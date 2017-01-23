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Все про:агитация (439) Косово (179) поезд (572) пропаганда (1786) Россия (64832) сепаратизм (12619) Сербия (171)

 Россия и Сербия хотят расколоть Косово по крымскому сценарию, - президент Косово Тачи

Россия и Сербия готовят новый вооруженный конфликт на Балканах, цель которого - расколоть Косово по крымскому сценарию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом заявил президент Косово Хашим Тачи в интервью Bild.

По его словам, Сербия сейчас ведет масштабную пропагандистскую кампанию при поддержке российских властей. В частности, по заселенной сербским меньшинством территории Косово вскоре должен проехать спецпоезд, на котором будет написан слоган "Косово - это Сербия". Тачи убежден, что акцию финансирует РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, - премьер-министр Вучич. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", остановили перед границей Косово.


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Тачі хоч і ублюдок,але не такий ублюдок.як путін-Хуйло
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Верно подмечено. Рашистам надо ещё кого-то замазать в дерьме оккупации, чтоб потом говорить: - Смотрите, мы не одни такие козлы, во всём мире такая движуха идёт!
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Так они Косово уже давно где надо и не надо упоминают.
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Самое время что-то предпринимать европейцам!!
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Сразу после возврата Крыма в Украину нужно вернуть Косово.
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Я такое не предлагал, а Вы за это. Тогда в спам.
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Я не бомбил и не оправдывал этого, но ты оправдываешь русских, которые убивают украинцев. Сербы тоже убивают украинцев и нам к вам ехать не стоит.
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Я когда то уважал сербов, но после геноцида боснийцев, Сребреницы и остальных ваших убийств я не вижу в вас людей.
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бомбежки были не просто так, бомбежки были для принуждения к миру. от бомбежек нато погибло около 500 человек, это не так уж много.
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А что вы с такой политической позицией в Сербии делаете, где половина хочет евроинтеграцию?
Вам надо в рашку и достойно влиться в 86%. Будете с чистой совестью голосовать за Пуйло и за Единую Расию.
Вас даже будут на Соловей ТВ приглашать, будете там со слезами на глазах про бомбардировки рассказывать...
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А так же Абхазию и Ю.Осетию Грузии, Нагорный Карабах Азербайджану, Приднестровье Молдове.Россия на такое не пойдет, потому что следующие на очереди будут Курилы и Кёнигсберг.
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"что-то предпринимать европейцам"
европейцы и предпринимать? вы их с кем-то перепутали.
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І як це лише Росії вдається - кругом "сунути свого носа"............
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Вполне может такое быть. Юридические основания государства Косова призрачные, поэтому появятся проблемы с такой ситуацией.
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просто в восторге до чего довел плешивый свою " империю" ... кто только не плюнул на преславутый рЮський мир... рано или поздно начнутся диверсии и в самом шайтанате... напрасно вся эта шушара псевдопатриоты кухоные думают что отсидятся на кухнях отгавкиваясь от всего мира
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Чудны дела твои,Господи)Сепар обвиняет в сепартизме Сербию,борющуюся с косовским сепаратизмом)))
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ну , на господа все сворачивать,,,., господь еще не подключился к работе , , а рашка , отработав технологию гибридной войны , распространяет ее где тока мона , , сербы по-жизни раша-сателлиты
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раша-сателлиты кроме Марко Девича надеюсь,или и он собака?
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вы правы , , перегнул я палку , неточно высказался ,,,,..сербия чаще всего была на стороне рашки , , рашка сербию считала своей республикой ,,,
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девич .--..классный футболист ,,,.вне перепетий политики ,,,
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Или развалится эта помойка россия или в Европе наступит апокалипсис, просыпайтесь уже европейцы, у нас на пороге антихрист кацап и Украина сама его сдерживает !
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Во дибилы, они же свои крымские выкрутасы отсылают к опыту Косово.
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Сирийские беженцы начали заканчиваться
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Давненько уже НАТО-вские бомбы не Белград не сыпались. Забываться начало...
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Давненько сербы под руководством братьев не устраивали геноцид.
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Такое может быть тес более что при Трампе самоустраненность США в решений международных проблем может быть куда больше чем при Обаме. Это очень хорошее подспорье для агрессивных стран мутить воду
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как раз наоборот если есть косово, то почему не быть абхазии? так риторический вопрос
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В Европе такой номер не пройдет.Кацапы облизнутся,потратят деньги и поджав хвост уберутся восвояси.Когда есть с чем сравнивать,глупость не проходит.
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На Балканах может пройти, уж очень там очень сложные отношения между народами
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Разум восторжествует.Благополучие важнее,зыбкого реваншизма.
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Зато там есть те,кто не хочет повторения былой вакханалии.- Европа с Америкой.
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Когда шла резанина в Сербии, то большинство радовалось.
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Украина не признает Косово независимым государством вот и все.
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Раньше, до 2014 мы не признавали, потому что дипломатия была прокацпская. Сейчас не можем признать из-за Крыма и Донбасса
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ну т.е. если бы не было то что сейчас с крымом и донбассом, то признали бы Косово, а как тогда с абхазией?
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Сербия и Россия хотят отвлечь внимание от разгорающегося скандала по поводу попытки организации переворота в Черногории.
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А при чем здесь Абхазия ? Разве Грузия там осуществляла геноцид абхазского населения ? Разве не наоборот ?
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Для начала почитайте шо там было в начале 90 сначала грузины абхазов, потом абхазы грузинов вот так на волне прадов независимости начались войны.
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Вы помните сериал "Твин Пикс"? Так вот Путин мне напоминает Боба - сгусток зла что вселялся в тела и питался отрицательной энергией провоцируя эти ситуации...
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А что там было в начале девяностых ? Грузины ущемляли абхпзоговорящих ? Может быть просто до определенных событий в Украине вы находились под влиянием российской пропаганды и оттуда происходят ваши установки об этих конфликтах. Подумайте над этим.
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Я ж говорю почитайте историю этого конфликта. Хотя бы вот из википедии

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82

насчет пропаганды, скажу так у меня жена родом из Сухуми, так что я далек от пропаганды в отношении конфликта этого.
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кацаПсинские Шакалы за бугром?не может быть.вывсёврёти
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из истории
Президент Югославии Йосип Броз Тито во время визита в Москву к тов.Сралину сразу после войны,ни с того ни с сего послал НАХ...,своего соратника Сралина и тут же улетел в Белград.Злые языки говорили что Сралин просил Тито о размещении всякого ядерного гоффна в Юсолавии,на что Тито ответил отказом и послал...НАХ...,правильно сделал,Тито был Мужиком,а Сралин Гоффном..
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потому что отказался от СОВЕТСКОГО ГОФФНА? не может быть
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Тито единственный в мире кто ПОСЛАХ НАХ... Сралина ПРИЛЮДНО с членами ЦК партии..позорной..
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Тито был таким же как и С(р)алин. Два сапога - пара. Именно с него началась та самая "великая Югославия", которая потом переросла в гегемонию сербов на Балканах и привела к тем войнам в 90-х.
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"на кшталт"...
Впарить уже не выйдет, так как прежней российской поддержки сербам уже не будет.
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Физически нужно разобрать пару киломметров ж/д путей на границе с Сербией !!! Что поезд, даже при очень большом желании не мог приехать !
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Ну. меры могут быть разнообразными. В том числе и такие. на крайний случай.
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Мне это не интересно. Заложенные еще Сралиным этно- национальные бомбы когда специально чертились границы внутри союза от фонаря и менялся этнический состав населения. В мире уже давно придумали цивилизованный способ решения таких проблем и это не война за изменение границ, а права нац.меньшинств.
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Ну и с чего Вы взяли что в абхазии абхазы нацменьшинства. И таки нарисовали границу таким образом что грузин берия прихватизировал абхазию, вот бы чего грузинам не восстановить справедливость историческую (ну то такое риторическое)
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В Грузии абхазы нац.меньшинства. Вот я у Вас и спрашиваю как там ущемлялись их права. Может быть их заставляли учить грузинский язык, а не запрещали абхпзский. Это нормальная практика и не является ущемлением прав.
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И еще вопрос. Северная Осетия входит в РФ.Как там с правами этого нац.меньшинства. Конкретно интересует учат ли они русский язык в школе, возможность получения высшего образования на родном языке, язык мед.инсьрукций и других инструкций ( например бытовой техники). Насколько я помню в этом и заключалось ущемление прав русских в Украине ( особенно в Крыму). Поэтому интересно как обстоят дела в РФ .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия и Сербия хотят расколоть Косово по крымскому сценарию, - президент Косово Тачи
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