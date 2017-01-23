 Наша задача в 2017 году - модернизировать таможенную службу и увеличить таможенные поступления, - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время семинара на тему "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Наша задача - модернизировать таможенную службу в 2017 году, увеличить эти поступления. Эти средства принадлежат украинскому народу", - отметил глава правительства.
Премьер-министр сказал, что правительству уже удалось ликвидировать ряд коррупционных схем на таможне. С начала реформирования таможенной службы в мае 2016 года уже в августе произошел устойчивый рост поступлений в государственный бюджет.
В декабре перевыполнение планов поступлений таможенных платежей составило 20%. "Это 4 млрд грн, которые расходились по карманам, которые ранее были продуктом коррупционных схем. Сегодня эти средства работают на государство", - отметил он.
Гройсман отметил, что меры по преодолению серого импорта также служат для защиты внутреннего производителя.
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Наша задача в 2017 году - не забивать себе мозги ЕГО очередным фейковым пёрлом и жить своим умом надеясь только на себя- Народ
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Разве что, в твой, Владимир Борисыч, карман.
Причина недостатка поступлений - в тупом Таможенном кодексе. Он устроен так, чтоб импортеру было выгоднее и проще дать таможеннику "на лапу".
Не верю, чтоб вы, такие образованные и опытные, этого не понимали.
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Были точно такие же заявления на 100% совпадающие с заявлениями Гройсмана.
А обернулось следующим - честным импортёрам, которые работают в белую, будут завышать стоимость продукции минимум в 2 раза. Под разными предлогами.
А тех, кто завозит чёрным контрабасом, и даёт на лапу, трогать не будут.
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i eto ne toljo v etom voprose, tak zje o zagranpasportah i pasporta vnutrenego poljzovanija - dazje beloruskij cigan otmenil, a vi vsio kak v starih tradicijah - vragi naroda, vradi nasjego klasa itd.
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И ни кого не интересует что страдает от этого в первую очередь сама страна. Что после такого ни один инвестор сюда не зайдёт.
У нас даже самые именитые бренды вынуждены решать таможенные проблемы через суды, а это бабло и время. Либо давать на лапу, тут уже только бабло.
И можете поверить, у нас любой таможенный инспектор будет рангом выше чем Боско, Кельвин Кляйн или Эппл. И любой таможенный инспектор спокойно докажет что ваш устаревший айФон 5с стоит $100500 только потому, что у него так в базе записано. И если вы не согласны оформляться по 267-268 статьям таможенного кодекса с назначенными нами ценами, тогда будете оформляться через суд, а там сдерут ещё больше.
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Полное впечатление, что этот дуралей просто болтает как попка.
Крадунов оно собралось "модернизировать". Хотя не, думаю будет так, вспоминая прежние "экономические" ....(слова не подберу для характеристики экономических деяний правительства) действия Хения - тупо повысят пошлины в неоднозначной трактовке. В общем все как обычно. О де дуралей.
Ждете роста экономики? Зря. Под таким - то премьером.
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Вот реально тебя хоть одна из больших корпораций взяла бы управльять чем-то сложнее АТП? Ты же управленческий инвалид образца XX века.
Под этой фразой можно понимать только одно - что будут завышением тарифов выжимать из импортеров всё пока гамно не полезит. Поступления за счет упрощения и ускорения работы и штрафования своих же за беспредел. Для жлоба базарного это магия. Жлобы не могут в реформы и немогут в XXI век. Да здравствует 80е место по рейтингу ведению бизнеса против 40го в рашке.
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Есть такие среди форумчан, кто товары возит и в Европу, и из Европы?
Дышать легче стало?
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