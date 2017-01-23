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Все про:Гройсман (1987) децентрализация (287)

 Гройсман: С момента независимости Украины никогда на местах не было столько денег, сколько регионы получили сейчас

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти использовать полученные от децентрализации возможности на развитие местной экономики и привлечение инвестиционных проектов.

Об этом глава правительства сказал во время семинара на тему "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

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"Экономическое развитие происходит на местах. Нет виртуальных инвестиций, виртуального экспорта. Все это происходит в реальном селе, городе, области, районе, где создаются новые рабочие места, национальный украинский продукт", - отметил Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что в результате инициированной им реформы по децентрализации в стране была изменена система финансирования и созданы инструменты, которые позволяют местным властям эффективно решать проблемы на местах и не допускать их возникновения.

Сегодня местные бюджеты возросли в несколько раз. Так, только по результатам прошлого года местные бюджеты выросли на более чем 45 млрд грн.

Глава правительства привел примеры бюджетов развития города Запорожья, который составляет 1 млрд 600 млн грн, и города Львова в размере 1 млрд 800 млн грн.

"Уверяю вас, с момента независимости нашего государства никогда эквивалентного ресурса в таком размере не было на местах, - отметил Гройсман. - Это колоссальный ресурс для того, чтобы инвестировать в развитие экономики, развитие новых рабочих мест, производство инновационных продуктов". "Это ресурсы, которые мы можем направлять в том числе на создание условий развития экономики", - подчеркнул он.

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"Финансовая децентрализация - также инвестиция в создание локальных рабочих мест, развитие локальной экономики. Сегодня у вас есть условия в том числе, чтобы создавать индустриальные парки, обеспечивать их всем необходимым, всей инфраструктурой для того, чтобы именно в ваших регионах, городах, областях размещались новые современные предприятия", - отметил Гройсман.

Также на местный уровень были переданы многие полномочия, в частности по регистрации бизнеса, имущества.

"Все, что необходимо, чтобы самостоятельно принимать решения, уже на местах. Это означает, что есть инструменты у вас и ресурсы, финансы, которыми вы можете распоряжаться и быть успешными. Сегодня все для вас доступно", - отметил Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что главная задача на сегодняшний день - обеспечение экономического роста в стране.

"Передо мной как премьер-министром страны и нашей командой стоит одна задача - мы должны обеспечить экономический рост, экономический прорыв, но не лозунгами и красивыми названиями, а реальными конкретными делами", - отметил он.

Также, по его словам, необходимо перейти от сырьевого типа экономики и создавать добавленную стоимость в стране.

Украина имеет серьезные возможности как по развитию внутреннего рынка, так и возможности по увеличению экспортного потенциала, убежден Гройсман.

В этом контексте премьер-министр напомнил, что Правительство создало Офис по продвижению экспорта и Офис привлечения и поддержки инвестиций, который во взаимодействии с местными властями будет работать над поиском инвестиционных проектов и их сопровождением.

"Настало время, когда вы на местах будете создавать структуры, которые будут совмещены с нашими структурами", - отметил глава правительства и призвал местные власти к дальнейшему диалогу и качественному взаимодействию между структурами государственной власти.



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Не п--ди Гройсман,на местах не видно этих денег,никаких изменений,разворовывают на местах как и в центре.
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он имел ввиду, что на местах - это на местах в Раде
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подивітся в Е ДЕКЛАРАЦІЇ... і помножте на 10...
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прозорро ЧЁТКО показала как тырят бабло теперь в регионах--))) и где антикорупц. органы??? в жо*е как всегда((
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Да да. С момента премьерства, у плямяшки кондитера еще не было столько денег, и таких огромных щек. Мы в курсе.
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http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_sobytiy_2016_i_obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya.html

ОЦІНКА ПОДІЙ 2016 РОКУ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ
Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 8-18 грудня 2016 р.


