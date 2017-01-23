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 Общество
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Все про:маршрутки (364) проезд (193)

 Стоимость проезда в некоторых маршрутках Конотопа снизилась до 2,50 грн

В городе Конотопе Сумской области подешевела стоимость проезда в некоторых маршрутках.

Об этом сообщил заместитель городского головы Игорь Степанченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на городской сайт 05447.

Правда, это касается только тех частников, у которых, по словам Степанченко, "проснулась совесть и здравый смысл".

Итак, с сегодняшнего дня тариф на маршрутах №6; 8; 11 и 15 составит 2.50 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с повышением минимальной зарплаты, - КГГА

Для коммунального транспорта, а это маршрутки №4, 6, 12, 16 и 16-а сохраняется прежняя цена за проезд, она и в дальнейшем будет составлять 3 гривни."Они являются добросовестными перевозчиками, и в заговорах не участвовали", - пояснил Степанченко.

Стоимость проезда в трамвае составляет 1.50 грн, для льготных категорий - бесплатно.

Предприятие "Корунд С" и другие частники остаются непоколебимо на позициях в 5-6 грн.

Также читайте: Киевская ОГА просит перевозчиков обосновать подорожание проезда в маршрутках

Как сообщается, на выходных в городе бастовали маршрутчики. Возмущенный таким откровенным саботажем, Конотопский городской голова разорвал соглашение с наиболее воинственно настроенными частными перевозчиками.

Также стало известно, что сегодня в 13.30 силами трамвайного автопарка начнет свое движение маршрут №4 (Загребелье - 3 школа). Пока что на маршруте один автобус.

Через 2-3 дня планируется запустить маршрут №5 (Порт - с. Калиновка).
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2.5 и получается что выгодно, а у нас 4 грн. и эти уроды стонут что несут убытки...
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все относительно, в Киеве уже по 6 есть а мож и того больше
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В конотопе есть маршрутки... пологовий будинок-цвынтар
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я так понимаю что и запчасти там халявные и гсм. чудеса!
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Корунд-С кришує бандит по життю, злочинець, а нині депутат міськради Кирій Олександр.
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Завтра же продаю свое жилье в Одессе и в Конотоп!
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потому что некоторые перевозчики решили себе если с нового года минималка возросла до 3200 то нужно и на проезд поднимать безосновательно
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угу, і ввечері водії без сорому по телефону або просто у віконечко вирішують, по скільки сьогодні будуть здавати "хазяїну"
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Сергій СолтасюкЩойно · Одеса, Odessa Oblast, Ukraine · Поки в Одесі мешканці облизують ригіоналів накшталт Труханова і Скоріка ; збагачують золотовалютні резерви лондонських господарів Ангертів і Жукових ; платят кожного місяця майже за все - все більше і більше .....В Конотопі мер-свободівець , націоналіст Артем Семеніхін зумів знищити мафію монополістів-перевізників.... Тепер вартість проїзду в маршрутках міста 2,5грн... А ще вчора вона коштувала 3 грн. і монополісти хотіли підняти до 5 грн., натомість змушені були поступитися , дехто взагалі залишився за межами бізнесу через свою жадобу і ...Це називається встановлення соціальної справедливості , а хтось і надалі "давєряє дєлам в злодіям"...

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шота Конотоп не ногавно
гу шагает с остальной страной.

Гройсману - принять меры.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтоимость проезда в некоторых маршрутках Конотопа снизилась до 2,50 грн
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