 ПАСЕ избрала нардепа Логвинского вице-президентом ассамблеи от украинской делегации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Логвинский был избран вице-президентом от украинской делегации в понедельник в первый день зимней пленарной сессии ПАСЕ.
Кроме Логвинского, на сессии были избраны вице-президентами представители от еще 16 стран. При этом представители от Румынии и Молдовы избраны не были. Также не был избран вице-президент от России, так как на сессии отсутствует делегация от России.
Всего ежегодно в начале очередной сессии ПАСЕ избираются 20 вице-президентов.
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вот скажи мне почему в Украине права татар защищает еврей?
)))
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ну канечно есть
Гройсман например
или Яценюк
Шкиряк есть еще
наверное он бы был там лучшим
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откуда они узнали что есть такой Логвинский?
почему не Пашинский например?
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или Вы его лично знаете?
мне он лично не нравится
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антинародного фронта!!! а это значит честный и ему можно доверять
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ольгинские вообще припухли
еще бы тебе погоняло Крузершерн дали
ботяра позорный))
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а я слышал что там приняли сегодня п.4
по которым Украина должна жестко выполнить минские соглашения
по которым должна предоставить преференции ордло и провести децентрализацию
буквально предлагая очередной раз подтереться конституцией
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