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79% українців не задоволені діяльністю Гройсмана
82% не задоволені діяльністю Порошенко
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Тимчасом Союз підприємців Польщі відзначає, що зростання кількості мігрантів з України принесло польському бюджету майже 2 млрд євро за рік - сума, яка більш ніж удвічі перевищує третій транш Україні від МВФ.
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Выключите Гройсмана, пожалуйста!
Ну невозможно же эту ахинею целый день на Цензоре читать в десятках тем!
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А мне нравиться. Не все же про диверсантов недоделанных и Антонину Геращенко читать.
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Цинизм пейсатого торгаша гнуссмана - не знает границ..
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Ошибаешься Фафик, во времена купоно-карбованцев были МУЛЬЯРДЫ))
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По перше, порахував у гривні зростання, а по друге, у кого їх під матрасом знайдуть?
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Ну тепер "заживемо"...................... це було б смішно, якби не було так сумно...........
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Жидва куражится.. потому что, украинцы много жидам позволяет.
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Не только украинцы , весь мир сошёл с ума . Вон евреи Палестину добивают , всё меньше её и меньше , а мировое сообщество бездействует ; и хотя даже резолюцию в ООН принято что бы ограничить расползание заразы , но евреям никто не указ , продолжают бесчинства , строительство новых жилищ на чужой территории не прекращается .
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Значит где-то воруют.
Почему?
Потому что:
1. С дорогами беда.
2. Во Львове завод по мусору построить не могут.
3. С медициной тоже не всё гладко.
4. В школах - обдираловка родителей.
Это всё - местные бюджеты.
А Гройсман говорит, что бабок - немерено.
Нестыковочка.
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А вы как хотели, чтобы вчера появильсь деньги а уже завтра всё было в автобанах и больницах международного уровня? Сделано то что не могли никак сделать больше 20-и лет и то что дало серьезный импульс в развитии той же Польши.
Там где нормальные местные власти, а это надо признать дело не частое уже работают проекты на которые раньше никак не находилось то средств, то воли из центра, теперь это решается на местном уровне. Я понимаю, многим это не нравится, это же надо серьезно разбираться в местной власти, заниматься организацией громад, жить местной общественной жизнью... Проще один раз в 5 лет выбрать одного хорошего Президента и ждать что он всё за тебя зарешает и устроит твою жизнь, а не устроит (а он ее не устроит), всегда можно повесить всех собак на клятый центр и очередного "шоколадного палача", в общем жить верой в доброго царя как кацапы, или самим налаживать жизнь на местах как европейцы.
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"Сделано то что не могли никак сделать больше 20-и лет " - в этом ты прав , нету и трёх лет президенства рошена ,и уже страна еле дышит .
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Понятно, что дороги и больницы сразу не построишь. А вот деньги стыбрить и проконвертировать вполне по силам очень быстро сделать. "Лучше синица в руке, чем журавль на горизонте"
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Дороги быстро не построишь. Как и больницы и школы.
Но можно, например, покупать новейшее оборудование, например, томографы, лазеры и т.д. в уже существующие болъницы.
Это делается? Кто-то обследовался из пользователей сайта на новом оборудовании недавно? Кому-то удалили полип лазерным зондом без полостной операции?
Ведь сейчас это оборудование не стоит заоблачных денег, как 20 лет назад. Его покупают все подряд. Например, в Турции в муниципальных (подчеркиваю, не частных) клиниках - очень добротное оборудование. А у нас сдвиги есть?
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У нас в городе действительно деньги есть, даже пилить не успевают. Но интереса чинуш в чужих инвестициях и развитии инфраструктуры не чувствую.
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Гройсман: С момента независимости Украины никогда на местах не было столько денег, сколько регионы получили сейчас
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Гройцман!!! Это снова популистская пиар болтовня!!!

Для народа это ничего не значит, поскольку уровень жизни его, постоянно, ухудшается.

Но, зато понятно, почему это вдруг ваша воровская шобла, решила отдать честь денег на места.

Ведь уже скоро придется отвечать за разворованное.

А чем шире круг воров, тем труднее найти виновных.

Поэтому, когда придет время, будете отвечать за свое воровство - все!!!

Тем более, в отличие от Янукоовоща, вам бежать некуда.



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Какие нахер инвестиции могут быть при отсутствии права на собственность
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Что оно (Гройсман) чешет? Перемога???

Оно подготовило местные администрации для управления огромными бюджетами?
Там не коррупционеров и взяточников, воров бюджета???
Раньше воровали центральные власти - теперь через 3 месяца начнут рассказывать - все разворовали на местах???
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Грося вышел с новогоднего запоя))), а-ля Азизов))))
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А я , когда слышу что Гройсман рассказывает о великих успехах и победах в экономике благодаря слаженному действию эффективных менеджеров рошена , сравниваю с реальностью и вспоминаю выдержку из талмуда, где евреям насаждается право врать и обманывать чужих .

Гройсман в этом отлично преуспел . Но что отличает его от Порошенка так это наглость , наглый цинизм высшей степени .
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а куди ж ви дівали всі гроші, що надходили до "центру"?
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косметические ремонты делаются да, но вот про производство - это явный киздежь.
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Ahmad ‏@AlAhmediya

Гройсман: С момента независимости Украины никогда на местах не было столько денег, сколько регионы получили сейчас


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: С момента независимости Украины никогда на местах не было столько денег, сколько регионы получили сейчас
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