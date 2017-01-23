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 Россия создала центр подготовки диверсантов для осуществления терактов и убийств в Украине, - Геращенко

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко ("Народный фронт") заявляет о создании в России центра подготовки диверсантов для осуществления терактов и убийств в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Инструкторами указанного центра на постоянной основе проводится вербовка рецидивистов из числа украинских заключенных на территории ОРДЛО и Крыма", - заявил Геращенко.

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"Россия, должностные лица которой создали на территории этой страны террористический диверсионный центр, который ничем не отличается от Исламского государства в этом аспекте. В Исламском государстве тоже есть центр по подготовке диверсантов-террористов, которые на территории других государств уничтожают неугодных им лиц. И РФ создала центр по подготовке лиц, которые уничтожают, взрывают, убивают людей на территории мирной Украины", - цитирует Геращенко "112 Украина".

По его информации, Россия подготовила группу из 50 человек, граждан Украины, для осуществления диверсий и терактов в Украине.

По его данным, именно подготовленные Россией преступники осуществили убийство экс-бойца украинского спецназа Ивана Мамчура и покушение на убийство Евгения Суховеева.

В частности, гражданин, задержанный по подозрению в убийстве Мамчура, сказал на допросе, что ФСБ России наняло его и провело подготовку к осуществлению преступления.

"Он (задержанный. - Ред.) также сообщил, что получил за это 10 тыс. долларов", - цитирует Геращенко "112 Украина"

Также Геращенко сообщил, что летом 2016 года на Закарпатье были задержаны 15 экс-боевиков "ДНР", которые по заданию России осуществляли грабежи и разбои.

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Депутат уверен, что покушение на него готовили также подготовленные спецслужбами РФ диверсанты.
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Неужели пули в жиру застряли и не повредили жизненно важных органов?
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Антоха, руби правду-матку: "Россия создала центр подготовки диверсантов конкретно для осуществления теракта и убийства в Украине, великого политика Геращенко
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Жаль, с тони херащенко, давалки аваковскй - жир через булавку не спустили..
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Нормально Антонина пропиарилась, зачет.
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Геращенко, очнись, недовзорванный. Россия такие "центры" еще в 2014-м создала - ДНР/ЛНР называются. Это уже не говоря о тех, что в Ростовской области еще в конце 2013 начали создавать.
Так что очнись, боров.
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а еще они придумали микро-атомную-бомбу на Бабе Яге специально для геращенков
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поросенковцы так готовятся к протестам народа в Украине, кто не согласен с вором поросенко - тот агент кремля..
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та хрiн з той вышиванкой
а чому цей державний кабаняра трендить нi на державнiй мовi?
ну а так било смiшно слухати байкi вiд переляканого хряка
тiльки боиться вiн не кацапiв, а то шо вiд корита вiдгонють
шатуни куеви)
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Що частіше видає кацапа - так це недоумкувата мова. Чи то ви від народження такий?
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гАнтоша за свою шкуру усрався...)
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в коментах одна срань кацапская серет...
коли ви вже повиздихаєте, гидота вонюча?..
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такое впечатление, что геращенко не депутат, а звезда телеэфиров.
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Сделайте, падлы, хотя бы для близира визовый режим с казламордыми.
Или так и будут ездить к нам табунами?
А так им хотя бы через дамбас придется ездить.
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С Беларусью, кстати, тоже пора визы вводить. Всё идет к тому, что там педерация будет в открытую хозяйничать. И хуйловского дерьма из Беларуси будет к нам ехать немеряно.
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если численность группы в силу объективных причин будет падать, то руководство ФСБ может оперативно пополнять группу, обратившись за помощью к нынешнему заместителю управления Нацполиции Андрею Долинному.

Понимаю, что телефон Долинного узнать сложно, но думаю, что ФСБ может по официальным каналам обратиться к Геращенко - у него точно есть номер мобильного.

- але-нна, Андрюха, это Тоха. Ща тебе из ФСБ будут звонить, твох орлов, тьфубля, беркутов просить. Дай там скоко надо, тока скажи калегам, шоб меня больше не чмырили.
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Ему сон приснился страшный...бедняга. Снились диверсанты, несли в когтях на крыльях Геращенка, шелестя подолами ватных штанов)))
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Центр создан. В этом публичном доме исполнители бомжы и ассоциальные элементы.Вооружение? Самое современное - топоры. Идеолог? ФСБ! Мыльная опера в разгаре. Клоун тоша, ждем продолжений
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кто будет говорить, что шоколад не сладкий - будет отдиверсирован.
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Путин открывал этот центр или как Геращенко узнал)
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Від дураши можна чекати чого завгодно. Гуртуймося та оберігаймо Україну-Неньку.
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