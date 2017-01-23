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Все про:армия (7280) Генштаб ВС (758) Донбасс (12007) Муженко (205) разминирование (128)

 "Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет", - Генштаб

Разминирование оккупированных территорий Донбасса после их освобождения может продолжаться десятки лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

"Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом", - сказал он.

По его словам, все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение для качественной подготовки необходимого количества специалистов различных инженерных военных специальностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы СЦКК проводил больше мероприятий по разминированию, то жертв среди мирного населения можно было бы избежать, - Хуг

Напомним, с начала Антитеррористической операции и до 17 января 2017 года саперы обезвредили более 140,5 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2765 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.


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Очень может быть , но к этому времени, надеюсь что у муженко выпадут последние зубы на ЗОНе!!!
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Что Муженко не так сделал? Где и когда можно было лучше?
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Коротко: Начиная с самого начала т.н. АТО, когда погибли наши бойцы!
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Все ясно, мразь ватная. Да, Муженко такой, ваших бойцов под его руководством зажмурили достаточно чтобы остановить русскую чуму.
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Світовий досвід у таких справах це підтверджує.
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ТА и пох. Вон на Фолклендах до сих пор не разминируют. А прошло почти 40 лет. И что? Накуй тот Донбасс разминировать? С какой целью?
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Ну-ну! Я даже знаю одного небезразличного. Правда, он привык всё делать за счёт бюджета...
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Фолкленды действительно пох , а Донбас разминируют не переживай , это УКРАИНА.
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Фолкленды - это Британия! И не разминируют, заметь. И даже планов таких нет! Все ясно?
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а смысл разминировать солончаки? Тем более что у нас нет подводно-саперных войск.
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Ох і проблема... Оголошувати референдум на кожній замінованій території. Щоденно. Потім звозити примусово.
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А зачем его разменировать Это все тавно что делать дезактивацию Чернобыльской зоны через 100 лет само рассасется
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Сто пудов. Повесить таблички "Дангер майнс!" на англомове и все. Через пяток лет гопота и животные разминируют в ноль.
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москалів коли будуть тікати з Донбаса треба нгаправити на мінні поля
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Дебилы из ГШ, посмотрите ролики на Discovery "мега машины" как раз на эту тему. К тому же в труднодоступных местах ватное население донбасса будет прогуливаться во имя Украины, кто вышел - бонус в виде билета на ростов..
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Для справки : ещё в нач. 70-х в Берлине приходилось снимать рабочие мины . образца 1944г.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет", - Генштаб
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