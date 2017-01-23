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 До конца 2017 года киевский метрополитен полностью откажется от жетонов

КП "Киевский метрополитен" до конца 2017 года намерено вовсе отказаться от использования жетонов.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала советник начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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По ее словам, столичная подземка выводит жетоны из оборота. Для этой цели предпринимаются ряд шагов, один из которых - сокращение количества жетонов, продающихся за раз.

"Мы следим за соотношением жетон-карта. На сегодняшний день больше пассажиров пользуется карточками. Люди увидели преимущества электронного билета - если пополнять на 50 поездок, то человек получает проезд по 3,5 грн, а не по 4 грн. Если нужна разовая поездка, ее можно оплатить банковской карточкой прямо на турникете. Сейчас мы расширяем сеть таких терминалов.

Мы развиваемся в трех направлениях. Первый - отказ от жетона. До конца 2017 года мы полностью откажемся от жетонов. Поэтому мы призываем пассажиров переходить на карточки уже сейчас, потому что в будущем жетонов не будет ни в кассах, ни в автоматах.

Также мы занимаемся автоматизацией процессов. У нас есть автоматы по продаже жетонов, где человек может купить столько, сколько ему нужно. Работу касс мы переориентируем на информационные услуги для пассажиров - ведь по поводу карточек возникает много вопросов. А пассажиропоток у нас огромен - такой же, как в Барселоне или Мюнхене", - отметила она.

Как отметила представитель метрополитена, сегодня жетоны остаются только для разовых поездок. Если нужно больше двух жетонов, то их можно купить в автоматах, которые стоят в вестибюле на каждой станции. Возможность разовой поездки сохранится и в дальнейшем в виде электронного билета:

"В целом лучше взять карту. Даже без пополнения положенные деньги на ней сохраняются полгода. Важный момент - переходной этап на разовые поездки в виде электронного билета. Чип, который вставляется в смарт-карту, довольно дорогой, потому что не изготовляется в Украине. Наши экономисты еще решают, как наилучшим способом обеспечить переход к электронному билету".

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Как добавила Макогон, по статистике, в месяц люди теряют больше 150 тысяч жетонов киевского метро - они не возвращаются в кассу. Тогда как на карте человек может контролировать все свои поездки.
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Дурак и предатель Кернес в Харькове давно от них отказался...
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и как в харькове сделать разовую поездку без карточки?! т.е. купи карточку потому что багатый
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хотел бы я глянуть в час пик на пассажира с банковской картой на вокзальной
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До того народ доведут до конца года, что будут принимать в метро оплату яблоками, шапками, бутербродами, вынесенными из дому вещами
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Электронные билеты выгодны предприятию тем, что масса людей, пользующиеся ими для разовых поездок, будут дарить ему свои сальдо, остатки не потраченных сумм.. Как для меня, жетоны на много удобней, т к никогда не знаешь, где ты окажешься завтра. Светить свою банковскую карту в метро в толпе и в спешке -подарок карманникам.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДо конца 2017 года киевский метрополитен полностью откажется от жетонов
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