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Все про:авиация (1688) Порошенко (10474) Донбасс (12007)

 Порошенко создал военно-воздушную зону "Восток" с распространением ее на оккупированные территории Донбасса

Президент Петр Порошенко создал военно-воздушную зону "Восток" с распространением ее на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе Президента №12 от 23 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Этим указом внесены изменения в военно-административное деление территории Украины и создана еще одна военно-воздушная зона.

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В дополнение к существующим отдельному военно-воздушному району и 3 военно-воздушным зонам ("Юг", "Центр", "Запад") создана еще одна зона - "Восток".

Пределами районов являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территорией.

В частности, военно-воздушная зона "Восток" проходит по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с РФ.

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Воздушное пространство над территорией отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в пределах военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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Это чтобы боинги больше не сбивали? Поздновато как-то...
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нарисував фломастером на мапі. працьовитий.
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Сейчас зрадозябры расскажут нам как это плохо))))
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"Порошенко создал"... - это вам не жук на$рал,взял сам и создал.За один день,кстати,не то шо некоторые там,целых 6 дней мудохались.
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а чем прикрывать будешь, шоколадный ублюдк ? ..ракетами "Рошен", ПВО "Київський торт" і т.д. ?
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Хіба не знаєш про підземні цехи "рошену" і "ленінської кузні"? Отож.
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Я не кажу вже про літаючі мости, дивись "Печки-лавочки".
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джамал, ти юляпутябот і петля на фото, що ти опублікував, для тебе. Сам повісишся! Я таких знав. Туди тобі дорога...
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"Не рий яму іншим, бо сам у неї впадеш" - така є народна приказка, і пам'ятай, що енергія, хороша, погана, зла, будь яка повертається бумерангом до свого джерела. Бажай людям добра і добро тобі повернеться.
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Ти ніби дядько не дурний, а таку херню постиш. Які малі підприємства??? Вуйко з цьоцьою собі фірму прокладочку мали? То мале підприємство. Схаменися, Джамале.
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Оно не дядька, дядьки работают, а ЭТО по клаве ползает целый день.
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Ну и ,что ...? Это освободило кого-то или что-то ? Все его слова - это пузырь не осязаемый.
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Ко сделал небо Донбасса НЕОБИТАЕМОЙ зоной..
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Какая мудрость!!! Какая своевременность!!! Какая ...Слов нет...
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У 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому - вже і Криму. Цим процесом будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники.https://youtu.be/hLfE5QOZm-g
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко создал военно-воздушную зону "Восток" с распространением ее на оккупированные территории Донбасса
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