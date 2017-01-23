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Все про:Латвия (581) назначение (1278) Порошенко (10475) Чехия (752) Перебыйнис (12)

 Порошенко назначил Перебыйниса послом Украины в Чехии

Президент Петр Порошенко уволил Евгения Перебыйниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.

Об этом говорится в указах №15 и №16 от 23 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

48-летний Перебыйнис занимал должность посла в Латвии с мая 2015 года.

Он родился 9 ноября 1968 года в Тернополе, окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко в 1992 году, владеет английским, русским, чешским и словацким языками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перебыйнис сравнил Россию с батискафом, который идет ко дну

С июня 2013 года он являлся главой департамента информационной политики Министерства иностранных дел.

Как сообщалось, в августе 2016 года Порошенко уволил посла в Чехии Бориса Зайчука.
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мабуть це щастя для Перебийніса, про що й новина.
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Судя по фамилии мужик стоящий, надо было к Куйлу его послом отправлять!
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Что в Латвии, которая прямо сказала "порошенко это трагедия для Украины", не оправдал воровское доверия пахана.)
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- Роза, как тебе нравится моё новое платье?
- Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!
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