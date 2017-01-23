 Порошенко назначил Перебыйниса послом Украины в Чехии

Об этом говорится в указах №15 и №16 от 23 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
48-летний Перебыйнис занимал должность посла в Латвии с мая 2015 года.
Он родился 9 ноября 1968 года в Тернополе, окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко в 1992 году, владеет английским, русским, чешским и словацким языками.
С июня 2013 года он являлся главой департамента информационной политики Министерства иностранных дел.
Как сообщалось, в августе 2016 года Порошенко уволил посла в Чехии Бориса Зайчука.
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