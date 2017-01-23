 Экс-депутат Госдумы РФ Пономарев открыл бизнес в США и будет добывать нефть и газ в Украине

Теперь экс-депутат Госдумы РФ намерен добывать нефть и газ в Харьковской, Полтавской и Одесской областях Украины.
Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Пономарева, сегодня он живет в Украине, но имеет российское гражданство, и просить украинское не собирается. "Не вижу смысла. У меня есть вид на жительство - этого достаточно. Я российский гражданин", - говорит экс-депутат Госдумы РФ.
В то же время Пономарев регулярно летает в США, поскольку полгода тому назад обзавелся там бизнесом.
"Я там снимаю дома - в Вашингтоне и в Калифорнии. Создал компанию (Trident Acquisitions) с американскими инвесторами, с американскими директорами. Штаб-квартира в Нью-Йорке находится", - отмечает Пономарев.
На вопрос, чем занимается компания, отвечает: "Инвестициями в Украину. Мы начали лишь полгода назад, поэтому еще не могу многого рассказать. Инвестируем, во-первых, в энергетику; во-вторых, в сельское хозяйство. Но начинаем с нефтегазодобычи... Во-первых, Донецко-Днепровская впадина - это Харьковская и Полтавская области; во-вторых, Одесская область - шельф Черного моря", - отметил Пономарев.
При этом в планах Пономарева все еще остается возвращение в российскую политику.
Полный текст интервью с Ильей Пономаревым читайте ЗДЕСЬ.
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...пора его на мясокомбинат!
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банки КАЦАПАМ , обленерго гигогішиним , облгази фігташам..... от фам фінансова і енергетична залежність .... по головним фронтах ЗДАЄТСЯ УКРАЇНА .
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http://burisma.com/ru/sovet-direktorov/
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The five largest sources of U.S. petroleum imports by share of total imports in 2015:Canada-40%
Saudi Arabia-11%
Venezuela-9%
Mexico-8%
Colombia-4%
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или газ на конфеты....
чи Неню на економiчний прагматизм...
чи честь i совiсть на ойро i шекелi...
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Чуть тронь - так бабло и посыпется. Или мурло "рууского мира на весь мир" выглянет.
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Він купив нерухомість для того щоби приїздити у США. втік з мосальщипи.
Щось нові обличчя лізуть з москалів, Григоришин тепер цей ?????????????
Він є громадянином РФії і тому немає права добувати користі копалини в Україні, якщо КМУ не надасть дозволу!!!!!!!!!!!!!!!
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Мало нам агентів впливу, собі на шию ще одного чипляємо.
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Хотя не все патриоты этого хотят.
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