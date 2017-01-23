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 Результаты выборов в ключевых странах Запада вряд ли сильно изменят ситуацию в Украине, - президент Эстонии Кальюлайд

Вступление в должность нового президента США и предстоящие выборы в ключевых странах ЕС не приведут к отсутствию российской агрессии на востоке Украины или к тому, что Минские соглашения не нужно будет выполнять.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Международные правила политики не меняются от того, что где-то прошли выборы. Мы должны верить в себя, в наших партнеров и в единство наших мнений", - сказала она.

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Напомним, в 2017 году запланированы выборы президента Франции, а также парламентские выборы в Германии.
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Situaciju v Ukrainje mozhet izmenjitj toljko sama Ukraina, vernjeeje jejo Pravitjeljstvo. Realjnimi djelami. A 'realjnih djel' poka malovato.
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Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете ...
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Результаты выборов в ключевых странах Запада вряд ли изменят так сильно ситуацию в Украине, как один точный выстрел 152-мм орудия по закопанному танку агрессора.
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Пинкус, ты не туда поехал. Там денег не дадут))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезультаты выборов в ключевых странах Запада вряд ли сильно изменят ситуацию в Украине, - президент Эстонии Кальюлайд
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