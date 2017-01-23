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 Российские спецслужбы перешли к организации террористической деятельности на территории Украины, - Турчинов

Российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине - к политическому терроризму. Так прокомментировал Секретарь СНБО А. Турчинов попытку покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко.

По его словам, благодаря профессиональной деятельности работников СБУ было предотвращено покушение на народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины А. Геращенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - отметил А. Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что, к сожалению, это не единственный случай террористической деятельности, организованной российскими спецслужбами на украинской территории, которые расследуют работники СБУ и Нацполиции.

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Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе. "Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что российскими спецслужбами ставится задача перед созданной сетью террористических групп - ликвидация политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".

"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в том числе через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, скрывающихся за удостоверениями российских спецслужб на территории РФ. Мы будем жестко пресекать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан", - подытожил Секретарь СНБО.
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ТЕСТ НА НАДЕЖНОСТЬ ПРОЙДЕН!!!

ТЕПЕРЬ: НИ ОДНА БТР И НИ ОДИН ТАНК - НЕ ПРОЙДЕТ!!!


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"Пропал дом..." (проф. Преображенський)
Треба так розуміти, що лохторат потихеньку розминають, перш ніж заявити про необхідність уведення якогось особливого стану, що забороняв би, скажімо, масові протести? Котрі будуть викликані, припустім, протягненням через верховну раду особливого статусу лугандона ?
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Треба так розуміти, у вас є якісь конкретні зауваження до змісту повідомлення. Чи ви просто базікаєте, як стандартне дешеве кремлівське базікало. А може ви просто, наскільки я розумію, потихеньку розминаєте лохторат, перш ніж заявити про необхідність бігти протестувати та про необхідність миру з кацапстаном?
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За 25 років народні депутати України не приняли жодного Закону для блага народу . Всі " закони " приймаються для " законного " грабунку олігархами народу . На Майдані вбили 100 громадян України і " закони " не карають злочинців . Народу України непотрібні такі народні депутати , що приймають антинародні " закони "
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а 10 лет до этого они как тимуровцы бабушек через дорогу переводили в Украине ?
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понимаем. Надо усилить финансирование борьбы с тероризмом. Жирного хряка дал команду завалить росийский генерал Талалаев. Но хряк оказался матерым.
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турчинов обиделся шо не на него покушались?
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после инаугурации трампа шатуны вернулись домой и начали беспределить
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Словакия - это самая экономически развитая страна мира с наибогатейшими природными ресурсами и чернозёмом
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Турчинов відкрий очі в Украіні не треба нічого создавати тому що всі фсбешники сидять на своіх місцях при владі і в силових структурах а ще добавте грушників в нашому штабі і будете мати повну картину вони затаілися і чекають тільки команди з кремля щоб дестабілізувати ситуацію в Украіні впевнений ближче до виборів вони активізуються а забув ще про Раду де половину можна вже сажати ткни пальцем в любого і не промахнешься або злодій або фсбешник не всі згідний є нормальні там люди но що вони можуть зробити самі в тому звіринці .
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так раскройте Турчинову очи, гений вы наш, список в студио, мгновенно!
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И все теракты исключительно против деятелей НедонешеногоФронта... Угумс.
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О чем и речь, мы должны их амнистировать, как требует рассея, а они будут нас продолжзать терроризировать и расползаться по всей Украине
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Это правильно.
Теперь за жизнь путина и деятелей расейских никто и ломанного гроша не даст.
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Это он кого имеет в виду, себя и антиукраинский режим вальцмана?
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да кому он нужен опять нас фейками кормят - лучше идите на фронт воевать и антона с собой возьмите для живца
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Они этой деятельностью уже 3года занимаются и не на день не прекращали. Но покушаться на Тоху который у абсолютного большинства населения кроме неприязни ничего не вызывает это не просто смешно, а из разряда идиотизма.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские спецслужбы перешли к организации террористической деятельности на территории Украины, - Турчинов
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