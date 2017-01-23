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Все про:Порошенко (10474) сотрудничество (542) экономика (3387) Эстония (450)

 Украина и Эстония будут активизировать экономическое сотрудничество, - Порошенко

Президент Петр Порошенко в ходе официального визита в Эстонскую Республику, обсудил с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы активизации экономического сотрудничества двух государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Мы обсудили вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами и вопросы улучшения инвестиционного климата в нашем государстве. Мы отметили необходимость ускорения проведения заседания Межправительственной украинского-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества", - сообщил Петр Порошенко об итогах переговоров во время совместного с Президентом Эстонии заявления для представителей СМИ.

Глава Украинского государства поблагодарил эстонских партнеров за помощь в налаживании электронного правительства в Украине. "Усилия Эстонии приветствуются в Администрации Президента, в Правительстве. Благодаря поддержке и сотрудничеству значительно продвинулось электронное правительство в Украине", - сказал он.

Президент также подчеркнул важность мощной поддержки Эстонией позиции относительно предоставления безвизового режима для украинцев, как и позиции по ускорению ратификации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС и предоставление Украине макрофинансовой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эстония сегодня является страной, которая больше всего помогает Украине в пересчете на душу населения", - Порошенко

"Мы обсудили с госпожой Президентом и первые шаги, и повестку дня эстонского председательства в ЕС и готовы осуществить определенные шаги для того, чтобы сделать это как можно более эффективным", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства пригласил президента Эстонии посетить с визитом Украину в ближайшее время.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что во время переговоров также обсуждались вопросы в рамках инициативы Восточного партнерства Европейского Союза, шла речь о целях Эстонии во время председательства в ЕС. "Украина была приоритетным государством сотрудничества для нас, и после Майдана наша поддержка увеличилась", - отметила Керсти Кальюлайд.

Она также добавила, что на встрече обсуждались сферы и направления, где Украина нуждается в помощи.
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Фабрику в Эстонии построит? Наши и эстонские политики - карликовые фашисты...ничего не могут, тявкать токо( и все США служат
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Как кацапы воспринимают хорошие новости с Украины? С трудом...
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маша петрова - новое бактериологическое оружие путлера
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и все США служат -------- зато ты служишь путлеру аж дым идёт со всех дыр
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Это как с альфа-центаврой налаживать отношения,
- В Эстонии для иностранцев доступно цифровое бизнес-гражданство за 200-400 евро, и внедрено цифровое правительство.
- В Украине петух из говн отменяют упрощенку ЧП и ввели плату за то что ничего.
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уже серьезные страны не хотят с нами даже общаться
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