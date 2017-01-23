 НАБУ открыла уголовные дела против 3 судей по результатам анализа электронных деклараций

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), одно - по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины).
"По состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, которые расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - председателей РГА, 1 - заместителя председателя областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти", - говорится в сообщении.
Напоминаем, первые уголовные производства по результатам анализа данных в электронной декларациях детективы Бюро открыли 17 ноября 2016.
НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций
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