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Все про:НАБУ (1313) декларация (821) расследование (1824) судья (1662) электронное декларирование (393)

 НАБУ открыла уголовные дела против 3 судей по результатам анализа электронных деклараций

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в электронных деклараций. Все они касаются судей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), одно - по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины).

Читайте: Детективы антикоррупционного бюро продолжат расследование по "делу Мартыненко", - НАБУ

"По состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, которые расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронной декларациях, составляет 25. Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - председателей РГА, 1 - заместителя председателя областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Напоминаем, первые уголовные производства по результатам анализа данных в электронной декларациях детективы Бюро открыли 17 ноября 2016.

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НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций
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Открыть дело стоит денег; закрыть дело стоит денег. Никто не сидит, ничего не конфисковано.
В чём реформа?
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ничего себе, аж целых 3... а сколько дел доведут до конца, хотя бы аж целое одно?
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