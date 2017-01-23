 Стоимость проезда в некоторых маршрутках Конотопа снизилась до 2,50 грн

Об этом сообщил заместитель городского головы Игорь Степанченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на городской сайт 05447.
Правда, это касается только тех частников, у которых, по словам Степанченко, "проснулась совесть и здравый смысл".
Итак, с сегодняшнего дня тариф на маршрутах №6; 8; 11 и 15 составит 2.50 грн.
Для коммунального транспорта, а это маршрутки №4, 6, 12, 16 и 16-а сохраняется прежняя цена за проезд, она и в дальнейшем будет составлять 3 гривни."Они являются добросовестными перевозчиками, и в заговорах не участвовали", - пояснил Степанченко.
Стоимость проезда в трамвае составляет 1.50 грн, для льготных категорий - бесплатно.
Предприятие "Корунд С" и другие частники остаются непоколебимо на позициях в 5-6 грн.
Как сообщается, на выходных в городе бастовали маршрутчики. Возмущенный таким откровенным саботажем, Конотопский городской голова разорвал соглашение с наиболее воинственно настроенными частными перевозчиками.
Также стало известно, что сегодня в 13.30 силами трамвайного автопарка начнет свое движение маршрут №4 (Загребелье - 3 школа). Пока что на маршруте один автобус.
Через 2-3 дня планируется запустить маршрут №5 (Порт - с. Калиновка).
1146 17
Деньги на проезд льготников по железной дороге должны искать местные власти: в Госбюджет средства на субвенции не заложены, - Бальчун(20)
Водители бориспольских маршруток устроили забастовку(96)
Микроавтобус перевернулся на Житомирщине: 1 человек погиб, 6 травмированы(8)
Смертельное ДТП в Сумах: под колесами маршрутки погиб пенсионер. ФОТОрепортаж(9)
Громадський транспорт і суспільний договір(0)
Маршрутка с 20 пассажирами перевернулась на Черниговщине: 17 человек травмированы. ФОТО(10)
В двух столичных маршрутках подорожал проезд(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
гу шагает с остальной страной.
Гройсману - принять меры.
Ответить