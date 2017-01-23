 Россия создала центр подготовки диверсантов для осуществления терактов и убийств в Украине, - Геращенко

Об этом он сказал на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Инструкторами указанного центра на постоянной основе проводится вербовка рецидивистов из числа украинских заключенных на территории ОРДЛО и Крыма", - заявил Геращенко.
"Россия, должностные лица которой создали на территории этой страны террористический диверсионный центр, который ничем не отличается от Исламского государства в этом аспекте. В Исламском государстве тоже есть центр по подготовке диверсантов-террористов, которые на территории других государств уничтожают неугодных им лиц. И РФ создала центр по подготовке лиц, которые уничтожают, взрывают, убивают людей на территории мирной Украины", - цитирует Геращенко "112 Украина".
По его информации, Россия подготовила группу из 50 человек, граждан Украины, для осуществления диверсий и терактов в Украине.
По его данным, именно подготовленные Россией преступники осуществили убийство экс-бойца украинского спецназа Ивана Мамчура и покушение на убийство Евгения Суховеева.
В частности, гражданин, задержанный по подозрению в убийстве Мамчура, сказал на допросе, что ФСБ России наняло его и провело подготовку к осуществлению преступления.
"Он (задержанный. - Ред.) также сообщил, что получил за это 10 тыс. долларов", - цитирует Геращенко "112 Украина"
Также Геращенко сообщил, что летом 2016 года на Закарпатье были задержаны 15 экс-боевиков "ДНР", которые по заданию России осуществляли грабежи и разбои.
Депутат уверен, что покушение на него готовили также подготовленные спецслужбами РФ диверсанты.
2861 39
Материалы по теме: Покушение на Геращенко
Нацполиция получила уже весь комплекс помощи от иностранных партнеров в расследовании убийства Шеремета, - Артем Шевченко(7)
Российские спецслужбы перешли к организации террористической деятельности на территории Украины, - Турчинов(129)
Геращенко: Надеюсь, Рада в феврале отменит "закон Савченко"(90)
"Главные мотивы покушения - контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая публичная антироссийская деятельность Антона", - Шкиряк о Геращенко(202)
Шеремета нет уже 40 дней. Светлые воспоминания, которые останавливают время(0)
Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО(194)
СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности(872)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что очнись, боров.
Ответить
Ответить
Ответить
та хрiн з той вышиванкой
а чому цей державний кабаняра трендить нi на державнiй мовi?
ну а так било смiшно слухати байкi вiд переляканого хряка
тiльки боиться вiн не кацапiв, а то шо вiд корита вiдгонють
шатуни куеви)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
коли ви вже повиздихаєте, гидота вонюча?..
Ответить
НЯХАЙ ЕДУТЬ ОТИ ДИВЕРСАНТЫ-ШТИРЛИЦЫ -
БУДИТЬ НА ШО ВЫМЕНИВАТЬ НАДЮХЕ НАШИХ БОЙЦОВ...
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или так и будут ездить к нам табунами?
А так им хотя бы через дамбас придется ездить.
Ответить
Ответить
Понимаю, что телефон Долинного узнать сложно, но думаю, что ФСБ может по официальным каналам обратиться к Геращенко - у него точно есть номер мобильного.
- але-нна, Андрюха, это Тоха. Ща тебе из ФСБ будут звонить, твох орлов, тьфубля, беркутов просить. Дай там скоко надо, тока скажи калегам, шоб меня больше не чмырили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить