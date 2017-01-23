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Все про:газ (8594) нефть (1433) Пономарев Илья (17)

 Экс-депутат Госдумы РФ Пономарев открыл бизнес в США и будет добывать нефть и газ в Украине

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев полгода тому назад создал компанию Trident Acquisitions в США со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая, по его словам, занимается инвестициями в энергетическую, сельскохозяйственную и нефтегазодобывающую сферы Украины.

Теперь экс-депутат Госдумы РФ намерен добывать нефть и газ в Харьковской, Полтавской и Одесской областях Украины.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Пономарева, сегодня он живет в Украине, но имеет российское гражданство, и просить украинское не собирается. "Не вижу смысла. У меня есть вид на жительство - этого достаточно. Я российский гражданин", - говорит экс-депутат Госдумы РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидерам боевиков Захарченко и Плотницкому нужно найти место в украинской системе государственности, как мы это сделали в Чечне, - экс-депутат Госдумы РФ Пономарев

В то же время Пономарев регулярно летает в США, поскольку полгода тому назад обзавелся там бизнесом.

"Я там снимаю дома - в Вашингтоне и в Калифорнии. Создал компанию (Trident Acquisitions) с американскими инвесторами, с американскими директорами. Штаб-квартира в Нью-Йорке находится", - отмечает Пономарев.

На вопрос, чем занимается компания, отвечает: "Инвестициями в Украину. Мы начали лишь полгода назад, поэтому еще не могу многого рассказать. Инвестируем, во-первых, в энергетику; во-вторых, в сельское хозяйство. Но начинаем с нефтегазодобычи... Во-первых, Донецко-Днепровская впадина - это Харьковская и Полтавская области; во-вторых, Одесская область - шельф Черного моря", - отметил Пономарев.

Также читайте: Письмо Януковича к Путину повлияло на решение сенаторов при голосовании за ввод войск в Украину, - экс-депутат Госдумы РФ Пономарев

При этом в планах Пономарева все еще остается возвращение в российскую политику.

Полный текст интервью с Ильей Пономаревым читайте ЗДЕСЬ.


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А откуда бабло на открытие такого бизнеса?
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От )(уйла конечно. Не зря Пономарев о "месте" Захара с Плотвой "в украинской политике" вдруг заговорил...
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Еще один троянский конь Хуйла...(
...пора его на мясокомбинат!

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допоки у УКРАЇНІ ШОКОЛЯТОРНІ ФАБРІКІ про це нічого і мріяти.....
банки КАЦАПАМ , обленерго гигогішиним , облгази фігташам..... от фам фінансова і енергетична залежність .... по головним фронтах ЗДАЄТСЯ УКРАЇНА .
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Уж скорее от "Юкоса"))) Вы бы хоть сначала биографией его поинтересовались. Жил бы в США, может стал бы вместо Билла Гейца воротилой на рынке компьютерных технологий)))
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Ну так на него же уголовное дело заведено за расхищение в особо крупных размерах. Вывел за рубеж бабки и ударился во все тяжкие))
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Ну надо же! украинцы и кацапы нашли точку соприкосновения - нелюбовь к Пономареву, только причины нелюбви у нас разные.
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Ну вот, деньги Путина будут работать с пользой на Украину.
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ага... баєчка для ЛОШАР .... треба ж путіну якось легалізовувать БАБЛО у світі .
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Ещё одна козломордая пиявка будет высасывать из Украины. Может хватит, делать героями - врагов параши, это нужно заслужить и доказать.
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Лишь бы свои политические бредни тут не высказывал
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по хорошему гнать надо всех новоявленных кацапов с территории Украины.Пусть даже они и хотят показать как они против политики плешивого карлика)))особенно во время войны!!!!!!!
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вот вам и инвестиции в экономику...
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Я бы ему и вида на жительство не предоставляла.
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нуачо? нефть попрёт..газ...
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США под руководством Дональда Трампа намерены прекратить закупать нефть из стран ОПЕК, что вызывает обеспокоенность нефтяного картеля. Если команде Трампа удастся реализовать все свои инициативы, направленные на рост добычи в Штатах и фактический запрет на импорт нефти, нефтяной рынок ждут новые потрясения. Предложение вновь будет значительно превышать спрос, что не только обесценит усилия ОПЕК и других производителей, но и приведет к новому витку ценовых войн.
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gassab

The five largest sources of U.S. petroleum imports by share of total imports in 2015:Canada-40%
Saudi Arabia-11%
Venezuela-9%
Mexico-8%
Colombia-4%
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Syraâ neftʹ - osnovnoe syrʹe dlâ proizvodstva motornyh topliv. Dolâ potrebleniâ nefti v obŝem mirovom potreblenii énergoresursov sostavlâet 34%. Krome étogo, neftʹ ispolʹzuetsâ dlâ polučeniâ sintetičeskih kaučukov, plastmass i plastifikatorov, različnyh prisadok i krasitelej. Na proizvodstvo étih materialov tratitsâ okolo 9% vsej dobytoj v mire nefti
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меняем конфеты на газ...
или газ на конфеты....
чи Неню на економiчний прагматизм...
чи честь i совiсть на ойро i шекелi...
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Не дадут тебе в оркостане в политику вернуться, Ильюша! И не надейся. Не при пуйле, уж точно. Тебе не простят наезд на Жириновского))))
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Може нам створити кабінет міністрів на чолі з Пономарьовим в Украіні нехай там у пуйла очко пограє ?))
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быстрее у народа украины поиграет от этого ворюги
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по-российски! "гоп-стоп, мы подошли из-за угла.." первым способом не получилось нас сломать, так замутили с троянскими конями. А этому еще и недра наши в руки!!! так через полгода после того, как этот "оппозиционер" фсб-шний начнет разработку недр на нашей тер-рии, всё с потрохами окажется российским!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОЧЕМУ ГРАЖДАНИН РОССИИ БУДЕТ КАЧАТЬ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ НАШИХ НЕДР?????????????????????????
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ублюдок говорят редкий подстать иностранцам в правительстве ворюги
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А чего ж в Нью-йорке компанию открыл, а не в Полтаве, кацапе? Чтоб меньше с офшорами возится? Ну правильно
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А кто ему даёт лицензирование на газо- и нефтедобычу в Украине? За какие такие заслуги? Вот человек уже и отрабатывать потихоньку начинает - "Захерченко и Плотницкий должны стать властью у украинцев, как Рамзанка Дыров у кацапоидов".
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Все они такие. "русские оппозиционеры".
Чуть тронь - так бабло и посыпется. Или мурло "рууского мира на весь мир" выглянет.
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Він там нічого не міг відкрити,,... це черговий фейк.

Він купив нерухомість для того щоби приїздити у США. втік з мосальщипи.

Щось нові обличчя лізуть з москалів, Григоришин тепер цей ?????????????
Він є громадянином РФії і тому немає права добувати користі копалини в Україні, якщо КМУ не надасть дозволу!!!!!!!!!!!!!!!
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Интересная тема- кацапы уже НАШ, украинский газ и нефть захапать пытаюцца! Не мытьем, так катаньем!
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ПОКА ПЕЦЯ С ГНОСЕЙ ТУТ ТАКОЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
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Я же говорил мошенник. Остап Бендер недоделанный.
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Новинський №2
Мало нам агентів впливу, собі на шию ще одного чипляємо.
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Если хотим, чтоб реальный инвестор пришёл (а не только рос-укр-коррупционер), не нужно отвлекаться на движение кроватей...
Хотя не все патриоты этого хотят.
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Ничего плохого в том нет, что инвестиции из США будут работать в Украине, нет. Тем более по теме нефтегазодобычи. Еще один раздражитель для рашистов. Главное чтобы не было ни одной компании из рашки. При этом Пономарев - единственный депутат госдуры, голосовавший против агрессии мордора в Крыму и на Донбассе.
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Оооой, как тяжело кнопочку нажать. Зато теперь не простой ворюга, а политический беженец. США Раше его не выдаст. А на Крым ему плевать.
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ещё один ублюдок будет обворорывать украину гнать эту продажную сволочь
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Ну вот шакалы сбегаются. Эта нелюдь может только воровать. Он "лекции" в Сколково читал по 15 мин, по миллиону за штуку. Инвестиции, уверен, будут крутыми, возьмет бабла из бюджета (распиленного), и в США, отдыхать от трудов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-депутат Госдумы РФ Пономарев открыл бизнес в США и будет добывать нефть и газ в Украине
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