обратился с заявлением к спикеру парламента, в котором сообщил о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина".





бублик

(Скриншот со страницы Юрій Бублик )
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Вони не тікають,шукають нового господаря.
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Думаю, что осенью будут перевыборы в раду. Если порох сказал - будем жить по-новому - вот они и живут по-новому, если он сказал, что не допустит перевыборов в этом году - значит, ждём перевыборов
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Как раз таки у вас.Эта осень исключением не была.
Имею в виду желания,которые иногда расходятся с действительностью.
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"Как раз таки у вас" - это вообще о чем? к чему как раз? В Украине никаких перевыборов каждую осень нет. К большому сожалению. А если у вас есть - то при чем тут "как раз"?
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Вы воспринимаете все слишком буквально. Речь шла о желании и ожидании.Прошлым летом вовсю писали, что выборы будут осенью 2016,перед этим планировали на осень 2015.
2017 на очереди.
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А чим старий господар не вгодив? Погано годував, все собі - а челядь голодна? Хоча по панові Кононенко не видно, щоб з голоду пух..
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Шукають більш рейтингову персону,аби знову до влади потрипати.Нічого особистого.
Гадаю,опиниться в бюті або у рабіновіча.
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Ку-пи-те бублика, ку-пи-те бублика,да поскорей....
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И правда бублик.Катается из партию в партию.Существо.
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Какой коалиции? Она и так существует только на бумаге. Все законы этой "коалиции" могут быть оспорены и отменены в будущем.
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ее нет даже на бумаге. официально гопники и барыги боятся обьявить. голосуют по тихому .
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Быть в БПП сегодня, это тоже, что быть в ПР при Януковиче...
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Этот песик ser4040 ,вот себе и привяжи язык ВТБ меньше тявкать.
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"К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы - она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это расстреливают", - пишет политик - - нууууу нарештi прозрел чувак,лучше поздно,чем никогда
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Кто прозрел, этот балабол? Из всех своих обещаний громаде он ничего не сделал.
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Бублик спрыгнул с обещаний гдранта и начал реализовывать план шатун
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До свидания бублик......это очень хорошо что ты освободил место...которое тебе занимать не стоило изначально.....
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Партия *Свобода* - БПП - по логике следующая должна быть Оппо)))
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Пока он был в БПП, у вас минстецевских троллей, он считался нормальным депутатом.


А как только послал БПП, так сразу стал не таким.


Вот такая она методичка Стэця.


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В отличие от вас, параноиков, даже у себя в кровати ищущих минстецевских троллей, я до сегодняшнего для не подозревала о существовании Бублика)))) Наверное потому, что он просто мебель в парламенте и о таких не знаешь) А его перемещения легко прослеживаются на сайте Рады)
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Ну, Бублик, через пару дней, может отозвать заявление.
В нашей ВР, такое частенько бывает - сперва выйти, грохнув дверью, а потом, по тихому, вернуться.
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Бублік не відкличе. Він лише 11 квітня 2016 р. увійшов (вляпався) у фракцію панамських офшорних патріотів. У грудні 2015 р. він вийшов із ВО «Свобода». Причиною такого рішення, за словами Бублика, стала «авторитарна модель керівництва партією». Керівників місцевих організацій «Свободи» обирають за призначенням голови партії за поданням місцевого вищого керівництва, а не рядові члени. Як заявив тоді нардеп, його рейтинг на Полтавщині вищий за рейтинг партії. Проте він досить швидко , за 9 місяців збагнув у яке корупційне лайно вступив ставши членом команди панамських гібрідних офшорників
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Чи зможе наступна Рада бути дієвою?
- Так, якщо БПП залишиться Без ПП,
а Рада - без БПП.
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останется внефракционным молодец . пойдет по рыгам - чмо ! Поглядим
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На 112 сказал, что никуда вступать не будет.
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Все, у кого сохранилась совесть и патриотизм должны выйти из опг БПП, хватит крышевать Янушенко и его воровскую шайку, надо спасать Украину, сегодня нельзя оставлять власть у Янушенко, он может сдать страну своему пахану путлеру, его место на нарах.
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Коалиции нет давно,и надо идти на выборы!!!Но не хочется,присосались к корыту!!! И даже если нет коалиции,им дешевле прикупить продажного Ляшка,чем идти на выборы!!!! Потому как при смене власти многие могут сесть, особенно грабители на тарифах!!!!
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Да какой там поступок....просто чел понял что пора линять...пока закон о проверке е-декоалараций не приняли.....
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Другие тешат себя надеждой...... а этот понял что оной у него нет....
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У тебя как порохобота другого мнения быть - не может.
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а при чем тут этот закон - абы ляпнуть? с депутатов то он не ушел!
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Даже самые мудрые, самые прекрасные люди не могут предусмотреть, во что выльются их поступки !
Поживём увидим ...))
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Депутаты - это самый главный безответственный шатун в стране, кроме болтовни и громких заявлений, ничего не делают - валите на вечные каникулы, слишком дорого вы обходитесь. Украине.
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А коли із Свободи викотився в БПП, хіба не знав у які гівно влазить? Знову тікать? Видно, щось знає.
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А чего это тролляки так шельмуют Юрия Бублика? да все очень просто: ведь он в партии ВО "Свобода". Пусть каждый, кто его шельмует, скажет честно- что он, лично, сделал для Украины. А "Свобода" для Украины сделала очень много!!! Слава Украине! Героям слава!
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Мне вот интересно . после метания г**на в Тимошенко, радиКАЛист шлюшко, панамские ПОЦаны арьевы и ПРочие рабиновичи , о том что она ездила на коронование Трампа , это правда??? ИЛИ как ВСЕГДА Понеслось д*рьмо гопников и барыг по стране.
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Быть в БПП - это стыдно! Это понял Бублик... Другие - это не понимают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Бублик вышел из фракции БПП и коалиции. ДОКУМЕНТ
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