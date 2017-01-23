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 "Только совместные усилия цивилизованных стран могут остановить агрессора", - заявление пяти фракций о борьбе с российским глобальным терроризмом

Фракции Блока Петра Порошенко, "Народного фронта" и Радикальной партии Олега Ляшко, "Самопомочи" и "Батькивщины" обратились к парламентам иностранных государств и международных организаций с призывом принять все возможные меры для давления на Кремль из-за продолжения государственного терроризма в России.

"Мы должны как можно быстрее наладить повседневную сотрудничество антитеррористических подразделений, обмен информацией", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службами политсил 23 января, сообщает Цензор. НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Покушение на меня и убийство Шеремета планировались одним и тем же диверсионно-террористическим центром в РФ, - Геращенко. ВИДЕО

"Руководство Российской Федерации не оставляет попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем запугивания и убийств активных граждан: известных политиков, общественных деятелей, журналистов, волонтеров и активистов. Для реализации этих планов на территории РФ действует мощный диверсионно-террористический центр, который использует, в частности, ранее судимых граждан Украины, преступников, предателей из числа бывших украинских военных и правоохранителей ", - говорится в заявлении.

Очередным преступлением российских спецслужб должно было стать покушение на жизнь народного депутата от "Народного фронта", советника главы МВД Антона Геращенко, подчеркивается в документе: "Однако, благодаря профессиональным действиям Службы безопасности Украины и Национальной полиции, планы российских террористов были сорваны. Исполнители задержаны и уже сотрудничают со следствием".

В заявлении отмечается, что убийство политика планировалось по тому же сценарию, по которому 20 июля 2016 года был убит журналист и российский диссидент Павел Шеремет. "Покушение на Геращенко - не первый случай российского терроризма в Украине. Неудачный бросок гранаты в Андрея Парубия, теракт на патриотической акции в Харькове, подрывы волонтерских центров в восточных и южных областях - ко всем этим преступлениям непосредственно причастны лица, находящиеся на территории РФ или на оккупированных землях, - а значит, контролируются режимом Владимира Путина".

К сожалению, Украина не единственная столкнулась с этим вызовом. Известных оппонентов Путина неоднократно уничтожали на территории стран ЕС и НАТО. В частности, Высокий суд Лондона в 2016 году пришел к выводу, что отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием было согласовано с главой российского государства. Это - глобальная террористическая угроза", - отмечают в парламентских фракциях.

"Мы возмущены продолжением государственного терроризма в России на территории Украины и требуем у мирового сообщества помощи и защиты. Уверены, только совместные усилия цивилизованных стран, европейских и международных организаций могут остановить агрессора. Мы должны как можно быстрее наладить повседневное сотрудничество антитеррористических подразделений, обмен информацией", - говорится в заявлении.

Сегодня Украина находится на передовой борьбы за европейские демократические ценности, за свободу и независимость всей Европы и свободного мира, отмечается в документе: "Обращаемся к Генеральной ассамблее ООН, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с призывом принять все возможные меры для давления на руководство России. Язык террора, на котором Кремль пытается диктовать миру свои условия, недопустим! Демократические страны должны решительно осудить агрессивную гибридную войну России - в частности, и такие ее элементы, как подрывная пропаганда в Украине и на Западе".

