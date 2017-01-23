 "Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет", - Генштаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Виктор Муженко.
"Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом", - сказал он.
По его словам, все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение для качественной подготовки необходимого количества специалистов различных инженерных военных специальностей.
Напомним, с начала Антитеррористической операции и до 17 января 2017 года саперы обезвредили более 140,5 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2765 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.
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