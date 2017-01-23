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Все про:ПАСЕ (974) Логвинский (67)

 ПАСЕ избрала нардепа Логвинского вице-президентом ассамблеи от украинской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", заместителя председателя украинской делегации в ПАСЕ Георгия Логвинского одним из вице-президентов ассамблеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также читайте: Россия не собирается выполнять резолюции ПАСЕ и уходить из Крыма и Донбасса, - Ирина Геращенко

Логвинский был избран вице-президентом от украинской делегации в понедельник в первый день зимней пленарной сессии ПАСЕ.

Кроме Логвинского, на сессии были избраны вице-президентами представители от еще 16 стран. При этом представители от Румынии и Молдовы избраны не были. Также не был избран вице-президент от России, так как на сессии отсутствует делегация от России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аграмунт переизбран председателем ПАСЕ

Всего ежегодно в начале очередной сессии ПАСЕ избираются 20 вице-президентов.

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очередного евроукраинца к кормушке пристроили
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Баранов)
вот скажи мне почему в Украине права татар защищает еврей?
)))
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Прогрессивное разделение труда со времён Каганата.
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Вам не угодишь. У вас есть свой кандидат на этот пост?
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здравствуйте Наталья)
ну канечно есть
Гройсман например
или Яценюк
Шкиряк есть еще
наверное он бы был там лучшим
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Вы это пошлите в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Они же его выбрали.
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а что он там делал?
откуда они узнали что есть такой Логвинский?
почему не Пашинский например?
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С 27 ноября 2014 народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва. Один из разработчиков Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины». С 4 по 24 декабря 2014 заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, затем заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и внутренне перемещённых лиц комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.[1] Вице-президент Европе́йской наро́дной па́ртии
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и что?)
или Вы его лично знаете?
мне он лично не нравится
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Мне тоже многие не нравятся, но это не значит, что они плохие. Все, смиритесь. Его уже выбрали.
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Слово "евроукраинец" нужно разделить на два: евр... и украинец, поскольку это абсолютно разные люди и совершенно разные понятия. Их смешение всегда приводило сперва к генетическому, а потом и социальному хаосу.
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Почетно! Логвинский, известный правозащитник крымских татар, заслужил эту должность!
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та да!!! и еще он представитель самого антинародного фронта!!! а это значит честный и ему можно доверять
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Европейцам виднее. Не лишнехромосомным же, как ты, выбирать
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не разжигай кацапе))
ольгинские вообще припухли
еще бы тебе погоняло Крузершерн дали
ботяра позорный))
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А России там нет. Она бойкотирует сессии этой организации, обиделась. Видите ли, ПАСЕ требует прекратить аннексию Крыма, вывести военнослужащих с территорий на востоке Украины и перестать ущемлять права крымских татар.
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та вы шо?
а я слышал что там приняли сегодня п.4
по которым Украина должна жестко выполнить минские соглашения
по которым должна предоставить преференции ордло и провести децентрализацию
буквально предлагая очередной раз подтереться конституцией
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ избрала нардепа Логвинского вице-президентом ассамблеи от украинской делегации
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