"Важным элементом противодействия российской агрессии является сохранение и усиление экономических и политических санкций в отношении России и лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине. Совместные действия украинских и европейских институтов, всего свободного мира уже показали свою эффективность. Верим, что так будет и в дальнейшем", - говорится в заявлении.
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У лютому українцям відключатимуть інтернет
3, 11, 12 і 20 лютого..
http://ua1.com.ua/society/ukrajincyam-u-lyutomu-timchasovo-vidklyuchat-internet-27250.html …
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С одной стороны, этот вопрос, требует внимания.
Но есть еще один вопрос, не менее важный: привлечь внимание, к неподобающе низкому качеству услуг, предоставляемых интернет-провайдерами.
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.....а что, новость о поставке интернет услуг в Украине?.....
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Речь идёт о безопасности и независимости страны, а вывести о своих коммерческих выгодах. Меркантильно. Личной мне, страшно даже представить что бы было с нашей страной, если б не помощь мирового сообщества
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думаю надо их допросить на предмет явок, паролей
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а оппоблок и ещё парочку партий нужно отправлять к легитимному в Ростов.
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Может для начала признать восток оккупированной территорией у себя в раде?
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Депутаты, если раша террорист, почему не признаете, что восток оккупирован ???????????? Почему торгуете с оккупантами ????????? Почему не разрываете дип.отношения с террористами ????????????? Не высылаете дипломатов из УКРАИНЫ ?????????? Все хитрите чето юлите ??????? А можновладці ???
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Не прошло и три года и наконец депутаты родили нужное совместное заявление,а остальные депутаты, что воздержались?
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Ну, это только потому, что такое заявление, никого и ни к чему не обязывает.
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Не-а! Потому что на месте Геращенко может оказаться каждый из них. Животный страх чудеса творит.
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Было бы очень странно, если б все, кто был за ЕС, подписывали Ассоциацию, сейчас не боролись бы за это дальше и не просили помочь в борьбе за независимость от РФ.
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Те фракции,кто не выступил против- поддерживают терроризм,их нужно запретить.
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Запретить нельзя, а подвергнуть народному остракизму можно и нужно!!!
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Оппозиционный блок, не сам по себе оказался в ВР.
Придурков и любителей голосовать за деньги у нас достаточно.
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Запрещать сепаров с опоблока поздно,их гнать нужно бойцам АТО....
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а сколько у нас сми, которые тоже в своих эфирах играют на стороне зомбоящика таких нужно лишать лицензий или пусть переквалифицируются в канал дискавери, например.
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Лучше бы эти 5 фракций боролись в ВРУ с остальными фракциями и группами, которые и представляют в ВРУ роssийскиq глобальныq терроризм.
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Еще что не хватало?! В кремлебаде спят и видят, как бы поссорить между собой украинцев, тем более в Раде, КМ и АП... Надо смотреть на несколько шагов вперед, а не под ноги! Украинцам надо сплачиваться перед сильным врагом! Даже при существенных идейных различиях (исключение, пожалуй, составляют явные предатели украинской идеи из перекрасившейся ПР).
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Він все вірно сказав-то ти щось не дочитав.
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Ні. Я все прочитав. Але я пам'ятаю мудрість древніх: "Розділяй, і володарюй"!...
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Таким, що Москвабад спить і бачить пересварених між собою українців...
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А де в коменті про сварку між 5 проевропейськими фракціями?
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Могли бы и принять это обращение от Рады. Весомее звучало бы.
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Уявляєш, якби провалили? Резонанс уявляєш?
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Не уявляю. Обращение поддержало 5(!!!!) фракций.)))))
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Так-в особі їх лідерів. У них не завжди кворум в залі є.
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Ну так это лидеры и должны подсуетиться, чтоб кворум був.)
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Давай будем реалістами, ок? А так-звичайно повинні.
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Ну, если даже такая очевидная МАЛОСТЬ- есть проблема, то о каком парламентаризме вообще можно говорить? Хотя я больше чем уверен, что если бы подсуетились, то и кворум был бы, и голоса. По большому счету, до сих пор все наиважнейшие вопросы нац.безопасности принимались.
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Я не сказав, що це проблема. Я сказав, що це можливо-і кому воно треба? Чим таке звернення погане?
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За визы с Мордором и блокаду лугандона голосов не хватит .
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Голосов не хватит?
Там и доголосования, не дойдет дело.
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Кремль решил, что общаясь на языке террора сможет подчинить всех своей воле причиняя боль и принося разруху.
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Ну хоч щось наших політиків може об'єднати! Запам'ятайте це єднання і йдіть далі.
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Терроризм дело очень опасное и с ним шутки плохи, мы уже неоднократно убеждались в том какой непоправимый ущерб может он нанести всему человечеству! и с этим нужно боротся
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Может, для начала, кацапские банки и прочий их бизнес в Украине закрыть? А потом уж волать про цивилизованные страны? А то война войной, а гешефт гешефтом..
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Весь удар российского терора мы воспринимаем на себя, мы сдерживаем его как можем, но хотелось бы получить поддержку от других европейских стран
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Как говорится "разом і батька легше бити". И это правда, Украина бы уже не справилась с агрессором, если б не внешняя помощь
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Россия рассадник терроризма не только в Украине. Войну, что развязал Путин прекращать они не собираются потому как именно так можно воспринимать происходящие события.
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Совместные усилия и сотрудничество поможет быстрее работать и оперировать информацией, которая имеет каждая страна -от этого эффект будет куда больше, чем от одиночной борьбы
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Международные организации по борьбе с торором должны обязательно отреагировать на это заявление украинской власти, нельзя допустить что бы Кремль начал тотальную атаку на всю Европу
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Імперськи амбіції - завоювати весь світ традиційно завдають біди цивілізованим державам. Але рано чи пізно - цьому прийде кінець
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Поки Росію не розділять на шматки, складно буде боротись
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Главное не давать возможность Путину почувствовать нашу неуверенность! Четкоя координация действий и доступ к информации, вот что поможет боротся с глобальным терроризмом
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Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд --- Ми маємо нарешті розформувати «Укроборонпром». Це просто концерн глобальної корупції.
Голова наглядової ради " Укроборонпрому " --- Пашинський
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Путінська Росія - це ракова пухлина усього людства
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Нужно не только изолировать Россию от мира, но и как можно скорее забрать у Путина возможность активизировать и применять свои больные террористические планы на человечестве
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"Матькивщина", как насчет совместных усилий по изгнанию Гади из комитета по обороне?
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Щоб вирішити цю проблему, тут варіант один - має об'єднатись весь світ.
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Конечно, мировые лидеры и организации должны нам помочь, но и нам самим нужно укреплять свои силы и позиции на политической арене! одних слов мало, к ним нужны еще и действия
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Нам просто нужно искать союзников, как учит нас история, никакую войну нельзя выиграть в одиночку, за независимой и свободный мир от терора должны боротся все
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Всім дуже зручно, що одна Україна стримує агресію цього монстра, прикриваючи своїм тілом цілий світ!
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Ничего так больше не обьеденяет мир и людей, как защита и инстинкт самосохранения! вот как раз для того что бы наша страна и дальше развивалась и существовала мы должны боротся за свою свободу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Только совместные усилия цивилизованных стран могут остановить агрессора", - заявление пяти фракций о борьбе с российским глобальным терроризмом
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