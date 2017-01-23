 Пенсию за 25 лет стажа получат только военнослужащие, - Рева

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"У нас действовало 15 законодательных актов, которыми мы регулировали вопросы пенсионного обеспечения. И в результате пенсионное обеспечение зависело не от того, сколько ты работаешь, какие взносы платишь в Пенсионный фонд, а от твоей должности", - заявил министр соцполитики.
"Я помню времена, когда, скажем, государственные служащие могли, отработав 25 лет на соответствующих должностях, получать пенсию в размере 90% от последнего размера заработной платы. В то же время другие получали пенсию размером в 40% от текущей заработной платы", - подчеркнул Рева
По словам министра, на сегодня все эти законы уже не действуют. И пенсионное обеспечение осуществляется по единому закону об общеобязательном пенсионном страховании. На пенсию по выслуге лет - 25-летний страховой срок - будут идти только военнослужащие.
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Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ преждевременно, - Рева(23)
Общий пенсионный возраст трогать нельзя. Ни Кабмин, ни Рада, ни Президент изменять его не будут, - Рева(53)
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разве что сам наныкаю
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.уки, как они уже задолбали (((
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Так их пенсия и сей час такая же! И никто её сейчас не уменьшил по факту назначения в те времена. Я вижу это и сейчас.
Оказывается у гнид память ещё хуже чем у золотых рыбок, которые помнят только последние три секунды своей жизни.
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Україні не потрібні юристи, це не головна спеціальність. Може інженери потрібні, лікарі, вчителі, але не судді й ментура, в яких пенсія найбільша.
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