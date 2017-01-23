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Все про:пенсионная реформа (787) пенсия (1500) Министерство социальной политики (413) Рева (123)

 Пенсию за 25 лет стажа получат только военнослужащие, - Рева

Пенсионное обеспечение должно осуществляться по единому закону государственного пенсионного страхования.

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Также читайте: МВФ предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста, мы не согласны, - Рева

"У нас действовало 15 законодательных актов, которыми мы регулировали вопросы пенсионного обеспечения. И в результате пенсионное обеспечение зависело не от того, сколько ты работаешь, какие взносы платишь в Пенсионный фонд, а от твоей должности", - заявил министр соцполитики.

"Я помню времена, когда, скажем, государственные служащие могли, отработав 25 лет на соответствующих должностях, получать пенсию в размере 90% от последнего размера заработной платы. В то же время другие получали пенсию размером в 40% от текущей заработной платы", - подчеркнул Рева

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нельзя продолжать "прятать голову в песок". Нужно больше времени уделять для разъяснений обществу, иначе получается, как с нормой о спящих ФОПах", - Южанина о пенсионной реформе

По словам министра, на сегодня все эти законы уже не действуют. И пенсионное обеспечение осуществляется по единому закону об общеобязательном пенсионном страховании. На пенсию по выслуге лет - 25-летний страховой срок - будут идти только военнослужащие.
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От врет от врет!! КСУ запретил менять уже назначенные пенсии а вот что ты тут врешь это касается токо новых пенсий да и касается ли это еще надо посмотреть!!
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ну и что я получу за непрерывный стаж с 73-го по 98-й?
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25 баранов, холодильник "Розенлев" и бесплатную путевку в сибирь.
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в Сибири я был, холодильник у меня есть- ну разве что баранов для Джамала!
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https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/zikna_ru/Pages/default.aspx#anchorSpan_3107ff6bb08c4757bc578e3a4be1a49f
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2800 точно получишь.А больше-это уже зависит от того,сколько проработал
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у меня свой эсэк- так-что тоже не сильно светит!
разве что сам наныкаю
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Даже если эсек мурше,то автахат ахнаса получишь.Лишь бы не член кибуцы,мошав шитуфи и машина не дороже 40000
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да и что такое 2800!!!- если я каждый месяц больше штуки госстраховки плачу
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та ещё 7 лет звенеть - как тому медному котелку
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Пролетят как 7 месяцев.Чем старше-тем быстрее время летит,проверено
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та и не говори!!!-16 лет мелькнули-и собаки не загавкали!!!
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Наша власть делает всё , чтобы людям невозможно было жить честно.
.уки, как они уже задолбали (((
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А депухтаты?! А вредность?! Здоровья сока надо шобы стока виськаря выпить!
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А им одну каденцию побыть депутатом и уже пенсия пожизненная с кучей привилегий
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полиция и МЧС по идее так же должны иметь право на пенсию при 25ний стаже
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Украинцы уже платят в Польше, там их не грабит государство (чиновники). Пока вся эта совковая система не развалится, с мусорней, налоговиками, чиновниками-кровососами и "льготниками" (только для своих) строить здесь нечего.
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"Я помню времена, когда, скажем, государственные служащие могли, отработав 25 лет на соответствующих должностях, получать пенсию в размере 90% от последнего размера заработной платы. В то же время другие получали пенсию размером в 40% от текущей заработной платы", - подчеркнул Рева Источник:http://censor.net.ua/n424542"
Так их пенсия и сей час такая же! И никто её сейчас не уменьшил по факту назначения в те времена. Я вижу это и сейчас.
Оказывается у гнид память ещё хуже чем у золотых рыбок, которые помнят только последние три секунды своей жизни.
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Так ця особь мовчить про те, що зарплата держслужбовця була і є в рази меншою від ЗП промисловивих підприємств і там працювали тільки заради цієї пенсії. А тепер і "своїх" прислужників держапарату кинуть... І якщо на горі злодюги, то внизу одні раби - отак то вірити панам...
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Так я не про них, а про тих у кого пенсія 20-100 тисяч гривень і більше. А про своїх посіпак, на низькій зарплаті, вони теж не забудуть...
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Этот нацист- гопник решил кошмарить граждан Украины,извращая государственный строй в Украине.Эти нацисты считают,что конституция Украины для международной общественности.Статья 111 УК ,все последствия налицо. Нацист ведёт антигосударственную деятельность,правоохранительные органы молчат.
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Нацисты делают Украину непригодную для проживания в ней граждан Украины.Граждане массово уезжают с Украины в Польшу,Чехию и др.страны,в то же время зазывая в Украину специалистов-неудачников со всего мира,чтобы снять с себя ответственность за преступную деятельность направленную против граждан Украины.
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Голосуйте за нерушимый блок БПП-НФ-ПР! Будете без пенсии завидовать папуасам!
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Нацисты лишили, мошенническим путём,пенсии граждан Украины,но об этом молчат.
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Пенсія має відображати потрібність державі певних спеціальностей.
Україні не потрібні юристи, це не головна спеціальність. Може інженери потрібні, лікарі, вчителі, але не судді й ментура, в яких пенсія найбільша.
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ого, как рекруты при царе - там тоже 25 лет надо было тарабанить на бесконечных войнах.
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причем 25 лет в армии проживут только лампасники.
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а в США пенсію платять за 10 років стажу. В США люди заробляють пенсію, а в Україні - пенсія людей. Все таки Україна - крива країна.
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нужно просто понимать . что через 10-15 лет и пенсии то не будет во-все . наши власти -клептократы уже мечтают о китайском варианте и населении в 20 млн человек
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсию за 25 лет стажа получат только военнослужащие, - Рева
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