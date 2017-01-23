 Санкции против России необходимы до полного выполнения ею минских договоренностей и всех международных обязательств, - президент Эстонии Кальюлайд

Об этом сказала Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместном с Президентом Украины Петром Порошенко брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы обсудили с Президентом текущую ситуацию на Востоке Украины, необходимость соблюдения минских договоренностей, а также то, что санкции против Российской Федерации необходимы до полного выполнения минских договоренностей и до тех пор, пока РФ не будет вновь выполнять все международные обязательства", - сказала она.
Кальюлайд также добавила, что Эстония уважает территориальную целостность Украины и последовательно не признает аннексию Россией Крыма.
Президент Эстонии также поддержала проводимые в Украине реформы и выразила надежду на результативность борьбы с коррупцией.
Кальюлайд также добавила, что поддерживает Украину в ее стремлении получить в ближайшее время безвизовый режим с Европейским Союзом.
Она также заверила, что Украина и дальше будет приоритетом для Эстонии, которая будет продолжать оказывать ей необходимую помощь.
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В МИЛЬЯРДЫ СРЕЦТВ ОБХОДИЦЦА МИРУ ОТО КРИМЛЁВСКОЕ 50 КИЛОГРАМОВОЕ ПИДОФИЛО И ОТОЙ УВЕСЬ МИР НЕ ХОЧИТ ПАТРАТИТЬ ПАРУ СОТЕН МИЛЬЁНОВ БАКСОВ НА ИСТРИБЛЕНИЕ УСЕХ ОТЕХ ДВАЙНИКОВ ДО ПАСЛЕДНЕВО ШОП ЗАЖИТЬ СПАКОЙНО И ДРУЖНО?
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http://www.bbc.com/ukrainian/news-38716887
Вот такое "выполнение" минских договоренностей.
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