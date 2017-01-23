 Российские спецслужбы перешли к организации террористической деятельности на территории Украины, - Турчинов

По его словам, благодаря профессиональной деятельности работников СБУ было предотвращено покушение на народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины А. Геращенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - отметил А. Турчинов.
Секретарь СНБО добавил, что, к сожалению, это не единственный случай террористической деятельности, организованной российскими спецслужбами на украинской территории, которые расследуют работники СБУ и Нацполиции.
Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе. "Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что российскими спецслужбами ставится задача перед созданной сетью террористических групп - ликвидация политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".
По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".
"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в том числе через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, скрывающихся за удостоверениями российских спецслужб на территории РФ. Мы будем жестко пресекать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан", - подытожил Секретарь СНБО.
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Треба так розуміти, що лохторат потихеньку розминають, перш ніж заявити про необхідність уведення якогось особливого стану, що забороняв би, скажімо, масові протести? Котрі будуть викликані, припустім, протягненням через верховну раду особливого статусу лугандона ?
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Теперь за жизнь путина и деятелей расейских никто и ломанного гроша не даст.
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