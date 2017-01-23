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Все про:бюджет (4207) таможня (1240) Гройсман (1987)

 Наша задача в 2017 году - модернизировать таможенную службу и увеличить таможенные поступления, - Гройсман

Среди приоритетов Правительства на 2017 год - модернизация таможенной службы, что позволит увеличить поступления от таможенных платежей за счет ликвидации коррупционных схем.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время семинара на тему "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Планы поступлений платежей ежемесячно перевыполняются на 1,5 и более млрд грн", - Гройсман о работе ГФС. ВИДЕО

"Наша задача - модернизировать таможенную службу в 2017 году, увеличить эти поступления. Эти средства принадлежат украинскому народу", - отметил глава правительства.

Премьер-министр сказал, что правительству уже удалось ликвидировать ряд коррупционных схем на таможне. С начала реформирования таможенной службы в мае 2016 года уже в августе произошел устойчивый рост поступлений в государственный бюджет.

В декабре перевыполнение планов поступлений таможенных платежей составило 20%. "Это 4 млрд грн, которые расходились по карманам, которые ранее были продуктом коррупционных схем. Сегодня эти средства работают на государство", - отметил он.

Также читайте: "Перед правительством стоит одна задача - обеспечить экономический прорыв", - Гройсман

Гройсман отметил, что меры по преодолению серого импорта также служат для защиты внутреннего производителя.

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У пейсатых торгашей инстинкт - где бы содрать побольше себе в карманы..
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Грося, ты одно пойми. Нет веры НИ ЕДИНОМУ твоему высказыванию/обещанию. Понимаешь? Просто не осталось. Мы бы и хотели - так вы не даете.
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ЩО НЕ ВИСКАЗИВАНІЄ - ТО ПЕРЛ.... шоколяторна ХУЦПА.
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Не буду нічого писати.Одні матюки на язиці.
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эти же задачи у них были ив 14, ив 15, и в 16 годах-я вас уверяю и в 2025 году тоже самое будет
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Я стесняюсь спросить: в чей карман должны увеличиться таможенные поступления?
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Хоч про реформи вже не мекає, а тільки про модєрнєзацію
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Невже відмовитеся від хабарів які вам мутники несуть?
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И вот еще один очень интересный слайд. Это инвестиции из Украины

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тройка пеликанов каждый со своим подмордником
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модернизировать таможенную службу это значит воровать будут в два раза больше как и при реформах в других отраслях
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пересаживая толстожопых казнокрадов из кресла в кресло, поступлений в казну не увеличить.
Разве что, в твой, Владимир Борисыч, карман.
Причина недостатка поступлений - в тупом Таможенном кодексе. Он устроен так, чтоб импортеру было выгоднее и проще дать таможеннику "на лапу".
Не верю, чтоб вы, такие образованные и опытные, этого не понимали.
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Знаем. Проходили. Ещё при Януковоче.
Были точно такие же заявления на 100% совпадающие с заявлениями Гройсмана.
А обернулось следующим - честным импортёрам, которые работают в белую, будут завышать стоимость продукции минимум в 2 раза. Под разными предлогами.
А тех, кто завозит чёрным контрабасом, и даёт на лапу, трогать не будут.
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"В экономику Украины в 2016 году иностранные инвесторы вложили 3,8 миллиарда долларов, это вдвое больше, чем в 2015 году. Важным достижением стало то, что Украина поднялась в мировых рейтингах. Дальнейшее продвижение реформ - это приоритет для правительства. В фокусе внимания - приватизация, реформа таможни, обеспечение равных условий ведения бизнеса и дальнейшая дерегуляция". читайте на УНИАН: http://economics.unian.net/finance/1737227-inostrannyie-investitsii-v-ekonomiku-ukrainyi-v-2016-godu-sostavili-38-milliarda.html
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Увеличить таможенные поступления в карман кому?



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Nemnosjko strannaja eta zadacja, ne nu ja ponimaju modernizaciju, a kak ponjatj postuplenije deneg, eto sjto prognozirujet boljsje importa ili uvelicjitj nalogi, vedj po ljubomu, vi sami prijdjote k tomu, sjto eksportnih posjlin nebudet, da i oni ne kcjemu, osobenno, jesli gosudarstvo neregulirujet ceni - daite rinku svobodnije ruki, otregulirujet ceni na raz dva, nu vse bivsjije sovietikus cjerez eto prohodili, toljko nekotorije uporno derzjitsa k principam sovietikus.
i eto ne toljo v etom voprose, tak zje o zagranpasportah i pasporta vnutrenego poljzovanija - dazje beloruskij cigan otmenil, a vi vsio kak v starih tradicijah - vragi naroda, vradi nasjego klasa itd.
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А в Украине экспортных пошлин как раз и нету. Но для того, что бы твой груз выпустила таможня на экспорт, если ты скажем не Рошен, то ты должен дать на лапу. Иначе твой груз будет гнить на таможне, а ты в это время будешь ещё и платить за простой техники.
И ни кого не интересует что страдает от этого в первую очередь сама страна. Что после такого ни один инвестор сюда не зайдёт.
У нас даже самые именитые бренды вынуждены решать таможенные проблемы через суды, а это бабло и время. Либо давать на лапу, тут уже только бабло.
И можете поверить, у нас любой таможенный инспектор будет рангом выше чем Боско, Кельвин Кляйн или Эппл. И любой таможенный инспектор спокойно докажет что ваш устаревший айФон 5с стоит $100500 только потому, что у него так в базе записано. И если вы не согласны оформляться по 267-268 статьям таможенного кодекса с назначенными нами ценами, тогда будете оформляться через суд, а там сдерут ещё больше.
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"модернизировать" таможенную службу - этот недоучка значение применяемых слов понимает?

Полное впечатление, что этот дуралей просто болтает как попка.
Крадунов оно собралось "модернизировать". Хотя не, думаю будет так, вспоминая прежние "экономические" ....(слова не подберу для характеристики экономических деяний правительства) действия Хения - тупо повысят пошлины в неоднозначной трактовке. В общем все как обычно. О де дуралей.

Ждете роста экономики? Зря. Под таким - то премьером.
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...а по хатах і дворах "ходити" не пробували...дивись і там можна поживитися...внучки комісарів нічого іншого не навчилися як грабувати
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Жиробасик, шо ты можешь модернизировать кроме рынка где керував?
Вот реально тебя хоть одна из больших корпораций взяла бы управльять чем-то сложнее АТП? Ты же управленческий инвалид образца XX века.
Под этой фразой можно понимать только одно - что будут завышением тарифов выжимать из импортеров всё пока гамно не полезит. Поступления за счет упрощения и ускорения работы и штрафования своих же за беспредел. Для жлоба базарного это магия. Жлобы не могут в реформы и немогут в XXI век. Да здравствует 80е место по рейтингу ведению бизнеса против 40го в рашке.
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Шо, модернизация таможни пошла по второму кругу?
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Мне интересно узнать, как отразилась на таможенных процедурах торговая "Евроинтеграция", которая уже больше года, как официально.
Есть такие среди форумчан, кто товары возит и в Европу, и из Европы?
Дышать легче стало?
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Евроинтеграция не повлияла, т.к. это всего лишь пузырь. А вот в сравнении, скажем, с 2013г - прогресс есть.
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Гройсман даже Насирова уволить не может, хотя о его коррумпированности не слышал только глухой. Какие он реформы может проводить, если куда не плюнь - то кум, то сват, то результат "договорняка".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаша задача в 2017 году - модернизировать таможенную службу и увеличить таможенные поступления, - Гройсман
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