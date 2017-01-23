 Россия не собирается выполнять резолюции ПАСЕ и уходить из Крыма и Донбасса, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
"Итак РФ не подала свою делегацию в ПАСЕ. Это означает, что год делегации Госдумы в сессионном зале и комитетах ПАСЕ в Страсбурге не будет. Вместе с тем, как следует из выступления президента ПАСЕ Педро Аграмунта (а в своем выступлении он снова ни словом не обмолвился об оккупированном Крыме, агрессии РФ против Украины на Донбассе, а наоборот, отметил, что Госдума открыта к общению и он в диалоге с российскими депутатами), он будет делать ставку на другие форматы. Педро Аграмунт предложил провести специальные слушания о парламентской дипломатии в его родной Валенсии в Испании. То есть, тактика понятна - ставка на другие межпарламентские площадки, куда будут подтягиваться "думцы", - написала она.
Вместе с тем, Геращенко отметила, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт прилагал серьезные усилия для возвращения делегации РФ в Страсбург без всяких предпосылок и без выполнения резолюций ПАСЕ. Однако, по ее словам, в Москве поняли, что большинство членов Ассамблеи не поддерживает такой позиции, прекрасно осознавая роль Кремля и в конфликте на Донбассе, и в войне в Сирии, не забывая о краже Крыма.
"Для возвращения российской делегации без предусловий были даже попытки изменить регламент ПАСЕ. Украинская делегация стоит на другой позиции - нужно уважать регламенты и правила демократических международных институтов и организаций, а не менять их в угоду нерадивым странам - членам. Эту позицию и будем отстаивать в 2017 г.", - сообщила она.
Кроме того, Геращенко добавила, что "но на самом деле позиция РФ свидетельствует об одном - не собираются они выполнять резолюцию ПАСЕ и уважать международное право, не собираются уходить из Крыма и Донбасса. А будут и дальше давить на мир, чтобы тот закрыл глаза на агрессию, оккупацию и нарушение международного права".
Напомним, на стартовавшей сегодня зимней сессии ПАСЕ украинский вопрос будет одним из ключевых.
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/logvinskiy-izbran-vitse-prezidentom-pase-1485174738.html
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Смешны те, кто "хернёй страдает", надеясь на ПАСЕ, ОБСЕ, ООН и прочие декоративные и декларативные организации - рай для чинуш всех стран и народов!
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