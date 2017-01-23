 Результаты выборов в ключевых странах Запада вряд ли сильно изменят ситуацию в Украине, - президент Эстонии Кальюлайд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.
"Международные правила политики не меняются от того, что где-то прошли выборы. Мы должны верить в себя, в наших партнеров и в единство наших мнений", - сказала она.
Напомним, в 2017 году запланированы выборы президента Франции, а также парламентские выборы в Германии.
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