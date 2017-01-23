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 Закрытие фабрики Roshen в Липецке не имеет политической подоплеки, - спикер Совфеда РФ Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что закрытие кондитерской фабрики Roshen в Липецке не имеет политических причин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Никакой политической подоплеки в этом вопросе не было", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, одной из причин закрытия производства мог стать неэффективный менеджмент. Матвиенко подчеркнула, что у области есть возможность трудоустроить работников фабрики.

Напомним, что 20 января корпорация "Рошен" заявила, что приостанавливает работу Липецкой фабрики.

Смотрите также: "Санкции и штрафы могли достать Петра Алексеевича", - нардеп Чумак о закрытии Липецкой фабрики. ВИДЕО

Также стало известно, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
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Законсервировать и закрыть - это совершенно разные вещи, никто фабрику в липецке не закрывал.
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Думаю, что это будет такой же финт ушами как и с закрытием Сбербанков Кацапии в Украине. Поотбивали с вывесок слово "россия" и дальше себе работают. Так и с липецкой мануфактурой сделают - закрасят надпись Рошен и покажут - ось бачытэ якый патриот! Пацан сказал - пацан сделал
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Наличие в Украине "Сбербанков россии? Почему зрада? Пэрэмога адназначна
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закрыть по вашему это как, снести под ноль все здания и развеять оборудование поветру?
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конечно не иммеет..только ее надо было просто взорвать....
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"неэффективный менеджмент" и невкусные рошенки...зато у нас этих рошенок сосательных - навалом, куча! Вот порося(
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валька полстакана канешна знает луччи всех
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Байден поставил ультиматум пороху, вот он и приостановил до лучших времен
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Что примечательно, губерматерь Петербурга - Валентина Ивановна Матвиенко (она же Элла Коцнельбоген Ножки Примакова, она же Валя Красные Трусы, она же Валя Стакан - а иногда Полстакана, но суть от этого не меняется) - удивительного ума и интеллигентности женщина, виртуозно владеющая навыком ограбления городского бюджета. Излюбленный способ - заколотить бабла под видом необходимости сооружения в городе очередного говно-газпром-сити. Имеет сына Сергея, который прославился отчаянным употреблением веществ и женитьбой, а затем разводом с жоп-певицей
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Чиновники завжди так роблять, бо 95% проблем вирішуються самі-собою.
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ага,может хуйло еще и визовый введет,у нас смотрю руки не доходят.
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банальное закрытие фабрики конфет комментируется в паРаше на высшем уровне!

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Валя це ти ? Піськов вже виступав , тепер ці профура , а так звичайно нікому не цікаво .
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валька красные трусы хотела нашего питра прищучить.а ватниц куда девать?наращивайте боярки производство
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Вальке не понравилась крепость "вишни в шоколаде"?
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таке відчуття, що кацапи навмисно не давали ПОП зачинити ту фабрику, щоб українці клювали Петю..
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пропаганда и травля в сми и интернете играет может быть даже более огромную роль чем армия в современной гибридной войне,не даром у хуйла миллиарды заложенны в бюджете на пропааганду и троллей которых пачками можно видеть на украинских интернет ресурсах,а для них нужно создавать какие то горячие темы и повод чтобы посрать и поныть вот и фабрику тоже как предлог держали
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Карашо, а почему кацапские предприятия преспокойно работают в Украине, у них что менеджемент лучше?
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,,,если без политических причин закрыли,,,,,тогда почему политические проститутки рот открыли?
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закритие фабрики в день инавгурации Трампа
совпадение?
- не думаю
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Приїхав Байден , пояснив риго-шоколадникам , що Трамп, це не Обама і що є нонсесом їздити клянчити введення санцій окупанту, причому самому торгувати з ним. Можливо навіть натякнув , шоколад запросто може попасти під санкції.
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В данном случае верю, Пеця же привык красть везде, просто не везде получается.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗакрытие фабрики Roshen в Липецке не имеет политической подоплеки, - спикер Совфеда РФ Матвиенко
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