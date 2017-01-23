 Украина и Эстония будут активизировать экономическое сотрудничество, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Мы обсудили вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами и вопросы улучшения инвестиционного климата в нашем государстве. Мы отметили необходимость ускорения проведения заседания Межправительственной украинского-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества", - сообщил Петр Порошенко об итогах переговоров во время совместного с Президентом Эстонии заявления для представителей СМИ.
Глава Украинского государства поблагодарил эстонских партнеров за помощь в налаживании электронного правительства в Украине. "Усилия Эстонии приветствуются в Администрации Президента, в Правительстве. Благодаря поддержке и сотрудничеству значительно продвинулось электронное правительство в Украине", - сказал он.
Президент также подчеркнул важность мощной поддержки Эстонией позиции относительно предоставления безвизового режима для украинцев, как и позиции по ускорению ратификации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС и предоставление Украине макрофинансовой помощи.
"Мы обсудили с госпожой Президентом и первые шаги, и повестку дня эстонского председательства в ЕС и готовы осуществить определенные шаги для того, чтобы сделать это как можно более эффективным", - отметил Петр Порошенко.
Глава государства пригласил президента Эстонии посетить с визитом Украину в ближайшее время.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что во время переговоров также обсуждались вопросы в рамках инициативы Восточного партнерства Европейского Союза, шла речь о целях Эстонии во время председательства в ЕС. "Украина была приоритетным государством сотрудничества для нас, и после Майдана наша поддержка увеличилась", - отметила Керсти Кальюлайд.
Она также добавила, что на встрече обсуждались сферы и направления, где Украина нуждается в помощи.
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- В Эстонии для иностранцев доступно цифровое бизнес-гражданство за 200-400 евро, и внедрено цифровое правительство.
- В Украине
петух из говнотменяют упрощенку ЧП и ввели плату за то что ничего.
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