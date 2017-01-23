 Закрытие фабрики Roshen в Липецке не имеет политической подоплеки, - спикер Совфеда РФ Матвиенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Никакой политической подоплеки в этом вопросе не было", - сказала Матвиенко.
По ее мнению, одной из причин закрытия производства мог стать неэффективный менеджмент. Матвиенко подчеркнула, что у области есть возможность трудоустроить работников фабрики.
Напомним, что 20 января корпорация "Рошен" заявила, что приостанавливает работу Липецкой фабрики.
Также стало известно, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
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россии? Почему зрада? Пэрэмога адназначна
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валька полстакана канешна знает луччи всех
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совпадение?
- не думаю
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