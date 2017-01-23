EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, За рубежом
  431  17
Материалы по теме:
Все про:Россия (64832) санкции (5810) Эстония (450) Евросоюз (11467) Кальюлайд Керсти (1)

 Санкции против России необходимы до полного выполнения ею минских договоренностей и всех международных обязательств, - президент Эстонии Кальюлайд

Эстония выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей и своих международных обязательств.

Об этом сказала Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместном с Президентом Украины Петром Порошенко брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Мы обсудили с Президентом текущую ситуацию на Востоке Украины, необходимость соблюдения минских договоренностей, а также то, что санкции против Российской Федерации необходимы до полного выполнения минских договоренностей и до тех пор, пока РФ не будет вновь выполнять все международные обязательства", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эстония сегодня является страной, которая больше всего помогает Украине в пересчете на душу населения", - Порошенко

Кальюлайд также добавила, что Эстония уважает территориальную целостность Украины и последовательно не признает аннексию Россией Крыма.

Президент Эстонии также поддержала проводимые в Украине реформы и выразила надежду на результативность борьбы с коррупцией.

Кальюлайд также добавила, что поддерживает Украину в ее стремлении получить в ближайшее время безвизовый режим с Европейским Союзом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко

Она также заверила, что Украина и дальше будет приоритетом для Эстонии, которая будет продолжать оказывать ей необходимую помощь.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Разом ми сильніші!І плюнемо будь-якому фюлі.що захоче лизнути Хуйло
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Так ведь никто не просит снимать санкции
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только постоянно скулят жалобно из-за поребрика, что это контрпродуктивно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
a nekotorije verit tomu, sjto vesjcjajet kremleboti - mi nebudem prositj o snjatije sankcij, mi ne satvim zadacju o snjatije sankcij protev rasseji, sankciji na poljzu rassejusjke, sankciji ne legetimni (kstati, posledneje interesno - v kakom sude osporili vedjonije sankciji, pomnju sjto vatnjiki vizjdjali - sjcjas, po resjeniju suda vsio snimut - vot zazjivjom)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Другими словами - до полного уничтожения наноимперии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще во время войны за Абхазию, кацапы такое проворачивали регулярно, после чего от них следовал очередной удар и продвижение вперед.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну що ж - Трамп "роздуплиться" трішки і надіюсь - прийме вірне рішення по цьому питанню...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Санкции против России необходимы до полного выполнения ею минских договоренностей и всех международных обязательств, - президент Эстонии Кальюлайд

В МИЛЬЯРДЫ СРЕЦТВ ОБХОДИЦЦА МИРУ ОТО КРИМЛЁВСКОЕ 50 КИЛОГРАМОВОЕ ПИДОФИЛО И ОТОЙ УВЕСЬ МИР НЕ ХОЧИТ ПАТРАТИТЬ ПАРУ СОТЕН МИЛЬЁНОВ БАКСОВ НА ИСТРИБЛЕНИЕ УСЕХ ОТЕХ ДВАЙНИКОВ ДО ПАСЛЕДНЕВО ШОП ЗАЖИТЬ СПАКОЙНО И ДРУЖНО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
РПЦ хоче забрати музей Херсонес Таврійський
http://www.bbc.com/ukrainian/news-38716887
Вот такое "выполнение" минских договоренностей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Kstati o sankcijah - nas ocjenj malo volnujetsjto tam vesjcjajet rasseja i ih ministri, deputati i vsia ostaljnaja sjusjera - sankciji nasji, mi i resjim, kogda snimatj, a to sjto tam pisjcjit - zakonno, ne zakonno otjtjapali v arendu Krim i razvezali krovoprolitije v Donbase i Luganske - eto vsio trepl umalisjonih, - mi resjim, kogda snimatj i kogda net sankciji, potomu sjto eti nasji sankciji k rassejusjke matusjke vseh kacapov
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против России необходимы до полного выполнения ею минских договоренностей и всех международных обязательств, - президент Эстонии Кальюлайд
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС День Соборности Украины Донбасс ДТП евромайдан Евросоюз Кабмин Киев Луганщина Луценко минские соглашения Нацполиция память ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко пьянство Россия СБУ США терроризм Трамп Шеремет Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти