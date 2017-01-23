 Россия и Сербия хотят расколоть Косово по крымскому сценарию, - президент Косово Тачи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом заявил президент Косово Хашим Тачи в интервью Bild.
По его словам, Сербия сейчас ведет масштабную пропагандистскую кампанию при поддержке российских властей. В частности, по заселенной сербским меньшинством территории Косово вскоре должен проехать спецпоезд, на котором будет написан слоган "Косово - это Сербия". Тачи убежден, что акцию финансирует РФ.
Напомним, ранее сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", остановили перед границей Косово.
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Вам надо в рашку и достойно влиться в 86%. Будете с чистой совестью голосовать за Пуйло и за Единую Расию.
Вас даже будут на Соловей ТВ приглашать, будете там со слезами на глазах про бомбардировки рассказывать...
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европейцы и предпринимать? вы их с кем-то перепутали.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
насчет пропаганды, скажу так у меня жена родом из Сухуми, так что я далек от пропаганды в отношении конфликта этого.
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Президент Югославии Йосип Броз Тито во время визита в Москву к тов.Сралину сразу после войны,ни с того ни с сего послал НАХ...,своего соратника Сралина и тут же улетел в Белград.Злые языки говорили что Сралин просил Тито о размещении всякого ядерного гоффна в Юсолавии,на что Тито ответил отказом и послал...НАХ...,правильно сделал,Тито был Мужиком,а Сралин Гоффном..
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Впарить уже не выйдет, так как прежней российской поддержки сербам уже не будет.
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